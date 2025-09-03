La Noche de la Nostalgia reunió a más de 1200 personas en Enjoy

La Noche de la Nostalgia tuvo en Enjoy Punta del Este una de sus celebraciones más memorables y concurridas. El domingo 24 de agosto, más de 1.200 personas llenaron el Centro de Convenciones para disfrutar de una propuesta que combinó música en vivo, gastronomía y baile hasta la madrugada.
El plato fuerte fue la presentación de Experiencia Queen, banda tributo que recreó con gran despliegue sonoro y visual los conciertos más emblemáticos del grupo liderado por Freddie Mercury. La interpretación de clásicos, como Bohemian Rhapsody, Love of My Life, Somebody to Love, Radio Ga Ga, I Want to Break Free y We Are the Champions, desató una ola de entusiasmo que se extendió a lo largo de toda la noche.
La inmersión en el universo Queen se completó con un museo itinerante instalado en el complejo, que reunió vestuarios, fotografías inéditas, objetos personales y una muestra de la discografía de la banda, lo que permitió al público viajar en el tiempo a través de recuerdos y símbolos que marcaron a generaciones.
A la experiencia musical se sumó una cena buffet con estaciones frías y calientes, variedad de bebidas y una pista que se mantuvo encendida hasta altas horas de la noche, con los grandes hits de décadas pasadas.