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Laura Raffo propone claves para ordenar las finanzas y tomar mejores decisiones

Su nuevo libro, Tu plata, tus reglas, reúne preguntas habituales sobre el manejo del dinero y ofrece herramientas concretas para organizar ingresos y gastos, generar ahorro e invertir

Director editorial en Penguin Random House Julián Ubiría, economista Laura Raffo y editora Mariana Zabala.

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Valentina Weikert
Mariella De Aurrecoechea y Ricardo Kaufmann.

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Verónica Raffo y Alfonso Capurro.

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Ximena Asiaín, Leonor Cattivelli y Natalia Asiaín.

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Guillermo Hambrook, Luca Manassi, senador Pedro Bordaberry y Muma Sebasti.

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Claudia Vaz, Jorge Gandini y Susana Grimberg.

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Marta Degeronimi, Esmeralda y Juana Raffo junto a Francisco Muttoni.

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Jorge Bayley y alcaldesa del Municipio CH Matilde Antía.

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Ruperto Long y Eduardo Laurino.

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Alfonsina y Victoria Mihura.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Laura Raffo publicó su segundo libro titulado Tu plata, tus reglas. Se trata de un texto que busca responder una serie de preguntas relacionadas con la economía personal, como, por ejemplo: ¿cómo llegar más holgado a fin de mes?, ¿cómo ordenar las finanzas o qué hacer para que los ahorros crezcan?

Raffo propone entender las finanzas personales de forma clara y concreta, no desde la teoría, sino desde la vida real. También brinda herramientas concretas para ahorrar, invertir, diversificar y hacer que el fruto del trabajo rinda. Este texto no dice qué hacer, sino que ayuda a entender las opciones, a tomar decisiones con más claridad y a ganar libertad.

En diálogo con Galería, Raffo dijo que en el libro resumió una variedad de inquietudes que las personas le han planteado a lo largo de su carrera como economista, empresaria y política. “Son preguntas que nos atraviesan a todos en la etapa de vida en la que estemos”, dijo.

Uno de los grandes temas es cómo ahorrar cuando el salario es magro. La autora aseguró que “primero hay que analizar cuál es la relación que tenemos con el dinero. Hay cosas que son heredadas: para mucha gente, el dinero lo representa todo; hay personas que sienten que el exceso de dinero puede hacerlas tomar malas decisiones y otras que lo buscan para tener seguridad. Organizando todos los ingresos y gastos se puede hacer un análisis, que va a permitir ver cómo aumentar los ingresos o reducir los gastos. De esa manera, se puede lograr un pequeño ahorro recurrente que, a lo largo del tiempo, permita que el fruto del esfuerzo rinda mucho más. Hay herramientas que están al alcance de todos”, expresó.

Sobre la educación financiera, sostuvo que aún tenemos mucho por aprender, tanto hombres como mujeres. “Este libro no pretende dar recetas mágicas ni decir qué hacer con el dinero, lo que busca es dar herramientas para ahorrar”, afirmó Raffo. A su vez, resaltó que no hay una única manera de hacerlo, sino que cada persona tiene que encontrar su forma de invertir y cumplir sus sueños y proyectos.

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