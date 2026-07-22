La Fundación Copa de Oro Centenario organizó una cena show para dar a conocer sus programas

Los embajadores de Italia Fabrizio Petri, de Argentina Alan Beraud y de Arabia Saudita sultá Ali Almezaini rodean al director de la Fundación Copa de Oro Centenario Diego Schaffer.

La Fundación Copa de Oro Centenario organizó su tercera cena show en el salón Doré del Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa, el viernes 17, con más de 150 comensales. El objetivo fue dar a conocer las actividades que se harán en lo que resta del año y en 2027, además de continuar impulsando el programa Fútbol para Todos, una iniciativa que integra el deporte con la neurociencia y otras disciplinas.

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El director de la fundación, Diego Schaffer, dijo a Galería que cuentan con más de 10 actividades para niños. En la cena, se presentó la campaña de valores Va Pelota, cuyo spot empezará a ser emitido en las salas de Life Cinemas. La pieza publicitaria tiene una nueva versión del clásico Uruguay (te queremos ver campeón), un tema compuesto por el dúo de autores Alberto Triunfo y Roberto da Silva. Entre los artistas convocados para esta renovada interpretación están Chacho Ramos, Matías Valdez y Samantha Navarro, entre otros artistas.

“En la fundación tenemos cuatro pilares fundamentales: la lucha contra el flagelo de las drogas, la eliminación de la violencia en el deporte, atender la salud mental del deportista y que se fomenten de forma dual el estudio y el deporte”, sostuvo Schaffer.

El director de la fundación comentó que están asociados con la Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI) y que cada dos meses se hacen actividades con los niños. En la actualidad, la fundación está desarrollando un programa para enseñar reanimación cardiopulmonar. “Al principio pensamos que no era interesante para los chicos, pero nos dimos cuenta de que se engancharon, ya que se trata de un taller muy didáctico”, comentó. Schaffer aseguró que por actividad llegan a los 400 chicos.