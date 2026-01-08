¡Hola !

La obra de Carmelo Arden Quin se exhibe en la muestra 'Color y Forma'

Galería Azur, en su sede de Manantiales, presentó la exposición de este artista uruguayo, quien, más de un siglo después de su nacimiento y a 15 años de su partida, sigue conmoviendo al espectador

Matías Bassani, de BAC Galería, y Nadia Kokogian, de Galería Azur.

FOTO

Ignacio González.

FOTO

Silvana Farro y Teresita Portal.

FOTO

Janine Altman y Ramiro Collinet.&nbsp;

FOTO

Lilian Tarrab, Ariel Quildi y Roly Tarrab.

FOTO

Ana Rivkin.

FOTO

María José Ginel y Luis Pedro Picasso.

FOTO

Elsa Correa e Ignacio Guerrico.

FOTO

Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Galería Azur, en colaboración con BAC Galería de Arte y GV Consultoría en Arte, presentó la exposición Carmelo Arden Quin: Color y Forma, una muestra que rinde homenaje al fundador del movimiento Madí, centrado en la geometría, el color y la abstracción.

Carmelo Arden Quin emergió en un periodo tumultuoso, donde el arte se tornó en un símbolo de esperanza y renovación. Originario de Uruguay, establecido primero en Buenos Aires y luego en París, se convirtió en un referente internacional al trascender las limitaciones del arte convencional, proponiendo un enfoque que abrazaba la geometría como motor de creación. Su llegada a Argentina en 1944 lo alineó con un contexto artístico fértil, lleno de innovación, con un énfasis en la linealidad y la simplificación de las formas.

En su práctica, las figuras geométricas no solo se hacen presente en el espacio, sino que interactúan con él, rompiendo los márgenes del marco tradicional e invitando al espectador a experimentar el arte de una forma diferente y absorbente. Su obra es reconocida por su utilización audaz del color: desde tonos planos y saturados hasta combinaciones inesperadas que capturan la luz y la atención. Cada pieza se convierte en un diálogo visual, donde la precisión de la geometría se encuentra con la emotividad del color.

Asimismo, su capacidad para conjugar estos elementos dentro del movimiento Madí configura un contexto singular que continúa resonando y desafiando las percepciones contemporáneas. La muestra es una celebración de la visión de Carmelo Arden Quin, quien, más de un siglo después de su nacimiento y a 15 años de su partida, sigue conmoviendo al espectador.

Los asistentes, entre lugareños y turistas, no solo disfrutaron de la obra del artista, sino también de un cóctel al atardecer, musicalizado por un dúo de jazz que volvió la experiencia aún más memorable.

La exposición podrá visitarse hasta el 9 de enero.

