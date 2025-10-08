La empresa de logística Murchison Uruguay cumplió 40 años y lo celebró en el Club Uruguay

La empresa de logística Murchison Uruguay cumplió 40 años y lo celebró en el Club Uruguay
El lema de la noche fue “Moviendo horizontes”, y se hizo especial hincapié en el espíritu de crecimiento, innovación y transformación que los ha guiado desde su desembarco en el país en 1985
Jefe comercial de Murchison Mauricio Javier, Nicolás Castellano y Gustavo Oliver, gerente general de Murchison Puertos y Logística.
De Murchison: gerente de Vehículos Nestor Bentancourt, accionista Elizabeth Murchison, gerente
de Logística Uruguay Diego Penela, gerenta de Desarrollo Corporativo Stefani Sampietro, presidente Roberto Murchison y accionista David Hughes.
Gerenta de Comercialización de ANP Ana Rey, presidenta de Centro de Navegación Mónica Ageitos, vicepresidente de ANP Constante Mendiondo y gerenta general de Murchison Vehículos A Gabriela Ardissone.
Alejandro Itzaina, Valentina Bolaña, comercial de Murchison Daniel Cedeira y Yi-Te Lee.
He Zhidong y Diego Testa.
Julio Moreira, Nicolás Rippe y jefe comercial de Murchison Mauricio Javier.
Juan Lorente y Natalia Montaña.
Juan Carlos De León, Elisa Kuster y Emilio Rivero.
Gustavo Zugasti y Nadia Rodríguez.
Gerente de Operaciones de Murchison Uruguay Miguel Camacho, jefa de Atención al Cliente de Murchison Noel Pirez y Marcelo Iwassjuk.
Claudio D´Agostini, Catherin Sosa, Alexis Ponce y Gabriel Castellvis.
Gerente de Vehículos de Murchison Néstor Bentancourt, gerente de Compras de Nordex Arnoldo Petroselli, CEO de Murchison Alejandro Van Thillo y presidente de Murchison Roberto Murchison.
Fabiana Sabiano, Cecilia Doldán, Gustavo Sardi y Gastón Pomi.
Pablo Tosar, Eliana Ramírez y Gabriela Cabrera.
Jefe de Transporte de Murchison Martín Taramasco, Karmen Espinoza y Pedro Zambrano.
Pablo y Juan De Paolis, Daniel Pérez y Lorenzo Paradell.
El Club Uruguay fue el marco ideal para la celebración de los 40 años de Murchison en el país. El jueves 2 se realizó un encuentro entre colaboradores, clientes, autoridades e invitados del exterior, quienes disfrutaron de un festejo y un reconocimiento a distintos actores que formaron parte de la historia de la compañía.
El club, ubicado sobre la calle Sarandí, estaba ambientado con el color verde que caracteriza a la empresa de logística. La noche empezó temprano, desde las 19 horas había colaboradores circulando por el lugar a la espera de los principales invitados. No pasó mucho tiempo para que el sitio se colmara de clientes que, desde hace décadas, confían en la empresa para desarrollar sus proyectos. La noche también conto con la participación de autoridades de la Administración Nacional de Puertos (ANP), a la vez que estuvieron presentes el CEO del Grupo Murchison, Alejandro Van Thillo, e integrantes de la familia Murchison, entre otros.
El actor y profesor Diego Delgrossi animó la noche, navegando entre el humor y la historia. El punto mas emotivo fue el reconocimiento a Juan Carlos de León, por sus 40 años de trayectoria en la empresa, como exgerente general.
El lema de la noche fue “Moviendo horizontes”, y se hizo especial hincapié en el espíritu de crecimiento, innovación y transformación que los ha guiado desde su desembarco en Uruguay en 1985. La celebración fue una mirada al pasado, al presente y al futuro de Murchison. Se destacaron hitos como, por ejemplo, la consolidación de un parque logístico de más de 300.000 metros cuadrados, la creación de la plataforma automotriz más grande del país, el desarrollo de soluciones especializadas en comercio exterior y transporte, y la expansión continua de sus verticales de negocio. También se destacó la incorporación, este año, de un nuevo depósito con cámara de temperatura controlada.
Al llegar a Uruguay en la década de los ochenta, Murchison ya llevaba varios años de operaciones en Argentina, país en el que está desde hace 100 años. En estas tierras, en sus inicios brindó servicios en el puerto montevideano, y de inmediato creció para transformarse en una empresa de logística integral.
Hoy ofrecen soluciones logísticas integrales, locales e internacionales, con una mirada sostenible: Murchison Uruguay se propone actuar como un verdadero agente de cambio de la comunidad, desarrollando acciones concretas, que van desde un cambio de su matriz energética, planes de formación laboral, la instalación de paneles solares, elevadores eléctricos y la medición de su huella de carbono.