Ubicado sobre la calle Gonzalo Ramírez, en el corazón del barrio Palermo, el histórico edificio de la UTU resguarda páginas fundamentales del pasado cultural de Uruguay. Desde los tiempos en que este edificio de 1890 funcionó como reformatorio de varones, fue el hogar-taller del célebre pintor Pedro Figari y resguardó la Puerta de la Ciudadela hasta su consolidación como centro educativo, la institución ha sabido tender un puente entre el patrimonio y la innovación. En la actualidad, sin renunciar a esa tradición histórica, la UTU proyecta su modelo de enseñanza hacia el futuro, con propuestas de vanguardia como la reciente incorporación de la Tecnicatura en Diseño de Videojuegos, que comenzó a dictarse este año.

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Dentro de esta evolución, la UTU en conjunto con la Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos presentó la 10.a edición del festival Level UY, una jornada que incluyó la charla “Narrativa activa: diseñar juntos lo que viene”, dictada por la guionista y desarrolladora argentina Alejandra Bruno, con la participación de estudiantes de la Tecnicatura en Diseño de Videojuegos.

Bruno, que además es docente, realizadora de cine y TV, publicó La fe secreta (Premio del Fondo Nacional de las Artes 2018) y la novela posapocalíptica La hija del delta (Indómita Luz, 2023), finalista del Premio Clarín en 2020. Trabaja en la industria de los videojuegos desde 2008, colaboró en más de 20 obras con estudios como QB9 Entertainment/CMD, The Other Guys, Yaguar y HolaPlan. Además, fundó Bicho Raro Games, el primer estudio de desarrollo de videojuegos en Argentina compuesto íntegramente por mujeres y disidencias. Y además, es cofundadora de Women in Games Argentina y miembro de su comisión educativa.

En estos momentos lidera la adaptación de su propia novela La hija del Delta en un videojuego. Se trata de una ficción interactiva y aventura gráfica con elementos de supervivencia y exploración, ambientada en un delta del Paraná tras un colapso ecológico y social. La historia se centra en Julia, que sobrevive a una pandemia y busca construir una comunidad agrícola y pacífica mientras que las decisiones del jugador moldean su carácter y conducen a distintos finales.

Para mí, el delta del Paraná es un lugar muy especial, en donde pasé muchas vacaciones. Además, es un paisaje fuera de lo corriente, muy propenso a que pasen cosas fantásticas. Son islas interconectadas por canales con una naturaleza cambiante: si un día sube la marea, capaz no podés salir de tu casa, y si hay tormentas, se puede cortar la luz, entonces nunca sabés con qué te vas a encontrar. En consecuencia, el delta es un paisaje muy atractivo para contar cualquier tipo de relato, y más uno aventurero. El río del Paraná es un río muy extenso, con mucha gente viviendo alrededor, lo que genera un ecosistema diverso y propio de la zona, muy nuestro. También hay algo ecológico, en algunos momentos se quemaron pastizales. Se le llama también zona de humedales, y desde Argentina se quisieron promover varias leyes de protección. El terreno del delta da para mucho, tiene un lado fantástico y una faceta regional, de nuestra identidad, es un escenario propicio para pensar una historia de supervivencia, que a veces en las ficciones de los videojuegos se piensa más desde una ciudad rota y para mí lo interesante era pensarlo desde un lugar más salvaje.

La hija del delta nació como guion para hacer una película en cine, ¿qué pasó?

Sí, en ese momento yo estaba más dedicada al cine y la televisión, entonces escribí un guion sobre una heroína que vive ciertas peripecias en el delta. Después vino la pandemia y la película no se hizo, entonces decidí novelarla. Escribir me conectó con algo, la escritura fue una especie de salvación. No es tan fácil publicar, pero cuando la terminé la presenté al premio Clarín y quedó finalista entre más de mil. Yo ya había editado una primera novela con Indómita, que ganó el tercer premio del Fondo Nacional de las Artes, entonces la editorial quiso publicarla. A partir de eso la novela hizo su recorrido y lo sigue haciendo, porque ahora se lee en colegios, en universidades. Por ejemplo, ahora tengo cinco cursos de colegios secundarios de las islas del Tigre en una biblioteca hermosa en medio de una isla, voy a charlar con ellos y a mostrarles el juego. En las universidades se está estudiando como una ecoficción y también tiene un link con algo histórico de Argentina: aunque es una especie de distopía en el futuro o en una época incierta, tiene una relación con ciertas cuestiones de la dictadura. Es un material que también se estudia desde el punto de vista histórico, de la ecoficción, de cuestiones de género por tratarse de una heroína. Al ser un poco ciencia ficción los chicos se enganchan, y como está influenciada por cine y videojuegos, tiene un ritmo más ágil para ellos.

El demo del juego La hija del delta está disponible de forma gratuita en la plataforma Steam.

¿Y cómo se convirtió en un videojuego?

Empecé a hacer videojuegos en 2008, la editorial publicó la novela en 2023 y el día de la presentación tuve claro que estaba buenísima para hacer un videojuego. Había invitado a un par de compañeras de Women in Games y en la presentación les dije que íbamos a convertir la novela en videojuego, el primer videojuego hecho por mujeres en Argentina. En la presentación ellas se reían pero nos juntamos, leyeron la novela y ahí formamos nuestro estudio, Bicho Raro. Además, es un proyecto un poco feminista, porque Julia es una protagonista que vive en una familia patriarcal, cazadora, y ella se va rebelando contra la familia, quiere desprenderse de eso y vivir de una manera más pacífica, cultivando. Entonces, Julia, nuestra heroína, vive una aventura que suelen tener los varones en videojuegos. Arrancamos con este proyecto, pero también ofrecemos servicios de asesoramiento y desarrollo de videojuegos. Nuestro demo del juego La hija del delta está disponible de forma gratuita en la plataforma Steam y ahora estamos buscando financiamiento para completarlo.

¿Su estudio está enfocado en temas de educación?

Sí, se les llama serious games, juegos que tienen una intención de concientizar o de educar en algún sentido.

¿Cuál fue el primer trabajo?

El primero fue una fundación que quería una app para que niños pequeños aprendieran a leer y escribir. Después con Wikimedia Argentina hicimos un concurso de ideas para un juego entre los museos del país y con Bicho Raro coacheamos en game design, en contenidos, y desarrollamos el videojuego ganador, Aventuras marítimas, para el Museo Histórico y Numismático de Buenos Aires. Es un juego que cuenta la historia de los naufragios y las monedas de oro y plata que llevaban. Después, con Amnistía Internacional de Chile desarrollamos un proyecto educativo y de impacto social orientado a visibilizar y concientizar sobre las desigualdades de género. Todo eso mientras desarrollábamos La hija del delta; hicimos una vertical slice­, un fragmento para mostrar cómo será el juego final, y esa es la demo que mostramos en Steam. Lo hicimos a pulmón; si conseguimos todo el dinero, nos llevaría uno o dos años completarlo.

Julia, la protagonista del videojuego La hija del Delta.

El juego simboliza la resistencia de su protagonista a través de acciones como cultivar, compartir y descubrir. ¿Esos son los valores que la representan?

Sí, totalmente. La dinámica se piensa de esa manera: ¿cuáles son las acciones principales del personaje? Si pensamos que va a cultivar, hay que decidir cómo lo hará en el videojuego. Se tienen que programar una serie de acciones que a los jugadores les permite regar una plantita, ver el brote, probarlo, comerlo. Todo eso requiere que el equipo piense de qué manera se visualiza y se materializa cada acción. Si va a explorar, ¿con qué se va a encontrar?; si alguien la ataca, ¿cómo se defenderá?, ¿combatirá?, ¿de qué manera?, ¿con qué tecla? Hay que pensar cómo traducir las acciones de la historia y también hay que decidir qué le permitís hacer al personaje: ¿puede matar?, ¿puede robar? ¿Esas decisiones qué implican en la historia del juego?

Las mujeres también juegan, ¿por qué es más difícil que incursionen en la creación?

De a poco más mujeres están incursionando en la creación de videojuegos, pero lo que sucede en los estudios es que quienes terminan tomando las decisiones principales son los varones. Nuestro estudio es el primero fundado por mujeres y decidimos contratar primariamente mujeres y disidencias de género. Muchas veces a la hora de contratar hay amiguismos y se contrata varones por encima de mujeres. Entonces, de 10 personas que somos en el estudio, una es no binaria y hay un único varón cis; pero primero tratamos de contratar profesionales de Women in Games. Así que Bicho Raro es un proyecto que tiene que ver con lo que creemos, con el activismo y con un cambio que queremos introducir para las futuras generaciones, para que las mujeres tengan referentes.

Julia sobrevive a una pandemia y busca construir una comunidad agrícola y pacífica mientras que las decisiones del jugador del videojuego moldean su carácter y conducen a distintos finales.

¿De proyectos culturales que hablen de su identidad?

Sí, de la realidad y de las mujeres. Queremos trabajar en un estudio en el que nuestros productos nos representen y sean un caso de éxito para los que vendrán, sobre todo mujeres y disidencias. Pretendemos que la industria sea más inclusiva y más diversa, apuntamos a que se refleje en las obras porque muchas mujeres no sentían que los videojuegos fueran para ellas. A mí me pasó de dar clases de guion para videojuegos en una institución en la que los profesores eran todos varones, los alumnos prácticamente todos varones y en mi trabajo era la única diseñadora. Entonces, si vos no sentís que tenés un lugar, no vas a querer hacerlo. Con la aparición del feminismo, nos empezamos a dar cuenta o a ver en retrospectiva que vivimos situaciones que se dieron por ser mujer, solo que en ese momento las ignoramos. Ahora nosotras coacheamos a las chicas a cómo defender su trabajo o a prepararse para ir a una entrevista. Está comprobado que si para un puesto te piden 10 skills, y una mujer cumple con siete, no siente que puede postularse, pero un varón si tiene solamente dos, va para adelante y no le importa nada. Las mujeres somos mucho más melindrosas, pensamos que no estamos a la altura, está el síndrome del impostor. Entonces, hay que hablar del tema, romper con esa práctica. Por eso Women in Games es un lugar de networking en donde pasamos información sobre trabajos, enseñamos cómo presentar un currículum, cómo enfrentar una entrevista de trabajo, etcétera.

¿Pensás que hay avances?

Cuando estudiaba cine arrancamos 30, éramos tres o cuatro mujeres, y creo que fui la única que se recibió. Pude aguantar, algunas abandonaron. Al principio en Women in Games­ pasamos por un período en que parecía más un espacio de contención psicológica que otra cosa. Antes, cuando me invitaban a dar charlas me preguntaban: “cómo es ser mujer y hacer videojuegos”, y yo pensaba: “a un varón no se le pregunta lo mismo”. Y ahí nos pusimos a charlar sobre las situaciones que habíamos vivido siendo mujeres, luego empezamos a concientizar que vivimos un montón de situaciones que tenían que ver con bullying­, techo de cristal, y nos dimos cuenta de que nos falta un montón de trabajo por hacer. Es importante dar talleres desde la infancia y la adolescencia, para que sepan que las mujeres sí pueden participar en carreras técnicas y tener éxito, porque el cambio empieza desde la niñez. Y también el cambio les llegó a los varones, están empezando a entender, a tomar conciencia y a cambiar con pequeños gestos que a la larga construyen un cambio.

Level UY, en el Complejo Cultural Antel, Torre de las Telecomunicaciones. Viernes 20 y sábado 21 de noviembre, a partir de las 10 h. Hay actividades pagas con inscripción previa y otras gratuitas. El programa completo está disponible en leveluy.com.

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Un nuevo hito

La Tecnicatura en Diseño de Videojuegos es una carrera terciaria pública que se dicta desde este año en UTU, en el Polo Educativo Tecnológico Latu. La duración es de dos años implementados en cuatro semestres en modalidad presencial. Cuenta con el apoyo y articulación de la Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos (CAVI).

Fabián Rodríguez, coordinador de la Tecnicatura de Diseño de Videojuegos, afirma que “la consolidación de esta tecnicatura representa un hito para la educación pública. Por un lado, capitaliza la vinculación orgánica y positiva de las y los jóvenes con el videojuego, posibilitando una formación terciaria con sentido, proyección y en concordancia con el sector privado y el mundo del trabajo. Por otro lado, contribuye a formalizar un camino desde los espacios de formación y desde las instituciones para dejar de infantilizar el videojuego y reconocer el valor de esta disciplina más allá del hecho recreativo, comprendiendo su lugar como lenguaje contemporáneo y como espacio donde se construye cultura, comunidad e identidad”.