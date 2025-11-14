La Fundación Gonzalo Rodríguez celebró sus 25 años
Durante el acto se presentó la campaña Señales de Retención Infantil, que invita a reflexionar sobre la responsabilidad adulta en la seguridad de los más pequeños
De Fundación Gonzalo Rodríguez: directora ejecutiva María José Pessano, presidenta María Fernanda Rodríguez y secretario general Matías Silva.
FOTO
Valentina Weikert
Ana Barrera y directora del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes María Julia Garcete.
FOTO
Valentina Weikert
De Unasev: secretaria general Fernanda Artagaveytia y directora Natalia López.
FOTO
Valentina Weikert
Pablo Abdala y Juan José Olaizola.
FOTO
Betiana Gilino y Soledad Galeano.
FOTO
Valentina Weikert
Lucas Delgado Marchesoni y Lilian Bongoll.
FOTO
Valentina Weikert
De Unasev: Miguel González y Julio López.
FOTO
Valentina Weikert
Diputado Pedro Jisdonian, presidenta de Fundación Gonzalo Rodríguez María Fernanda Rodríguez, vicepresidenta de la República Carolina Cosse, diputado Pablo Inthamoussu y directora ejecutiva de la fundación María José Pessano.
Con la presencia de autoridades nacionales, representantes de organismos internacionales, aliados estratégicos y figuras del ámbito social y deportivo, la Fundación Gonzalo Rodríguez celebró sus 25 años en un acto conmemorativo realizado en el salón de Eventos Especiales del Palacio Legislativo.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El encuentro contó con la participación de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse; la presidenta de la fundación, María Fernanda Rodríguez; la directora ejecutiva, María José Pessano; los diputados Pablo Inthamoussu y Pedro Jisdonian, así como representantes del sector público y privado.
Rodríguez recordó los inicios de la entidad, nacida en memoria del piloto uruguayo Gonzalo Gonchi Rodríguez, y subrayó cómo ese homenaje se transformó en una causa regional. “Hace 25 años convertimos una historia en un compromiso colectivo. Desde entonces impulsamos leyes, formamos a más de 27.000 personas y acompañamos a gobiernos de toda América Latina en la creación de políticas públicas que garantizan derechos de niños, niñas y adolescentes”, señaló.
Por su parte, María José Pessano destacó que los avances alcanzados son fruto de un trabajo sostenido basado en evidencia y cooperación. “Transformamos conocimiento en acción: más de 30 estudios, 15.000 sistemas de retención infantil chequeados y cinco ediciones del Foro Internacional de Seguridad Vial Infantil reflejan un modelo de articulación que fortalece derechos en la región”, afirmó.
El acto incluyó un reconocimiento a instituciones, empresas y aliados estratégicos que acompañaron las distintas etapas de la organización, y como cierre se presentó la campaña Señales de Retención Infantil: una intervención urbana simbólica que invita a reflexionar sobre la responsabilidad adulta en la seguridad de los más pequeños. La acción consiste en la instalación de carteles no oficiales en distintos puntos de la ciudad, que buscan visibilizar la falta de uso de los sistemas de retención infantil y recordar que, aunque la ley lo exige, miles de niños y niñas aún viajan sin la protección adecuada.
La iniciativa coincide con la próxima implementación del permiso de conducir por puntos, que incorporará entre sus infracciones la no utilización del sistema de retención infantil, una medida impulsada por la propia fundación a partir de su trabajo técnico y de incidencia.