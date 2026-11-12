IM eliminará en 2027 las facturas en papel de sus tributos; los contribuyentes pagan $ 159 millones por envíos

La Intendencia de Montevideo (IM) busca modificar la forma en que se relaciona con los contribuyentes y la manera en que administra el cobro de sus tributos. El uso extendido de los canales digitales, la necesidad de mejorar la comunicación con quienes tienen obligaciones pendientes y la intención de anticiparse a eventuales problemas de pago llevaron a la administración a revisar algunos de sus principales mecanismos tributarios, con el objetivo de “aggiornarse” al resto de los servicios públicos.

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Así lo explicó a Búsqueda Laura Tabárez, directora del Departamento de Recursos Financieros de la comuna, al ser consultada por los recientes cambios implementados por el gobierno departamental respecto al cobro de la contribución inmobiliaria, que comenzarán a regir a partir de 2027. Por un lado, la intendencia dejará de enviar la factura en papel a través del correo y, por otro, habilitará una nueva modalidad de pago mensual en 12 cuotas, que los contribuyentes podrán elegir voluntariamente hasta el 15 de diciembre.

“Tenemos alrededor de 493.220 cuentas de contribución inmobiliaria y mandábamos impresas en papel alrededor de 277.000. Pero de ese 100% de las facturas que enviábamos, solo el 30% era utilizado para pagar la factura en papel en la red de cobranza, lo que nos hacía pensar que estábamos haciendo un esfuerzo para atender un sector bastante chico”, contó Tabárez. La nueva medida busca “ponerse a tiro” con el resto de los organismos estatales que hace ya tiempo envían sus facturas a través de sistemas digitales. La idea es que en el correr del primer semestre de 2027 se incorporen a la modalidad electrónica (por WhatsApp o mail) el resto de los tributos que cobra la intendencia, como los tributos domiciliarios y la tarifa de saneamiento.

La intendencia tiene actualmente 153.524 cuentas que reciben sus facturas por correo electrónico. Para Tabárez, el sistema de envío digital estaba “estancado” y considera que el WhatsApp, que está “bastante más difundido” entre la población, se puede aprovechar para lograr un mayor alcance.

Eliminar la factura papel no generará un ahorro para la intendencia, ya se les cobraba a los contribuyentes por el envío. “No se está planificando un ahorro. Ese costo va a desaparecer para el contribuyente y para la IM también”, dijo Tabárez.

En 2025 la intendencia cobró $ 159 millones por concepto de costos de envío de facturas en formato papel. De esa cifra, que contempla todos los tributos, unos $ 30 millones correspondieron a contribución inmobiliaria. En lo que va de 2026, en tanto, los cobros de envíos de facturas ascienden a cerca de $ 140 millones.

“Acá no hay un objetivo fiscalista ni de mejorar nuestros ingresos o bajar nuestros gastos. Lo que queremos es aggiornar nuestra gestión, y tener un canal de comunicación directo con el contribuyente que nos permita anticipar la solución a los problemas, al mejorar su experiencia y nuestra gestión tributaria”, comentó Tabárez.

La jerarca explicó que la IM no tiene con la contribución inmobiliaria un problema de morosidad alta: el nivel de atraso en los pagos es de 9%. Sobre ese grupo se busca realizar una “atención más personalizada”.

La adhesión a la nueva modalidad de pago podrá realizarse durante el período ventana enviando el mensaje “mi contribución” a través del whatsapp 099 019 500 o mediante la plataforma Mi Gestión de Facturas de la Intendencia de Montevideo. Ahí recibirán un mensaje con la confirmación de afiliación al nuevo sistema, luego deberán suministrar los números de padrón y de cuenta corriente, y finalmente recibirán un enlace con las diferentes opciones de pago, donde los contribuyentes podrán optar por pagar la contribución inmobiliaria en 12 cuotas mensuales a partir de enero de 2027.

También estarán disponibles las modalidades tradicionales, al contado o en tres cuotas (las mismas no podrán cambiarse el año próximo) y quienes prefieran contar con la factura impresa deberán solicitar su impresión en los centros comunales o en las redes de cobranza.

“No tenemos ningún beneficio por el pago contado. Este sistema lo pensamos para darle al contribuyente la posibilidad de ordenar sus finanzas familiares, ya que la mayoría de los hogares tienen un ingreso mensualizado. Es por eso que distribuir el pago de la contribución a lo largo del año quizás pueda no ser tan gravoso como cuando se paga en tres cuotas”, explicó la directora. La contribución promedio en Montevideo es de unos $ 26.000 anuales.

Hasta el momento, cerca de 4.000 cuentas de Contribución Inmobiliaria se afiliaron a la modalidad de pago en 12 cuotas. Las autoridades dicen tener “una gran incertidumbre” respecto al alcance de adhesión que pueda tener este nuevo beneficio. “Vamos a ir probando y evaluando también la respuesta de nuestros sistemas informáticos. La idea es ir de a poco, pero consideramos que en seis meses vamos a enviar todas las facturas de esa manera”, dijo Tabárez.

En 2025 la IM recaudó US$ 850 millones, de los cuales 31,5% correspondió a ingresos vinculados a contribución inmobiliaria.

Endeudamiento

Paralelamente a los cambios en la gestión tributaria, la directora de Recursos Financieros sostuvo que la IM llega al tramo final del año con una situación financiera alineada con las previsiones presupuestales, y aclaró que si bien el año aun no cerró, tienen “una buena perspectiva”. El nivel de gasto, complementó, también evoluciona de acuerdo a lo previsto.

“Nuestro nivel de endeudamiento hoy es bajo, de entre 2% y 3% con respecto a nuestros ingresos”, mencionó la directora. Sin embargo, la administración trabaja en la instrumentación de nuevas operaciones de crédito que fueron votadas este año por la Junta Departamental, como los préstamos por US$ 300 millones que la IM negocia hoy con organismos multilaterales, como CAF y BID, así como un fideicomiso con el Banco República, que aún no se concretó.

El financiamiento a largo plazo aprobado por el Legislativo Departamental prevé fondos para el Plan Calles (US$ 40 millones), el Plan Veredas (US$ 40 millones), el Plan Saneamiento (US$ 130 millones) y el Plan Limpieza (US$ 50 millones), líneas de acción que forman parte de las llamadas prioridades ciudadanas.

“Es un endeudamiento que nos permite un período de gracia interesante y un endeudamiento de largo plazo muy conveniente desde el punto de vista financiero. En los próximos 25 años, el endeudamiento máximo que tendrá la IM ronda un 4%, entonces estamos alineados a lo que ha sido históricamente el endeudamiento de la intendencia”, explicó. Tabárez dijo, además, que esta inyección de capital le daría a la administración “un impulso importante” para atender los reclamos de los ciudadanos.

“Tratamos de ir al equilibrio presupuestal y financiero, ese siempre es nuestro zenit. En ese sentido, estamos muy conformes con el trabajo que hemos hecho, con algunas medidas que tomamos el año pasado y con algunos acuerdos con proveedores que han sido muy exitosos (podemos darles certezas de fechas de pago), que han permitido a la IM equilibrar sus cuentas”, cerró.