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La Embajada de Japón conmemoró el natalicio del emperador Naruhito

El encuentro combinó rituales ancestrales, expresiones culturales y vínculos institucionales en un entorno natural cuidadosamente curado

María Goncalves.

María Goncalves.

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Valentina Weikert
Primer secretario de la Embajada de Japón Masayuki Nishi, embajador&nbsp;de Japón Kenichi Okada y ministra de Defensa Sandra Lazo.

Primer secretario de la Embajada de Japón Masayuki Nishi, embajador de Japón Kenichi Okada y ministra de Defensa Sandra Lazo.

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Valentina Weikert
De Identificación Civil: Diego Sorribas y Juan Martínez.

De Identificación Civil: Diego Sorribas y Juan Martínez.

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Matías Garay, Inés Calabuig y Javier Olivera.

Matías Garay, Inés Calabuig y Javier Olivera.

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Valentina Weikert
Pablo Meneses y Cecilia Bueno.

Pablo Meneses y Cecilia Bueno.

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Sandra Berazategui y ministra de Defensa Sandra Lazo.

Sandra Berazategui y ministra de Defensa Sandra Lazo.

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Felipe Lorenzo y Antonella Siccardi.

Felipe Lorenzo y Antonella Siccardi.

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Embajador de Grecia Stavros Spyridakis junto a Katarzyna Spyridakis.

Embajador de Grecia Stavros Spyridakis junto a Katarzyna Spyridakis.

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Valentina Weikert
Elena Alonso Frayle y embajador de Alemania&nbsp;Stefan Duppel.

Elena Alonso Frayle y embajador de Alemania Stefan Duppel.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La Fiesta Nacional de Japón se celebró en conmemoración del natalicio del emperador Naruhito, quien cumplió 66 años el 23 de febrero. El encuentro tuvo lugar en la residencia del embajador, Okada Kenichi, un espacio que se distingue por su estética minimalista y su integración con la naturaleza.

La recepción reunió a autoridades nacionales, referentes de la política uruguaya, miembros del cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil. Entre los asistentes, se destacó la presencia de la ministra de Defensa, Sandra Lazo, quien participó del recorrido cultural propuesto por la embajada y fue una de las primeras en llegar.

El itinerario comenzó con una exposición de bonsáis organizada por la Asociación Uruguaya de Bonsai, seguida por una ceremonia del té (chanoyu), en la que se pudieron apreciar las formas tradicionales japonesas, incluyendo el uso del kimono. La experiencia culminó con el saludo protocolar al embajador y la tradicional fotografía conmemorativa.

Posteriormente, los invitados se trasladaron al jardín, donde se desarrolló la celebración central, que incluyó las palabras del embajador. Allí, la propuesta se amplió con exhibiciones de productos y marcas japonesas, intervenciones culturales, como la presentación de los tambores tradicionales de Japón por parte de Montevideo Taiko, y una variada oferta gastronómica. Además, la presencia de vehículos de marcas japonesas dispuestos en el entorno aportó un toque contemporáneo que dialogó con la tradición, consolidando una experiencia que combinó cultura, identidad y diplomacia en un mismo espacio.

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