Latam Airlines anunció un aumento en la oferta de vuelos y nuevas rutas

La empresa anunció una inversión de 1.700 millones de dólares para 2026 y 2027

Director nacional de Turismo Cristian Pos, gerenta comercial de Latam Conosur Florencia Scardaccione, ministro de Turismo Pablo Menoni, country manager Latam Airlines Uruguay Lucía Fernández y ejecutivo de cuentas de Latam Airlines Uruguay Bruno Varaldo.

Con la realización del encuentro Master Latam 2025, la compañía aérea Latam Airlines Uruguay cerró el año junto a referentes del sector y clientes. La celebración se realizó en el piso 13 del hotel Hyatt Centric Montevideo, el miércoles 17, y asistieron autoridades de gobierno, como el ministro de Turismo, Pablo Menoni, y el director nacional de Turismo, Cristian Pos. Además, estuvo presente la gerenta comercial de Latam Conosur, Florencia Scardaccione.

La ocasión sirvió para que Latam Airlines­ Uruguay presentara los avances logrados en 2025 y para anunciar sus planes a futuro. La compañía planea poner énfasis en la tecnología y la digitalización, por ello comunicaron que en 2026 y 2027 invertirán 1.700 millones de dólares anuales en flota y tecnología. A su vez, incorporarán 94 nuevas aeronaves, lo que permitirá superar los 400 aviones en operación. También se presentó la renovación de la experiencia de viaje, con nuevas cabinas, wifi a bordo, lounges y la futura clase premium comfort prevista para 2027.

Otra de las novedades es que, desde el lunes 1, Latam comenzó a volar con una frecuencia diaria adicional a Santiago y San Pablo. Además, incorporará una nueva frecuencia a Lima, con tres vuelos semanales a partir de abril de 2026. Este incremento responde a una estrategia clara: ofrecer a los uruguayos mayores alternativas de horarios, productos y frecuencias con conexiones.

Hoy, los cuatro vuelos diarios a San Pablo no solo se conectan con más de 60 ciudades de Brasil, sino que también permiten combinaciones internacionales con Estados Unidos, México, Europa y África.

Durante el mes de diciembre, se anunciaron nuevas rutas: San Pablo-Ámsterdam y San Pablo-Bruselas; a estas se suma una segunda ruta directa a África (San Pablo-Ciudad del Cabo).