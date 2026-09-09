La feria EducationUSA conectó a jóvenes uruguayos con universidades estadounidenses

La residencia del embajador de Estados Unidos vivió una tarde atípica el 4 de setiembre al abrir sus puertas para recibir la feria EducationUSA. El encuentro se realizó por primera vez en este lugar, en el marco de los 250 años de la independencia del país, lo que permitió a los asistentes acercarse a su historia más allá de la propuesta educativa. Durante la jornada, pudieron recorrer el museo histórico ubicado dentro de la residencia, mientras el encargado de Negocios de Estados Unidos, Chris Andino, destacó que “la experiencia de estudiar en Estados Unidos es única”.
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Más de 600 estudiantes interesados en proyectar sus estudios en el exterior estuvieron en contacto con representantes de 14 universidades estadounidenses. En cada stand recibieron información acerca de las carreras, los programas, el proceso de postulación, el financiamiento y las visas. La embajada busca que quienes estudien allí luego puedan regresar a Uruguay como profesionales, emprendedores, profesores o líderes.
El país cuenta con más de 4.000 universidades y escuelas. Este abanico de oportunidades incluye instituciones públicas y privadas, grandes y pequeñas, urbanas y rurales, con distintas especializaciones. Esta diversidad hace posible que cada estudiante pueda encontrar un lugar que se ajuste a sus necesidades y preferencias. La feria buscó justamente acercar estas alternativas a los jóvenes uruguayos.
Andino destacó que la vida universitaria estadounidense no se limita a la educación, sino que también incluye estudiar con amigos, compartir actividades, formar vínculos y convivir con estudiantes de distintas partes del mundo. Además, hizo hincapié en el aspecto social y sostuvo que las amistades que se forman allí son algo que “nadie puede olvidar”.