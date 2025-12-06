¡Hola !

Laura Pouso recibió la distinción ‘chevalier’ de la Orden de las Artes y las Letras

El acto destacó el trabajo de la actriz como puente cultural entre Francia y Uruguay, y su actual rol al frente de la EMAD

Laura Pouso recibe la distinción como chevalier de la Orden de las Artes y las Letras.

Laura Pouso recibe la distinción como 'chevalier' de la Orden de las Artes y las Letras. 

FOTO

Valentina Weikert
Embajadora de Francia Virginie Bioteau y la directora artística de la EMAD Laura Pouso.

Embajadora de Francia Virginie Bioteau y la directora artística de la EMAD Laura Pouso.

FOTO

Valentina Weikert
Estela Medina y Levón Burunsuzián.

Estela Medina y Levón Burunsuzián. 

FOTO

Valentina Weikert
Director de la Comedia Nacional José Miguel Onaindia y director general para Asuntos Culturales Fernando Lugris.

Director de la Comedia Nacional José Miguel Onaindia y director general para Asuntos Culturales Fernando Lugris.

FOTO

Valentina Weikert
Alberto Rivero y Gerardo Bugarín.

Alberto Rivero y Gerardo Bugarín.

FOTO

Valentina Weikert
Washington Carrasco y Cristina Fernández.

Washington Carrasco y Cristina Fernández.

FOTO

Valentina Weikert
Agregado cultural de la Embajada de Francia Darío Arce y Margarita Musto.

Agregado cultural de la Embajada de Francia Darío Arce y Margarita Musto.

FOTO

Valentina Weikert
Valeria Fontán, Domingo Milesi y Paula Pouso.

Valeria Fontán, Domingo Milesi y Paula Pouso.

FOTO

Valentina Weikert
Coordinadora académica de Comunicación Empresarial de la Universidad ORT Uruguay Virginia Silva Pintos, vicerrector de Gestión y Desarrollo Institucional de la Universidad ORT Uruguay Eduardo Hipogrosso y Carolina Viola Villar.

Coordinadora académica de Comunicación Empresarial de la Universidad ORT Uruguay Virginia Silva Pintos, vicerrector de Gestión y Desarrollo Institucional de la Universidad ORT Uruguay Eduardo Hipogrosso y Carolina Viola Villar.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

La Embajada de Francia en Uruguay abrió sus puertas a una ceremonia especialmente significativa para el teatro y la cultura nacional. La embajadora Virginie Bioteau entregó la Orden de las Artes y las Letras, en el grado de chevalier, a la directora artística de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD), Laura Pouso, en reconocimiento a una trayectoria que construyó un puente sólido entre Francia y Uruguay.

El lunes 1, el encuentro reunió a referentes del ámbito cultural, docentes y autoridades nacionales que acompañaron a la homenajeada en una jornada cargada de emoción. A través de su discurso, la embajadora repasó el recorrido vital y profesional de Pouso, marcado por el teatro, la docencia, la dramaturgia, la traducción y la gestión cultural. Desde sus primeros pasos como actriz formada en la EMAD, su extensa etapa en París —donde se especializó en estudios teatrales y trabajó en producción, relaciones internacionales y festivales—, hasta su regreso a Uruguay, donde dejó huella como docente, traductora, productora y, en los últimos años, como directora de la escuela de arte dramático más antigua de América del Sur, su trayectoria fue presentada como la de una creadora comprometida con el teatro como herramienta de transformación.

También destacó su convicción de que el teatro es siempre un trabajo con otros, su defensa de los escenarios como espacio de libertad y pensamiento crítico, y su incansable labor como traductora de cerca de 50 textos fundamentales del repertorio francés, que permitieron el diálogo constante entre ambas culturas.

Desde la EMAD, Pouso impulsa una formación basada en la diversidad, la reflexión y el intercambio internacional, con convenios activos, como el que mantiene con la Universidad de Montpellier y la Alianza Francesa de Montevideo.

La distinción como chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres reconoce no solo una carrera personal, sino también una forma de entender el teatro como servicio, como espacio de encuentro y como lenguaje universal. Una artista que, desde hace décadas, hace del ida y vuelta entre países, lenguas y escenarios su verdadera casa.

