Aseguradoras privadas reconocen apetito por volver al mercado de renta previsional

A unas dos décadas de haber dejado de ofrecer pólizas previsionales para los pasivos del régimen de las administradoras de fondos de ahorros previsionales (AFAP), las aseguradoras privadas le hicieron un guiño al gobierno al anunciar que les interesa “en un futuro” reincorporarse a ese mercado.
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“Entendemos que hoy están dadas las condiciones para volver a estudiar este tema, para ver si en un futuro podemos volver a ingresar”, señaló el director ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (Audea), Alejandro Veiroj, en el evento Uruguay: Crecimiento Protegido. Dijo que el riesgo demográfico y de longevidad es de los asuntos que más le interesa trabajar a la gremial.
Tras repasar algunos proyectos de productos previsionales no obligatorios, en los que la asociación trabaja pensando en complementar las coberturas de seguridad social, iniciativas educativas, el desarrollo de coberturas de salud prestacional y de cuidados a largo plazo, Veiroj dijo que las compañías privadas quieren trabajar en el segmento de renta vitalicia previsional. Actualmente, y desde hace muchos años, esa es una póliza que solo provee el Banco de Seguros del Estado (BSE).
Informó además que la gremial inició este año conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para poder “acercarse nuevamente” al mercado, que, dijo, “es difícil”. Señaló que en el corto plazo prevén tener posibilidad de ingreso “más factible”, en referencia a los seguros de vida colectivos, siempre y cuando “mejoren ciertas condiciones” para calcular y “tarificar” el riesgo. “Y a más largo plazo la intención es poder trabajar en esa parte del seguro, que es la que ha crecido más, que son los seguros de renta vitalicia previsional, que hoy ofrece el Banco de Seguros del Estado”, agregó.
“Están dadas las condiciones”
En el primer semestre del año, la emisión de pólizas previsionales relacionadas con las jubilaciones por el régimen de las AFAP crecieron 12,3% frente a igual lapso del 2025. Eso triplicó el aumento promedio de todo el sector. Actualmente, el segmento de renta vitalicia constituye el principal negocio de la aseguradora estatal.
En junio había 148.065 prestaciones relacionadas al régimen de AFAP, de las cuales dos tercios correspondían a jubilaciones comunes, según cifras informadas por el Banco Central.
Según la Audea, el hecho de que haya proveedores privados de ese tipo de pólizas “es importante para la resiliencia del sistema previsional y del país”, alegó Veiroj.
El subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, que cerró el evento organizado por la Audea ayer miércoles 4, celebró que las aseguradoras privadas reconsideren competir en la rama de renta previsional y abogó porque eso “se pueda concretar”. Recordó que hace “unos cuantos años” se desarrolló el instrumento de la unidad previsional, que permite calzar las monedas, lo que ha sido un reclamo reiterado por el sector asegurador durante mucho tiempo. “Eso que era un obstáculo evidente y claro hoy está resuelto. Deberíamos estar con un panorama bastante despejado para que las compañías privadas pudieran participar”, añadió el jerarca.
Vallcorba apuntó que el mercado asegurador, el de créditos y el de capitales son tres grandes áreas en las que el país sigue teniendo una “agenda pendiente” para su desarrollo. En particular, dijo que en el rubro asegurador hay que generar agendas “concretas” de trabajo, como ha solicitado la Audea, por lo que manifestó la voluntad de poner a un “equipo de gente” para trabajar “con más intensidad” en el objetivo.