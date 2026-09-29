Se viene la Feria Internacional del Libro: récord de actividades y Alemania como invitado de honor

La edición número 48 de la Feria del Libro en la Intendencia de Montevideo, que comienza este viernes 2 de octubre y se extenderá hasta el domingo 18, tiene en su agenda 300 actividades y contará con la participación de 47 invitados internacionales provenientes de 13 países. Algunos llegan a Uruguay desde Alemania, país invitado de honor este año.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“La participación del invitado de honor es una tradición que todas las ferias internacionales importantes tienen. Nosotros continuamos esa línea. El año pasado fue Italia, el presente Alemania, y el año que viene será México”, indicó a Galería Melina Regalini, gerenta de la Cámara Uruguaya del Libro, que se encarga de la organización del evento.

Bienvenida, vigilia Cambiarle el nombre al insomnio: una invitación a dejar de luchar contra el sueño

Música El libro que cuenta la historia detrás del primer disco de El Peyote Asesino

Presentación Lucas Mansilla y el fin de la lucha armada, en el nuevo libro de Alfonso Lessa

En este contexto, varias autoras de origen germánico dirán presente en la capital uruguaya en estos días. Una de ellas es la filósofa Catrin Misselhorn, quien dará una charla titulada “La inteligencia artificial y el fin del arte”, en conversación con Javier Mazza y los artistas Leticia Tanky Almeida y Guido Glitchdo Iafigliola. Será el martes 6 de octubre a las 19 horas en la sala Azul de la intendencia.

Katja Hoyer, historiadora y periodista, presentará su libro Weimar: vida al borde de la catástrofe, sobre el contraste entre la cultura refinada y la barbarie política de esta ciudad en el período de entreguerras. Asimismo, la historietista Mia Oberländer llegará para hablar de su última novela gráfica: Anna.

Alemania también organiza un ciclo de cine que, entre otros títulos, proyectará el clásico Metropolis, de Fritz Lang, con musicalización en vivo de la Cátedra de Composición que forma parte del Instituto de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de la República.

Además, todos los viernes a partir de las 20 horas en el stand dedicado al país europeo se realizarán fiestas silenciosas, es decir, eventos donde los asistentes bailan escuchando música a través de auriculares inalámbricos. En este marco, cada noche habrá un DJ invitado. Por ejemplo, el viernes 2 la música estará inspirada en el libro Der Klang der Familie: Berlín, el techno y la caída del Muro, de Felix Denk y Sven von Thülen.

Afiche oficial de la Feria Internacional del Libro 2026. Marisa Riera

“Es una forma diferente de acercarse a la cultura alemana”, calificó Regalini, quien sumó que a esto se agregan lecturas para adolescentes, acercamientos al idioma en distintos momentos de la feria y un pequeño espacio gastronómico con pretzels, strudel y otros bocados alemanes.

En materia de escritores extranjeros, además de las alemanas, figuran nombres como Selva Almada (Argentina), Tamara Tenenbaum (Argentina), Nona Fernández (Chile), Layla Martínez (España), Marcos Aramburu (Argentina), Mercedes Morán (Argentina), Jaime Bayly (Perú), entre otros.

Destaque aparte merece la presencia de la multipremiada uruguaya radicada en Colombia Fernanda Trías, quien el viernes 2 de octubre a las 19 horas en la sala Roja conversará en profundidad sobre su universo literario, su trayectoria y sus procesos creativos con el ensayista Hebert Benítez.

Por otra parte, dentro de la feria, habrá varios festivales temáticos. Del 2 al 4 de octubre será la primera edición del festival Simbiosis, de ciencia ficción y narrativa extraña, que tendrá una muestra de contenidos, propuestas editoriales y autores latinoamericanos pertenecientes al género.

Feria Internacional de Libro de Montevideo. Cámara Uruguaya del Libro

En tanto, se llevará a cabo la séptima edición del Encuentro Internacional de Poesía Esteros (del 14 al 18 de octubre), organizado por la fundación homónima, que contará con la presencia de poetas provenientes de México, China, India, España, Italia, Estados Unidos, Cuba, Colombia, Brasil, Ecuador, Chile, Argentina y Uruguay. Y, entre otras actividades, se lanzará el Premio Lautréamont a la trayectoria.

El sábado 3 de octubre habrá una cita especial para los más chicos con un festival que unirá música con literatura a través de espectáculos como el del Gato Renato, Martín Duarte y Ruperto Rocanrol. Allí habrá animadores, sorteos y sorpresas para los más pequeños.

“Tenemos una expectativa alta. Este año tenemos récord de actividades, por lo que buscamos superar los niveles de asistencia de ediciones anteriores, con una grilla supervariada­ que pretende abarcar a todos los públicos posibles”, concluyó Regalini.

La agenda completa de la Feria Internacional del Libro de Montevideo 2026 se puede encontrar en la página web oficial de la Feria del Libro.