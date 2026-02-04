La Universidad ORT Uruguay impulsa a la nueva generación emprendedora en New Tech Generation

New Tech Generation, la bienvenida para la nueva generación de emprendedores del ecosistema tecnológico y de negocios, se realizó en el marco de Punta Tech Meetup, el encuentro de networking más importante de América Latina. En esta primera edición, desarrollada en el salón Península de The Grand Center, participaron integrantes de la Universidad ORT Uruguay a través de su Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE), que ha impulsado numerosos proyectos tecnológicos.
Con una impronta relajada, música chill, café y tragos, New Tech Generation se concibió como una plataforma de networking que integra a emprendedores, profesionales de startups, talento tech e inversores early-stage en torno a los 30 años que recién se integran al mundo corporativo.
Bruno Gadea, uno de los organizadores de Punta Tech Meetup, explicó que “New Tech Generation busca facilitar vínculos en un formato acorde a los códigos generacionales. Se trata de un espacio de bienvenida, inspiración y comunidad, que pone el foco en perfiles thinkers, doers y makers, en un clima distendido, auténtico y disfrutable”.
Mientras tanto, el director del CIE, Enrique Topolansky, destacó que “el emprendedurismo y la tecnología son parte del ADN de ORT, es por eso que desde los inicios de Punta Tech, la universidad apoya y es parte de esta comunidad que crece año a año”.
“Este año nos sumamos al primer side event de la temporada, New Tech Generation, donde vamos a hablar sobre la importancia de desarrollar desde jóvenes una actitud emprendedora basada en un propósito transformador. Esta transformación se basa en dos elementos centrales: el conocimiento y una comunidad de apoyo, como lo es el CIE, que brinda herramientas, apoyo y seguimiento a cada nueva generación de emprendedores”, señaló Topolansky.