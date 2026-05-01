Laura Raffo propone claves para ordenar las finanzas y tomar mejores decisiones

Su nuevo libro, Tu plata, tus reglas, reúne preguntas habituales sobre el manejo del dinero y ofrece herramientas concretas para organizar ingresos y gastos, generar ahorro e invertir

Laura Raffo publicó su segundo libro titulado Tu plata, tus reglas. Se trata de un texto que busca responder una serie de preguntas relacionadas con la economía personal, como, por ejemplo: ¿cómo llegar más holgado a fin de mes?, ¿cómo ordenar las finanzas o qué hacer para que los ahorros crezcan?

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Raffo propone entender las finanzas personales de forma clara y concreta, no desde la teoría, sino desde la vida real. También brinda herramientas concretas para ahorrar, invertir, diversificar y hacer que el fruto del trabajo rinda. Este texto no dice qué hacer, sino que ayuda a entender las opciones, a tomar decisiones con más claridad y a ganar libertad.

En diálogo con Galería, Raffo dijo que en el libro resumió una variedad de inquietudes que las personas le han planteado a lo largo de su carrera como economista, empresaria y política. “Son preguntas que nos atraviesan a todos en la etapa de vida en la que estemos”, dijo.

Uno de los grandes temas es cómo ahorrar cuando el salario es magro. La autora aseguró que “primero hay que analizar cuál es la relación que tenemos con el dinero. Hay cosas que son heredadas: para mucha gente, el dinero lo representa todo; hay personas que sienten que el exceso de dinero puede hacerlas tomar malas decisiones y otras que lo buscan para tener seguridad. Organizando todos los ingresos y gastos se puede hacer un análisis, que va a permitir ver cómo aumentar los ingresos o reducir los gastos. De esa manera, se puede lograr un pequeño ahorro recurrente que, a lo largo del tiempo, permita que el fruto del esfuerzo rinda mucho más. Hay herramientas que están al alcance de todos”, expresó.