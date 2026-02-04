¡Hola !

La Universidad ORT Uruguay impulsa a la nueva generación emprendedora en New Tech Generation

El director del CIE, Enrique Topolansky, destacó que “el emprendedurismo y la tecnología son parte del ADN de ORT"

Director del CIE Enrique Topolansky, Carolina Kind, Pablo Brenner, Marcela Mailhos y Bruno Gadea, organizador de Punta Tech Meetup.

FOTO

Lorenzo Boga, Ignacio Talvi y Tomás Gallardo.

FOTO

Matías Baldomir, Benjamín Carbajal y Matías Arriondo.

FOTO

Noa Brenner y Pablo Koziolas.

FOTO

Agustina Pérez y Joaquín Frechero.

FOTO

Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

New Tech Generation, la bienvenida para la nueva generación de emprendedores del ecosistema tecnológico y de negocios, se realizó en el marco de Punta Tech Meetup­, el encuentro de networking más importante de América Latina. En esta primera edición, desarrollada en el salón Península de The Grand Center, participaron integrantes de la Universidad ORT Uruguay a través de su Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE), que ha impulsado numerosos proyectos tecnológicos.

Con una impronta relajada, música chill, café y tragos, New Tech Generation se concibió como una plataforma de networking que integra a emprendedores, profesionales de startups, talento tech e inversores early-stage en torno a los 30 años que recién se integran al mundo corporativo.

Leé además

Enrique Topolansky, director del Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT Uruguay.
Tecnología

Enrique Topolansky: “Los emprendedores tienen en el CIE una oportunidad excepcional para desarrollarse”

B-content
Por Branded Content

Bruno Gadea, uno de los organizadores de Punta Tech Meetup, explicó que “New Tech Generation busca facilitar vínculos en un formato acorde a los códigos generacionales. Se trata de un espacio de bienvenida, inspiración y comunidad, que pone el foco en perfiles thinkers, doers y makers, en un clima distendido, auténtico y disfrutable”.

Mientras tanto, el director del CIE, Enrique Topolansky, destacó que “el emprendedurismo y la tecnología son parte del ADN de ORT, es por eso que desde los inicios de Punta Tech, la universidad apoya y es parte de esta comunidad que crece año a año”.

“Este año nos sumamos al primer side event de la temporada, New Tech Generation, donde vamos a hablar sobre la importancia de desarrollar desde jóvenes una actitud emprendedora basada en un propósito transformador. Esta transformación se basa en dos elementos centrales: el conocimiento y una comunidad de apoyo, como lo es el CIE, que brinda herramientas, apoyo y seguimiento a cada nueva generación de emprendedores”, señaló Topolansky.

