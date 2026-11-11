Level Uy presentó su décima edición con una charla sobre el desarrollo de videojuegos

La actividad, organizada junto a la Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos, reunió a referentes de la industria

Coordinador de las carreras audiovisuales de Terciario de UTU Andrés Costa, directora de Educación Terciaria de UTU Lorena Guillama y referente de Proyectos Audiovisuales de UTU Karin Porley

Subdirector de UTU Wilson Neto, Alejandra Bruno y coordinador de Tecnicatura de Videojuegos y de Cavi Fabián Rodríguez.

El desarrollo de videojuegos dejó de ser únicamente una forma de entretenimiento para convertirse en una industria que combina creatividad, tecnología y nuevas oportunidades profesionales. En ese contexto, Level Uy comenzó a palpitar su décima edición con una actividad que puso el foco en la formación y el crecimiento del sector en Uruguay.

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La jornada tuvo lugar el jueves 5 en el salón de actos de UTU Central, en el marco de las actividades de la Tecnicatura en Diseño de Videojuegos de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP-UTU). La convocatoria fue organizada junto con la Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos (Cavi) y también funcionó como instancia de presentación del Level Uy 2026, que será el 20 y el 21 de noviembre en la Torre de las Telecomunicaciones.

Uno de los momentos centrales fue la conferencia de Alejandra Bruno, diseñadora y productora de videojuegos argentina, invitada especialmente para compartir su experiencia y aportar una mirada sobre el desarrollo de esta industria. Su participación se sumó a una propuesta que buscó acercar a estudiantes y público interesado a las posibilidades profesionales y creativas del sector.

Durante la actividad, Lorena Guillama, directora de Educación Terciaria de UTU, destacó el trabajo conjunto que la institución viene desarrollando desde hace más de dos años con la Cavi para diseñar y poner en marcha la tecnicatura. También felicitó a la cámara por sus 10 años de trayectoria, en reconocimiento a su labor en el impulso de la industria nacional de videojuegos. Por su parte, Fabián Rodríguez, coordinador de la Tecnicatura en Diseño de Videojuegos, expresó la importancia de que esta carrera se comience a dictar en la universidad pública.