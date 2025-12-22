Latam Airlines anunció un aumento en la oferta de vuelos y nuevas rutas
La empresa anunció una inversión de 1.700 millones de dólares para 2026 y 2027
Director nacional de Turismo Cristian Pos, gerenta comercial de Latam Conosur Florencia Scardaccione, ministro de Turismo Pablo Menoni, country manager Latam Airlines Uruguay Lucía Fernández y ejecutivo de cuentas de Latam Airlines Uruguay Bruno Varaldo.
FOTO
Mauricio Rodríguez
Antonio Gallicchio, Claudio Dorner y Sergio Tournier.
FOTO
Mauricio Rodríguez
Leticia Lucchese y Maria Julia Fernández.
FOTO
Mauricio Rodríguez
Rosina Saldombide y Andrés Gil.
FOTO
Mauricio Rodríguez
Ana Lockhart, Silvana Otero, Lorena Laborde y Andrea Bellolio.
Con la realización del encuentro Master Latam 2025, la compañía aérea Latam Airlines Uruguay cerró el año junto a referentes del sector y clientes. La celebración se realizó en el piso 13 del hotel Hyatt Centric Montevideo, el miércoles 17, y asistieron autoridades de gobierno, como el ministro de Turismo, Pablo Menoni, y el director nacional de Turismo, Cristian Pos. Además, estuvo presente la gerenta comercial de Latam Conosur, Florencia Scardaccione.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
La ocasión sirvió para que Latam Airlines Uruguay presentara los avances logrados en 2025 y para anunciar sus planes a futuro. La compañía planea poner énfasis en la tecnología y la digitalización, por ello comunicaron que en 2026 y 2027 invertirán 1.700 millones de dólares anuales en flota y tecnología. A su vez, incorporarán 94 nuevas aeronaves, lo que permitirá superar los 400 aviones en operación. También se presentó la renovación de la experiencia de viaje, con nuevas cabinas, wifi a bordo, lounges y la futura clase premium comfort prevista para 2027.
Otra de las novedades es que, desde el lunes 1, Latam comenzó a volar con una frecuencia diaria adicional a Santiago y San Pablo. Además, incorporará una nueva frecuencia a Lima, con tres vuelos semanales a partir de abril de 2026. Este incremento responde a una estrategia clara: ofrecer a los uruguayos mayores alternativas de horarios, productos y frecuencias con conexiones.
Hoy, los cuatro vuelos diarios a San Pablo no solo se conectan con más de 60 ciudades de Brasil, sino que también permiten combinaciones internacionales con Estados Unidos, México, Europa y África.
Durante el mes de diciembre, se anunciaron nuevas rutas: San Pablo-Ámsterdam y San Pablo-Bruselas; a estas se suma una segunda ruta directa a África (San Pablo-Ciudad del Cabo).
Los tres vuelos a Santiago de Chile conectan con 18 destinos dentro de Chile y con gran parte del mundo: Estados Unidos, México, Europa y Oceanía. Los dos vuelos a Lima conectan con toda la región de Sudamérica, así como con el Caribe, Estados Unidos y México.
“Sudamérica es un continente enorme, diverso y fascinante. Y saber que más de 70 millones de personas nos eligieron en lo que va de 2025 nos llena de orgullo y energía para seguir despegando”, declaró la country manager de Latam Airlines Uruguay, Lucía Fernández.
“Volar más alto no se trata de solo llegar bien a destino, sino de cómo hacemos sentir a las personas mientras lo logramos”, subrayó.