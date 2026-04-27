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    Pornovenganza y ‘ciberbullying’: Parlamento busca frenar difusión de contenidos sexuales creados con inteligencia artificial

    El proyecto de ley impulsado por el colorado Gabriel Gurméndez pretende llenar el “vacío legal” que existe sobre el tema en Uruguay

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El Parlamento se encamina a aprobar un proyecto de ley que busca frenar la difusión de contenidos sexuales creados con inteligencia artificial, un fenómeno que se ha extendido de manera exponencial en los últimos tiempos.

    El proyecto, que fue presentado por el diputado colorado Gabriel Gurméndez, fue aprobado a fines del año pasado con respaldo de todos los partidos en la Cámara de Diputados. Plantea modificar el artículo 92 de la Ley 19.580 sobre violencia basada en género, que penaliza la difusión de imágenes o grabaciones con contenido íntimo sin autorización, para incorporar la difusión de las imágenes “simuladas”.

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    La propuesta legislativa define a las imágenes simuladas como aquellas creadas mediante inteligencia artificial, edición digital u otra tecnología que produzca de forma verosímil una representación falsa de la persona afectada.

    El proyecto fue tratado en la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género de la Cámara de Senadores el martes 21, y se votó por unanimidad. Ahora pasará a discusión del pleno del Senado.

    Gurméndez asistió a la comisión —actuando como senador suplente de Pedro Bordaberry— para explicar el proyecto. “La evolución de las tecnologías digitales y, particularmente, la de la inteligencia artificial, permite hoy la creación de imágenes y videos de alto grado de realismo que pueden suponer la simulación de personas en situaciones que nunca ocurrieron. Es posible modificar imágenes, audios o incluso voces, en lo que se ha dado a conocer como el deepfake”, describió.

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    El legislador dijo que si bien ese tipo de contenidos puede ser inofensivo —por ejemplo, cuando se usa como sátira política—, también puede producir “vulneraciones graves” a la dignidad, integridad moral y honor de las personas cuando se trata de imágenes de naturaleza sexual “con un alto grado de verosimilitud”.

    “Es un fenómeno que está teniendo realmente un carácter explosivo a nivel global”, advirtió, e hizo referencia a víctimas famosas, como la cantante estadounidense Taylor Swift. En ese sentido, señaló que “la mayor cantidad de víctimas de este fenómeno son mujeres, y muchas veces mujeres jóvenes”.

    El legislador indicó que abogados penalistas que lo asesoraron le indicaron que la difusión de contenidos íntimos se utiliza en situaciones de pornovenganza, ciberbullying, sextorsión o chantaje sexual, “lo que produce un daño irreversible”.

    “En el Uruguay existe un vacío legal a este respecto. Este fenómeno, en el caso de las víctimas adultas, no está penalizado o criminalizado”, señaló. Proyectos similares se están impulsando en países como Estados Unidos, Reino Unido, España y Australia, añadió el legislador.

    De aprobarse el texto en el Senado, quienes distribuyan contenido íntimo de una persona creado con IA, sin su consentimiento, será castigado con una pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría.

    “Un drama del siglo XXI”

    La senadora del Frente Amplio Constanza Moreira coincidió en que se trata de un fenómeno que afecta, sobre todo, a las mujeres, y dijo que ella misma ha sido víctima: “entiendo perfectamente de qué se trata”.

    La legisladora planteó que analizó el proyecto “con cuatro ojos”, en tanto propone una modificación a la Ley 19.580, y consideró que tiene la “virtud” de que no modifica la integralidad de la norma. “Creo que tiene razón el senador Gurméndez cuando dice que es una realidad que se nos viene. En este caso, como se trata de la ley de violencia de género, estamos hablando de contenido íntimo. Pero el uso de la inteligencia artificial para hacer decir cosas que nunca hubieran dicho o poner en ciertas situaciones a líderes políticos y personas públicas sabemos que ahora es de uso corriente en las redes”, opinó. La senadora concluyó que le parece “muy bien que se incluya la inteligencia artificial en la ley de violencia de género”.

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    En la misma línea, la también senadora frenteamplista Liliam Kechichian dijo que estaba “completamente de acuerdo con el objetivo“ del proyecto de ley: “Sabemos que la utilización de imágenes con diversos objetivos es un drama del siglo XXI”.

    De todos modos, la senadora planteó dudas respecto al caso de periodistas que divulguen imágenes de abuso a niñas como forma de denuncia, como sucedió en el “caso Epstein”, el magnate estadounidense responsable de una red de pederastia. También planteó su inquietud respecto a la responsabilidad de quienes replican esos contenidos falsos en redes sociales, aun sin haber sido los autores.

    Los senadores acordaron que se trata de temas para discutir, aunque no dentro del actual proyecto, que solo propone una modificación “quirúrgica” de la ley.

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