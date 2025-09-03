¡Hola !

La Noche de la Nostalgia reunió a más de 1200 personas en Enjoy

La banda tributo Experiencia Queen recreó con gran despliegue sonoro y visual los conciertos más emblemáticos del grupo liderado por Freddie Mercury

Alejandro Rodríguez, Leticia Gotti, Mariella Chiappe y Gabriel Muniz.

Alejandro Rodríguez, Leticia Gotti, Mariella Chiappe y Gabriel Muniz.

FOTO

Pablo Kreimbuhi
Jennifer Núñez y Agustín Garbarino.

Jennifer Núñez y Agustín Garbarino.

FOTO

Pablo Kreimbuhi
Alejandra Lemma y Gustavo Perla.

Alejandra Lemma y Gustavo Perla.

FOTO

Pablo Kreimbuhi
Victoria Azar y Rodrigo Barros.

Victoria Azar y Rodrigo Barros.

FOTO

Pablo Kreimbuhi
Mariana Falco y Raúl Taboas.

Mariana Falco y Raúl Taboas.

FOTO

Pablo Kreimbuhi
Gimena Schusselin y Fernando Bonjour.

Gimena Schusselin y Fernando Bonjour.

FOTO

Pablo Kreimbuhi
Lorena y Macarena Salmanton.

Lorena y Macarena Salmanton.

FOTO

Pablo Kreimbuhi
Andrea González y Matías Decia.

Andrea González y Matías Decia.

FOTO

Pablo Kreimbuhi
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

La Noche de la Nostalgia tuvo en Enjoy Punta del Este una de sus celebraciones más memorables y concurridas. El domingo 24 de agosto, más de 1.200 personas llenaron el Centro de Convenciones para disfrutar de una propuesta que combinó música en vivo, gastronomía y baile hasta la madrugada.

El plato fuerte fue la presentación de Experiencia Queen, banda tributo que recreó con gran despliegue sonoro y visual los conciertos más emblemáticos del grupo liderado por Freddie Mercury. La interpretación de clásicos, como Bohemian­ Rhapsody, Love of My Life, Somebody to Love, Radio Ga Ga, I Want to Break Free y We Are the Champions, desató una ola de entusiasmo que se extendió a lo largo de toda la noche.

El autor Santiago Medero junto al editor de Planeta Leonardo Cabrera.
Presentación

Santiago Medero presentó su libro 'El palacio de mármol'

Por Belén Riguetti Aparicio

La inmersión en el universo Queen se completó con un museo itinerante instalado en el complejo, que reunió vestuarios, fotografías inéditas, objetos personales y una muestra de la discografía de la banda, lo que permitió al público viajar en el tiempo a través de recuerdos y símbolos que marcaron a generaciones.

A la experiencia musical se sumó una cena buffet con estaciones frías y calientes, variedad de bebidas y una pista que se mantuvo encendida hasta altas horas de la noche, con los grandes hits de décadas pasadas.

Ministerio de Defensa Nacional

Defensa negó reclamo de controladores aéreos que consideraba ilegal la declaración de servicios esenciales

Por Juan Francisco Pittaluga
Criptomonedas

El 90% del dinero de las estafas “termina pasándose a criptoactivos como método de lavado”, advierte experto

Por Macarena Saavedra
Subsector privado

Quinientos médicos que ganan más de $ 680.000 al mes: estudio del MSP refleja fuerte brecha salarial

Por Leonel García
Oficialismo

Fernando Pereira: “Nueve de cada 10 dice que no es el momento” de aumentar impuestos

Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez

La medusa casco (Periphylla periphylla), a veces llamada medusa de sombrero mercante, es luminiscente y de color rojo.

Las impactantes imágenes del fondo del mar que revelan un Uruguay hasta ahora desconocido

Por Milene Breito Pistón
Esclavitud y venta de niños: lo que esconde la maternidad subrogada

Esclavitud y venta de niños: lo que esconde la maternidad subrogada

Por Magdalena Cabrera
Craig Davidson y Joaquín de Luz

Dos coreógrafos internacionales crean desde Uruguay obras inéditas para el Ballet Nacional del Sodre

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
En la cuadra de Careaga y Rivera, en la ciudad de Mercedes, Soriano, uno se topa con la fachada de la casa que todavía pertenece a la familia Matosas.

Las extravagantes casas en Mercedes inspiradas en Gaudí

Por Milene Breito Pistón