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Mundial 2026: la dimensión económica y tecnológica de un torneo sin precedentes

Una competencia que romperá récords dentro y fuera de la cancha: más equipos, más sedes y una escala inédita que combina impacto económico, innovación tecnológica y nuevas formas de vivir el fútbol a nivel global

Trofeo Mundial

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

A menos de 60 días del puntapié inicial, la Copa del Mundo de 2026 ya empezó a disputarse. No en el césped, sino en los escritorios, los servidores y las proyecciones económicas que anticipan un evento sin precedentes. La gran novedad no es solo el formato ampliado a 48 selecciones ni la organización tripartita entre Estados Unidos, México y Canadá: es la magnitud del impacto global que promete generar.

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Una marea de hinchas

Guadalajara-Mundial-Sede

El Mundial más grande de la historia también será el más convocante. Se estima que alrededor de 3,7 millones de aficionados locales e internacionales viajarán a las sedes en Norteamérica, distribuidas en las 11 ciudades anfitrionas, mientras que más de 5.000 millones seguirán el torneo a través de televisión, plataformas digitales y redes sociales.

En ese universo hiperconectado, el fútbol deja de ser únicamente un espectáculo deportivo para convertirse en una experiencia global e interactiva. Las más de 700.000 millones de interacciones previstas reflejan este cambio de paradigma.

El rol de la tecnología

La Copa del Mundo 2026 no solo redefinirá el juego dentro de la cancha, sino también la forma en que se lo mira, se lo entiende y se lo vive. En el centro de esa transformación aparece un protagonista silencioso pero determinante: la inteligencia artificial.

Este proceso estará impulsado, en gran medida, por la alianza estratégica entre la FIFA y Globant, que desde 2021 trabajan en el desarrollo de plataformas digitales y que en 2025 ampliaron su acuerdo para acelerar la innovación de cara al Mundial.

VAR FIFA futbol

El torneo estará, en gran medida, atravesado por datos. Desde estadísticas en tiempo real hasta experiencias inmersivas, la tecnología permitirá reinterpretar el juego. Jugadas históricas que antes dependían del ojo humano —como el gol fantasma de 1966 o el tanto no convalidado de Frank Lampard en 2010— hoy serían resueltas en segundos.

Pero el salto va más allá de la justicia deportiva. Se trata de enriquecer la experiencia: reconstrucciones en 3D, mapas de calor, métricas avanzadas y contenidos personalizados que transforman cada partido en una narrativa única para cada espectador.

El impacto en el empleo

Detrás de las cifras millonarias y las audiencias globales, el Mundial 2026 también tendrá un efecto directo en la economía cotidiana. El informe elaborado por la FIFA y la OMC proyecta la creación de aproximadamente 105.000 puestos de trabajo en Estados Unidos, vinculados a la competencia.

La demanda se concentrará especialmente en sectores como la construcción, el turismo, la logística, la seguridad y los servicios. Desde la preparación de estadios e infraestructura hasta la atención de millones de visitantes, el evento movilizará mano de obra en múltiples niveles.

A esto se suma el efecto indirecto: el crecimiento del comercio, el aumento del consumo y la activación de cadenas productivas que trascienden al fútbol. En Estados Unidos, el torneo podría generar US$ 17.100 millones de rendimiento bruto y US$ 3.360 millones en prestaciones sociales, además de un fuerte impacto en el PBI global. Para muchas ciudades anfitrionas, el Mundial no será solo un evento de un mes, sino una oportunidad de desarrollo económico con impacto a mediano plazo.

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