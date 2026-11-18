Después de 13 años de espera, Grand Theft Auto vuelve con una nueva entrega. Este jueves 19 de noviembre se lanza GTA VI, uno de los videojuegos más esperados de la historia, que promete movilizar a millones de jugadores y causar un impacto que va mucho más allá de la industria gamer. Con una ambientación inspirada en Miami, una historia protagonizada por una pareja de delincuentes y una banda sonora que reúne a figuras internacionales como Travis Scott, Rauw Alejandro y Ca7riel & Paco Amoroso, el regreso de Rockstar Games se convirtió en uno de los grandes acontecimientos del entretenimiento de 2026.

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La expectativa tiene una explicación: GTA V, lanzado en 2013, vendió más de 230 millones de copias y se convirtió en uno de los productos culturales más exitosos de todos los tiempos. A eso se suma GTA Online, que mantuvo vigente el universo del juego durante más de una década, con actualizaciones y nuevas experiencias para sus usuarios. La sexta entrega llega, por tanto, con una comunidad consolidada y una vara muy alta.

Esta vez, la historia transcurre en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida (Estados Unidos) cuyo principal escenario es Vice City, la versión de Miami que ya había aparecido en entregas anteriores. El juego sigue a Jason Duval y Lucía Caminos, una pareja que se ve envuelta en una trama criminal. Lucía será la primera protagonista mujer jugable de una entrega principal de la saga. Como es habitual en Grand Theft Auto, el mundo abierto permitirá recorrer la ciudad y sus alrededores, interactuar con sus habitantes y participar de distintas actividades al margen de la historia central.

Rockstar Games Uno de los aspectos que más expectativa produce es el nivel de detalle del mundo virtual. Los avances difundidos por Rockstar muestran playas, autopistas, barrios, comercios y espacios públicos poblados por personajes que reaccionan a lo que sucede a su alrededor. La intención fue construir un universo en movimiento, con situaciones que pueden surgir incluso cuando el jugador no sigue un objetivo concreto.

La música también ocupa un lugar central. GTA VI: The Album reunirá 34 canciones originales y artistas de distintos géneros, entre ellos Travis Scott, Future, Metro Boomin, PinkPantheress, Fred Again.., Morgan Wallen, Cardi B, Tove Lo, Keith Richards, Ca7riel & Paco Amoroso, Rauw Alejandro y Fuerza Regida. El juego contará, además, con seis emisoras de radio dedicadas al pop, el country, el hip-hop, el metal y la música latina, entre otros géneros. El dúo francés Justice estará a cargo de la música original, con un álbum de 30 piezas previsto para diciembre.