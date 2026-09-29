La Embajada de Japón y la Intendencia de Montevideo plantaron 50 cerezos en el Prado

La Embajada de Japón y la Intendencia de Montevideo plantaron 50 cerezos (sakura) en el Prado como celebración por los 105 años de relaciones diplomáticas. Los primeros ejemplares fueron colocados en la Quinta Storace, el jueves 24 de setiembre, con la presencia del embajador Kenichi Okada y del intendente Mario Bergara.
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La agregada cultural de Japón, Nagisa Takahashi, dijo a Galería que se trata del árbol del país cuyas flores son “las favoritas de los japoneses”, ya que abren en primavera, tiempo en el que se realizan muchos pícnics al aire libre. Takahashi explicó que tienen una belleza efímera, ya que la floración dura una semana. “Los relacionamos con algo que no dura mucho tiempo”, afirmó. La diplomática contó que una de sus historias favoritas dice que a los pies de los sakura se hacían entierros, lo que dota a las flores de esa hermosura “inexplicable”.
El embajador Okada mencionó el partido amistoso disputado en la fecha FIFA de setiembre y octubre, que terminó con la victoria del país asiático por 3 a 1. El embajador subrayó que el actual entrenador de la selección, Diego Forlán, es un gran puente entre ambas culturas. El director técnico jugó en el club japonés Cerezo Osaka entre 2014 y 2015, tras su paso por Internacional de Porto Alegre.
Por su parte, el intendente dijo que los cerezos serán plantados en los espacios verdes de la zona: el Jardín Botánico, el Museo Blanes y el Rosedal. “Tenemos mucho que hacer en conjunto”, dijo, y manifestó la voluntad del gobierno departamental de establecer relaciones diplomáticas con alguna ciudad japonesa, para establecer un “canal de interacción social, económico y cultural”.