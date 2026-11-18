Un álbum de figuritas de fútbol se convirtió en el inesperado protagonista de una recepción diplomática. Con su habitual sentido del humor, el embajador británico en Uruguay, Mal Green, sorprendió a los invitados al interrumpir su discurso con un pedido muy particular: conseguir una figurita de Lamine Yamal para completar su colección. La ocurrencia provocó risas entre los presentes y, especialmente, una mirada cómplice con el embajador de España.
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La escena tuvo lugar durante la celebración del cumpleaños 78 de su majestad el rey Carlos III, organizada el jueves 12 en los jardines de la residencia británica. Green recibió a los invitados junto a su esposa, Nadia Montoto, en una noche de clima especialmente agradable, en la que autoridades y representantes del cuerpo diplomático compartieron aperitivos y bebidas al aire libre.
Durante su discurso, Green recordó la audiencia personal que mantuvo, junto a su esposa, en febrero con el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham. Destacó la atención que les dedicó durante el encuentro y la capacidad del monarca para hacer sentir a sus interlocutores que aquella reunión era la más importante e interesante de su jornada, a pesar de la apretada agenda que seguramente tenía por delante.
La música puso el broche final a la celebración. Una banda ofreció versiones en clave de jazz de clásicos de The Beatles, que acompañaron el tramo final de una noche en la que la tradición diplomática británica convivió con el humor, la música y el encuentro entre representantes de distintos ámbitos.