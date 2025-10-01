La nueva colección de Renner está inspirada en la diversidad cultural

Renner presentó su nueva colección primavera-verano 2026, una celebración de la cultura latina y la diversidad de la región. La casa Velvet, en Carrasco, fue el escenario elegido para disfrutar de un almuerzo a cargo de la chef Lucía Soria. Además, hubo propuestas artísticas y se presentó la banda Cubaguay.
“Atrevete a ser vos” fue la consigna elegida para reafirmar la moda como una herramienta de expresión individual y una fuerza colectiva que une a las diferentes culturas de la región. En esta ocasión, se creó el concepto latinidad, que funciona como un punto de encuentro. Se reconoce que argentinos, uruguayos y brasileños somos diferentes, pero compartimos la misma esencia y espíritu.
En la próxima temporada se verán patrones vivos, tejidos y siluetas fluidas. Las manualidades, relacionadas con lo ancestral y las expresiones culturales, toman protagonismo en tejidos de crochet, flecos, bordados y drapeados, combinados con adornos y texturas naturales. Las siluetas, amplias y fluidas, garantizan confort y movimiento, mientras que la sastrería aparece en versiones oversized, ideales para combinar sofisticación y ligereza.
Los materiales utilizados son lino, algodón, viscosa y paja, con acabados rústicos, caídas suaves, cortes estratégicos y transparencias sutiles. Los estampados están inspirados en lo tropical, las rayas, los grafismos discretos y elementos playeros.