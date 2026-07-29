La sobrina de Federico García Lorca visitó Uruguay por primera vez
Laura García Lorca de los Ríos fue nombrada visitante ilustre por la Intendencia de Montevideo
Laura García Lorca de los Ríos.
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Valentina Weikert
Director de la Comedia Nacional José Miguel Onaindia, Laura García Lorca de los Ríos, senadora Blanca Rodríguez, directora del Departamento de Cultura de la IM Débora Quiring y presidenta de la Fundación Amigos del Teatro Solís Laura Blois.
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Álvaro Méndez y Beatriz Herrera.
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Laura y Cecilia Basile.
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Virginia Vásquez y Álvaro Moré.
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Washington Carrasco y Cristina Fernández.
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Rubén Reyes y Juan José Mugni.
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Cecilia Roth.
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Patricia Soria, Daniela Bouret y Leonel Schmidt.
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Embajador de España Javier Salido Ortiz y Samantha Persad.
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La directora de la obra Amelia Ochandiano.
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María Julia Muñoz, Norma Salvo, Teresa Trujillo y Mariana Percovich.
Laura García Lorca de los Ríos, sobrina de Federico García Lorca, visitó Uruguay, fue nombrada visitante ilustre por la Intendencia de Montevideo (IM), participó de una entrevista cargada de emoción y presenció el preestreno de La casa de Bernarda Alba (1936), la última obra del autor.
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El viernes 24, la sala Delmira Agustini del Teatro Solís se llenó para escuchar a la sobrina y cuidadora de la obra de Lorca. Laura fue entrevistada por la senadora Blanca Rodríguez en una emotiva conversación. Contó cómo era la familia del poeta y dramaturgo español fusilado en agosto de 1936 por el régimen franquista. Aseguró que después, y a pesar de la tragedia, la casa familiar en el exilio en Nueva York era alegre, con una continua presencia de la música, un lugar en el que “se cantaba todos los días”. No obstante, a pesar de esa alegría, no se hablaba del artista: “Para mi padre (hermano de Federico) era algo muy doloroso, era un tema que le entristecía”. Relató que, cuando tenía alrededor de 10 años, se encontró con un poema que la conmovió y, en medio de un silencio respetuoso, recitó: “Amor, amor, que está herido, / herido de amor huido; / herido, muerto de amor. / Decid a todos que ha sido / el ruiseñor. / Bisturí de cuatro filos, / garganta rota y olvido. / Cógeme la mano, amor, / que vengo muy mal herido, / herido de amor huido, / ¡herido!, / ¡muerto de amor!”. A pesar de que es un texto que la niña de aquel entonces no entendió del todo, sí movilizó algo en su interior. Cuando se lo contó a su padre, Francisco, este recogió las obras de su hermano y se las dio para que las pudiera leer a su ritmo.
Con relación al peligro que corría el artista durante la dictadura impuesta por Francisco Franco, aseguró que, a pesar de que hubo gestiones para que Federico abandonara Granada, él nunca se sintió en peligro. Laura afirmó que la familia barajó la posibilidad de pagar para que no lo mataran, pero Federico era “insoportable para el mundo y para la derecha. Era progresista, homosexual y estaba a favor de la República”. Laura aclaró que su condición sexual también era incómoda para la izquierda. “El odio tiene sus recovecos”, sostuvo.
Respecto a las amistades de Federico, recordó que uno de sus allegados fue el pintor uruguayo Rafael Barradas (1890-1929) con el que experimentó en la vanguardia. Además, citó a Salvador Dalí (1904-1989), con quien mantuvo una relación afectiva e intelectual, así como al cineasta Luis Buñuel (1900-1983).
Laura dijo que a Federico le irritaba que lo llamaran el “poeta gitano”, si bien estaba interesado en ese mundo y en el flamenco. Decía que podía escribir sobre ellos como también lo podría hacer sobre “las langostas”. Quería reflejar la realidad de una comunidad oprimida, ya que le interesaba el “reconocimiento del excluido”.
Sobre hallar sus restos, hoy en una fosa común, fue enfática: a la familia no le interesa. “Defendemos el derecho de las familias de encontrar a sus seres queridos y es deber del Estado ayudar”, pero los descendientes de Federico están en contra de que se exhumen sus restos, ya que consideran que sería un “acto morboso”. Además, es simbólico que esté mezclado con los restos de otras víctimas porque es algo que “los iguala”.
Después de la entrevista, Laura fue declarada visitante ilustre de Montevideo. La distinción fue entregada por la secretaria general de la IM, Viviana Repetto, y la directora del Departamento de Cultura, Débora Quiring.
Quiring aseguró que actos como este son una apuesta a la memoria y “una defensa de los oprimidos y de la libertad”. En tanto, Repetto destacó la trayectoria de Laura y manifestó el honor de tenerla por primera vez en Uruguay.
La trayectoria de Laura
Laura García Lorca de los Ríos nació en Nueva York en 1954 y preside la Fundación Federico García Lorca desde 2005. Estudió Literatura Española en la Universidad de Cambridge y Arte Dramático en Madrid y Nueva York. Desarrolló su carrera entre el teatro y el periodismo, fue subdirectora de Vogue España y, desde 1995, impulsó la transformación de la Huerta de San Vicente en casa-museo y un activo programa cultural. También promovió la construcción del Centro Federico García Lorca en Granada, cuya programación dirige desde 2017. Además, integra el Consejo Asesor del Teatro Real.
La casa de Bernarda Alba
En un Teatro Solís repleto, la Comedia Nacional presentó la obra La casa de Bernarda Alba, dirigida y versionada por Amelia Ochandiano. Se trata de una obra que relata la vida de mujeres encerradas bajo el yugo de su madre, Bernarda. Mujeres despojadas de su libertad, carentes de afecto y sumamente reprimidas, algo que las lleva a ser “bombas a punto de estallar”. La puesta en escena es un tanto minimalista e impactante. Transmite la opresión que viven y las lleva, a pesar de ser hermanas, a duras confrontaciones.