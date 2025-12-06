Laura Pouso recibió la distinción ‘chevalier’ de la Orden de las Artes y las Letras

El acto destacó el trabajo de la actriz como puente cultural entre Francia y Uruguay, y su actual rol al frente de la EMAD

Coordinadora académica de Comunicación Empresarial de la Universidad ORT Uruguay Virginia Silva Pintos, vicerrector de Gestión y Desarrollo Institucional de la Universidad ORT Uruguay Eduardo Hipogrosso y Carolina Viola Villar.

Laura Pouso recibe la distinción como 'chevalier' de la Orden de las Artes y las Letras.

La Embajada de Francia en Uruguay abrió sus puertas a una ceremonia especialmente significativa para el teatro y la cultura nacional. La embajadora Virginie Bioteau entregó la Orden de las Artes y las Letras, en el grado de chevalier, a la directora artística de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD), Laura Pouso, en reconocimiento a una trayectoria que construyó un puente sólido entre Francia y Uruguay.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El lunes 1, el encuentro reunió a referentes del ámbito cultural, docentes y autoridades nacionales que acompañaron a la homenajeada en una jornada cargada de emoción. A través de su discurso, la embajadora repasó el recorrido vital y profesional de Pouso, marcado por el teatro, la docencia, la dramaturgia, la traducción y la gestión cultural. Desde sus primeros pasos como actriz formada en la EMAD, su extensa etapa en París —donde se especializó en estudios teatrales y trabajó en producción, relaciones internacionales y festivales—, hasta su regreso a Uruguay, donde dejó huella como docente, traductora, productora y, en los últimos años, como directora de la escuela de arte dramático más antigua de América del Sur, su trayectoria fue presentada como la de una creadora comprometida con el teatro como herramienta de transformación.

También destacó su convicción de que el teatro es siempre un trabajo con otros, su defensa de los escenarios como espacio de libertad y pensamiento crítico, y su incansable labor como traductora de cerca de 50 textos fundamentales del repertorio francés, que permitieron el diálogo constante entre ambas culturas.

Desde la EMAD, Pouso impulsa una formación basada en la diversidad, la reflexión y el intercambio internacional, con convenios activos, como el que mantiene con la Universidad de Montpellier y la Alianza Francesa de Montevideo.