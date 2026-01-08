La obra de Carmelo Arden Quin se exhibe en la muestra 'Color y Forma'

Galería Azur, en su sede de Manantiales, presentó la exposición de este artista uruguayo, quien, más de un siglo después de su nacimiento y a 15 años de su partida, sigue conmoviendo al espectador

Galería Azur, en colaboración con BAC Galería de Arte y GV Consultoría en Arte, presentó la exposición Carmelo Arden Quin: Color y Forma, una muestra que rinde homenaje al fundador del movimiento Madí, centrado en la geometría, el color y la abstracción.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Carmelo Arden Quin emergió en un periodo tumultuoso, donde el arte se tornó en un símbolo de esperanza y renovación. Originario de Uruguay, establecido primero en Buenos Aires y luego en París, se convirtió en un referente internacional al trascender las limitaciones del arte convencional, proponiendo un enfoque que abrazaba la geometría como motor de creación. Su llegada a Argentina en 1944 lo alineó con un contexto artístico fértil, lleno de innovación, con un énfasis en la linealidad y la simplificación de las formas.

En su práctica, las figuras geométricas no solo se hacen presente en el espacio, sino que interactúan con él, rompiendo los márgenes del marco tradicional e invitando al espectador a experimentar el arte de una forma diferente y absorbente. Su obra es reconocida por su utilización audaz del color: desde tonos planos y saturados hasta combinaciones inesperadas que capturan la luz y la atención. Cada pieza se convierte en un diálogo visual, donde la precisión de la geometría se encuentra con la emotividad del color.

Asimismo, su capacidad para conjugar estos elementos dentro del movimiento Madí configura un contexto singular que continúa resonando y desafiando las percepciones contemporáneas. La muestra es una celebración de la visión de Carmelo Arden Quin, quien, más de un siglo después de su nacimiento y a 15 años de su partida, sigue conmoviendo al espectador.

Los asistentes, entre lugareños y turistas, no solo disfrutaron de la obra del artista, sino también de un cóctel al atardecer, musicalizado por un dúo de jazz que volvió la experiencia aún más memorable.