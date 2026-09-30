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'Las Huellas del Fuego': Alfonsina Maldonado presentó su documental en Disney Plus

La producción, que recorre la historia de superación de la amazona uruguaya y su vínculo con los caballos, fue presentada en una función previa al estreno y ya está disponible para toda Latinoamérica

Santiago Massuh, Jakob von Plessen, Alfonsina Maldonado, Julián Dabien y Ramón Cardini, director y productor de Las huellas del fuego.

Santiago Massuh, Jakob von Plessen, Alfonsina Maldonado, Julián Dabien y Ramón Cardini, director y productor de Las huellas del fuego.

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Mauricio Rodríguez
Sylvana Caporale y Manuel Olarreaga.

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Mauricio Rodríguez
Sofía Bermúdez, Cynthia Katz y Mariana Milicevic.

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Dardo Ceballos y Andrés Marrero.

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Mauricio Rodríguez
Juan Ache, Triche Cardozo y Carola Reynoso.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Belén Castelló
Por Belén Castelló

Un relato de resiliencia llevado a la pantalla grande. Las huellas del fuego, el nuevo documental centrado en la vida personal y deportiva de Alfonsina Maldonado, fue presentado en una función previa al estreno en Life Cultural Alfabeta.

La jinete uruguaya lleva su vida personal a Latinoamérica a través de Disney Plus, combinando aventura y emoción a lo largo de una hora aproximadamente. Julián Dabien fue el encargado de dirigir el documental, producido por ESPN Films en colaboración con la productora audiovisual uruguaya Neto Films.

La función, que fue presentada por Claudia García, contó con la presencia de Maldonado y del director y productor de la película. Luego, los protagonistas agradecieron al público y presentaron el documental.

La atleta paralímpica perdió su mano en un grave incendio cuando tenía apenas seis meses de vida. Tiempo después, los caballos fueron su refugio y sus primeros amigos. Encontró en la equitación no solo una forma de superación, sino también una manera de inspirar a otros.

El documental acompaña a Alfonsina mientras cabalga por la Patagonia 400 kilómetros en una de las carreras ecuestres más exigentes de Sudamérica. La deportista recuerda las heridas que la marcaron en su pasado y las convierte en aliento para afrontar su vida. La carrera significó un desafío tanto físico como emocional para Maldonado, pero también un reconocimiento, debido a que es la primera mujer protagonista de un documental de la Federación Ecuestre Internacional.

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