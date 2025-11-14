Durante el acto se presentó la campaña Señales de Retención Infantil, que invita a reflexionar sobre la responsabilidad adulta en la seguridad de los más pequeños

Diputado Pedro Jisdonian, presidenta de Fundación Gonzalo Rodríguez María Fernanda Rodríguez, vicepresidenta de la República Carolina Cosse, diputado Pablo Inthamoussu y directora ejecutiva de la fundación María José Pessano.

Ana Barrera y directora del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes María Julia Garcete.

Con la presencia de autoridades nacionales, representantes de organismos internacionales, aliados estratégicos y figuras del ámbito social y deportivo, la Fundación Gonzalo Rodríguez celebró sus 25 años en un acto conmemorativo realizado en el salón de Eventos Especiales del Palacio Legislativo.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El encuentro contó con la participación de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse; la presidenta de la fundación, María Fernanda Rodríguez; la directora ejecutiva, María José Pessano; los diputados Pablo Inthamoussu y Pedro Jisdonian, así como representantes del sector público y privado.

Rodríguez recordó los inicios de la entidad, nacida en memoria del piloto uruguayo Gonzalo Gonchi Rodríguez, y subrayó cómo ese homenaje se transformó en una causa regional. “Hace 25 años convertimos una historia en un compromiso colectivo. Desde entonces impulsamos leyes, formamos a más de 27.000 personas y acompañamos a gobiernos de toda América Latina en la creación de políticas públicas que garantizan derechos de niños, niñas y adolescentes”, señaló.

Por su parte, María José Pessano destacó que los avances alcanzados son fruto de un trabajo sostenido basado en evidencia y cooperación. “Transformamos conocimiento en acción: más de 30 estudios, 15.000 sistemas de retención infantil chequeados y cinco ediciones del Foro Internacional de Seguridad Vial Infantil reflejan un modelo de articulación que fortalece derechos en la región”, afirmó.

El acto incluyó un reconocimiento a instituciones, empresas y aliados estratégicos que acompañaron las distintas etapas de la organización, y como cierre se presentó la campaña Señales de Retención Infantil: una intervención urbana simbólica que invita a reflexionar sobre la responsabilidad adulta en la seguridad de los más pequeños. La acción consiste en la instalación de carteles no oficiales en distintos puntos de la ciudad, que buscan visibilizar la falta de uso de los sistemas de retención infantil y recordar que, aunque la ley lo exige, miles de niños y niñas aún viajan sin la protección adecuada.