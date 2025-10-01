¡Hola !

La nueva colección de Renner está inspirada en la diversidad cultural

La marca desarrolló el concepto de latinidad

De Renner: gerenta de Marketing Fiorella Martinotti, analista de Marketing Florencia Odella y asistente de Marketing Romina Moreira.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Noe Lupano y Alinson Ramos.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Miska Gargano.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Malena Jafif y Josefina Alegresa.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Santiago Algorta.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Renner presentó su nueva colección primavera-verano 2026, una celebración de la cultura latina y la diversidad de la región. La casa Velvet, en Carrasco, fue el escenario elegido para disfrutar de un almuerzo a cargo de la chef Lucía Soria. Además, hubo propuestas artísticas y se presentó la banda Cubaguay.

“Atrevete a ser vos” fue la consigna elegida para reafirmar la moda como una herramienta de expresión individual y una fuerza colectiva que une a las diferentes culturas de la región. En esta ocasión, se creó el concepto latinidad, que funciona como un punto de encuentro. Se reconoce que argentinos, uruguayos y brasileños somos diferentes, pero compartimos la misma esencia y espíritu.

En la próxima temporada se verán patrones vivos, tejidos y siluetas fluidas. Las manualidades, relacionadas con lo ancestral y las expresiones culturales, toman protagonismo en tejidos de crochet, flecos, bordados y drapeados, combinados con adornos y texturas naturales. Las siluetas, amplias y fluidas, garantizan confort y movimiento, mientras que la sastrería aparece en versiones oversized, ideales para combinar sofisticación y ligereza.

Los materiales utilizados son lino, algodón, viscosa y paja, con acabados rústicos, caídas suaves, cortes estratégicos y transparencias sutiles. Los estampados están inspirados en lo tropical, las rayas, los grafismos discretos y elementos playeros.

