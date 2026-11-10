Cómo funciona la herramienta con inteligencia artificial que Netflix activó en modo piloto en Estados Unidos

Netflix está experimentando con algunos usuarios de Estados Unidos una nueva herramienta con inteligencia artificial desarrollada para ayudar a sus clientes a descubrir contenidos

Después del despido de 1.000 empleados como parte de una estategia de reorganización interna llevada a cabo por el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, la compañía presentó AI Discover, una nueva herramienta para implementar "experiencias de descubrimiento anticipadas".

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La nueva herramienta está disponible, por ahora, para un pequeño grupo de usuarios en Estados Unidos, que pueden acceder a ella desde una pestaña en la app de TV de Netflix. Se trata de un icono de gema roja junto a la etiqueta "Nuevo", situado en la barra de navegación superior del televisor. El objetivo de AI Discover es mantener la atención de los espectadores en un momento en que los número indicaban un claro descenso. AI Discover, que está en su fase piloto, busca probar nuevas formas para que los usuarios encuentren "su próxima gran serie o película". ¿Cómo lo hace? Averiguando, directamente, que se le antoja ver al espectador, y explorando desde ahí.

"Hay más para disfrutar y descubrir en Netflix que nunca, pero lo que suena bien para una noche tranquila en casa puede ser diferente para una noche de cine en familia o para unos minutos libres", dice el comunicado en el que la compañía presenta esta nueva funcionalidad. "Hemos dedicado años a perfeccionar la forma en que descubres contenido, con recomendaciones personalizadas según tus gustos, desde lo que te gusta hasta lo que añades a 'Mi lista'. Ahora, AI Discover se une a la experiencia como una nueva forma de explorar".

Lo primero en lo que indaga la herramienta es en los temas de interés, para acotar la búsqueda. Entonces, la plataforma ofrece la vista previa de un fragmento de una serie o película que encaje. También se puede optar por contenidos de acuerdo a lo que el ánimo pide ("Algo ligero", "Algo que me asuste"), al grupo ("Noche de cine en familia") o al tiempo disponible ("Películas rápidas").

El usuario puede elegir profundizar en esa búsqueda, hasta encontrar algo que lo convenza. Además, cada título tiene un botón de "Personaliza tus recomendaciones" ubicado al lado de "Reproducir" y "Mi lista", para guardar una recomendación o solicitar que se la reiteren.