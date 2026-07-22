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La Fundación Copa de Oro Centenario organizó una cena show para dar a conocer sus programas

La institución organiza talleres para niños y adultos

Pablo Forlán, Eduardo de la Peña, Ariel Krasouski, Fernando Álvez y Venancio Ramos.&nbsp;

Pablo Forlán, Eduardo de la Peña, Ariel Krasouski, Fernando Álvez y Venancio Ramos. 

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Mauricio Rodríguez
Los embajadores de Italia Fabrizio Petri, de Argentina Alan Beraud y de Arabia Saudita sultá Ali Almezaini rodean al director de la Fundación Copa de Oro Centenario Diego Schaffer.

Los embajadores de Italia Fabrizio Petri, de Argentina Alan Beraud y de Arabia Saudita sultá Ali Almezaini rodean al director de la Fundación Copa de Oro Centenario Diego Schaffer.

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Mauricio Rodríguez
Paul Fernández, Marcelo Broli y Fernando Tano Cabrera.

Paul Fernández, Marcelo Broli y Fernando Tano Cabrera.

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Mauricio Rodríguez
Victoria Bugallo y Samantha Navarro.

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Mauricio Rodríguez
Edgardo Kogan y Luis de María.

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Mauricio Rodríguez
Belén y Raúl Fernández.

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Mauricio Rodríguez
Ignacio Munyo y Valentina Yeregui.

Ignacio Munyo y Valentina Yeregui.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

La Fundación Copa de Oro Centenario organizó su tercera cena show en el salón Doré del Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa, el viernes 17, con más de 150 comensales. El objetivo fue dar a conocer las actividades que se harán en lo que resta del año y en 2027, además de continuar impulsando el programa Fútbol para Todos, una iniciativa que integra el deporte con la neurociencia y otras disciplinas.

El director de la fundación, Diego Schaffer, dijo a Galería que cuentan con más de 10 actividades para niños. En la cena, se presentó la campaña de valores Va Pelota, cuyo spot empezará a ser emitido en las salas de Life Cinemas. La pieza publicitaria tiene una nueva versión del clásico Uruguay (te queremos ver campeón), un tema compuesto por el dúo de autores Alberto Triunfo y Roberto da Silva. Entre los artistas convocados para esta renovada interpretación están Chacho Ramos, Matías Valdez y Samantha Navarro, entre otros artistas.

“En la fundación tenemos cuatro pilares fundamentales: la lucha contra el flagelo de las drogas, la eliminación de la violencia en el deporte, atender la salud mental del deportista y que se fomenten de forma dual el estudio y el deporte”, sostuvo Schaffer.

El director de la fundación comentó que están asociados con la Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI) y que cada dos meses se hacen actividades con los niños. En la actualidad, la fundación está desarrollando un programa para enseñar reanimación cardiopulmonar. “Al principio pensamos que no era interesante para los chicos, pero nos dimos cuenta de que se engancharon, ya que se trata de un taller muy didáctico”, comentó. Schaffer aseguró que por actividad llegan a los 400 chicos.

Con relación a la salud de los deportistas, dijo que es indispensable un abordaje multidisciplinario, ya que enfermedades “silenciosas” como la depresión requieren un trabajo permanente. Por eso, explicó, realizan talleres tanto para niños como para adultos, etapa en la que suele aparecer la frustración.

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