¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Amor, escándalos y espionaje: cuando la vida privada de los jefes amenaza sus empresas

Estos días, una aventura extramatrimonial que involucra a Jensen Huang, jefe de Nvidia, está atrayendo la atención de los servicios de inteligencia estadounidenses debido a sospechas de vínculos con China. Pero más allá de este asunto, las relaciones personales de los directivos pueden a veces causar crisis reales de gobernanza y debilitar empresas. Desde Nestlé hasta McDonald's, varios grandes grupos ya lo han sufrido en sus propias carnes

Nvidia

FOTO

AFP
Búsqueda | RFI
Por RFI

El grupo se ha convertido en un actor clave en inteligencia artificial. Su capitalización bursátil ronda los cinco mil millones de dólares, lo que la convierte en la empresa con mayor valor de mercado del mundo. Jensen Huang no solo es su líder: también es su cofundador, rostro y principal embajador.

Leé además

Donald Trump entrega una medalla a Jensen Huang.
Video
Tecnología

Trump sale en defensa del jefe de Nvidia, sospechado de vínculos con una presunta espía china
Jensen Huang.
Video
Tecnología

La relación de Jensen Huang con una sospechosa de espionaje chino sacude a Nvidia
Una fotografía facilitada por Vatican Media muestra al Papa León XIV reuniéndose con el músico estadounidense Bob Dylan en el Vaticano, el 4 de noviembre de 2026.
Iglesia católica

Antes de su visita a Uruguay, León XIV recibió a Bob Dylan en el Vaticano

Un posible compromiso de su séquito podría, por tanto, plantear cuestiones sensibles para uno de los grupos más estratégicos en el corazón de la rivalidad tecnológica entre Washington y Pekín. El caso se refiere a una práctica conocida en el mundo de la inteligencia: el “espionaje sexual”, que consiste en explotar una relación íntima para obtener información o ejercer influencia. En el caso de Nvidia, las sospechas afectan grandes intereses económicos e industriales.

Desde Nestlé hasta McDonald's, relaciones que provocan crisis de gobernanza

Pero las relaciones personales de los directivos no se limitan a casos de espionaje. También pueden provocar terremotos reales dentro de las empresas, especialmente cuando infringen las normas internas o crean situaciones de conflicto de intereses. Varios grandes grupos han pagado el precio en los últimos años.

En 2025, el jefe de Nestlé fue despedido tras descubrir una relación con una subordinada directo. En 2019, McDonald's también destituyó a su CEO, Steve Easterbrook, que tenía una relación con una empleada. Otro caso de alto perfil fue el del director de la start-up estadounidense Astronomer, que fue grabado abrazando a la directora de recursos humanos de la empresa durante un concierto de Coldplay. Las imágenes se difundieron rápidamente por todo el mundo y en redes sociales. Los dos directivos abandonaron sus puestos.

Estas historias pueden parecer anecdóticas. Sin embargo, sus consecuencias son muy reales para las empresas implicadas. Cuando un directivo se ve en el centro de una controversia, toda la gobernanza del grupo puede verse debilitada. Y cuando el jefe es especialmente identificado con su empresa, la crisis puede incluso poner en duda su estrategia.

La dependencia al directivo, un riesgo para los mercados financieros

Las apuestas son especialmente altas en Nvidia. Jensen Huang ha liderado el grupo desde su creación en 1993, y no se ha presentado públicamente ningún plan de sucesión. Por tanto, un posible cuestionamiento de su posición podría plantear dudas sobre la continuidad de la estrategia de la empresa.

La confianza de los mercados financieros es otro tema importante. A los inversores no les gusta la incertidumbre, especialmente cuando se trata del líder de una empresa cuya valoración se basa tanto en su personalidad y en su encarnación. El precio de las acciones de Nvidia ha estado en caída desde el día anterior a las declaraciones, aunque este movimiento no puede atribuirse solo a este caso.

La paradoja es llamativa. Los grandes grupos gastan miles de millones para asegurar sus tecnologías, datos y cadenas de suministro. Pero también siguen dependiendo de un factor mucho más difícil de controlar: los hombres y mujeres que los dirigen. En el caso de Nvidia, la cuestión adquiere una dimensión particular. ¿Realmente podemos disociar el valor económico de una empresa del de su jefe? Aunque Jensen Huang se ha convertido en una de las figuras más importantes de la economía global, este caso recuerda cómo la fuerza de un grupo también puede depender de la persona que lo dirige.

FUENTE:RFI

Selección semanal
Turismo

Cruceros: gobierno prevé similares escalas que en temporada anterior y busca ampliar viajes de expedición

Por Redacción Búsqueda
Junta de Transparencia

La Jutep volvió a pedir información a Presidencia en el marco de la investigación sobre la camioneta de Orsi

Por Federico Castillo
Medioambiente

COP 17: las metas de biodiversidad avanzan lento y Uruguay reclama recursos para acelerar su cumplimiento

Por Lucía Cuberos
Seguros

Aseguradoras privadas reconocen apetito por volver al mercado de renta previsional

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Kotor, una joya de Europa entre el mar y la montaña

Kotor, una joya de Europa entre el mar y la montaña

Por Santiago Perroni
Cómo funciona la herramienta con inteligencia artificial que Netflix activó en modo piloto en Estados Unidos

Cómo funciona la herramienta con inteligencia artificial que Netflix activó en modo piloto en Estados Unidos

Por Redacción Galería
León XIV en Florida, una misa marcada por el calor y la emoción

León XIV en Florida, una misa marcada por el calor y la emoción

Por Santiago Perroni
La elección de ornamentos diseñados y elaborados en el país anfitrión, poco habitual en las visitas papales, representó una oportunidad excepcional para dar visibilidad al diseño local.

Así es la vestimenta diseñada por uruguayas que León XIV usó durante sus tres días en Uruguay

Por Redacción Galería