Cruceros: gobierno prevé similares escalas que en temporada anterior y busca ampliar viajes de expedición

En un contexto de incertidumbre por el fenómeno climático del Niño y con modificaciones en las escalas previstas, el próximo lunes 16 llegará al Puerto de Montevideo el primer crucero de la temporada 2026-2027, con unos 2.000 pasajeros. El arribo del buque Aida, del grupo Carnival, marcará el inicio de un período en el que el Ministerio de Turismo (Mintur) prevé recibir unas 131 escalas en total, una cifra similar a la de la temporada anterior, aunque con cambios en la distribución entre Montevideo y Punta del Este.

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La proyección se da luego de un período de retroceso en la actividad crucerista. En marzo de este año, la compañía de transporte marítimo Mediterranean Shipping Company (MSC) anunció que reduciría sus escalas de carga y cruceros en Montevideo y trasladaría algunas de ellas a Punta del Este, por razones comerciales. Aunque con otra distribución de las escalas entre ambos puertos, desde el Mintur esperan que el número total se mantenga.

Para la temporada que empieza, el ministerio prevé, de todas las compañías, 86 escalas en Montevideo y 45 en Punta del Este. En la capital, la última escala está prevista para el 2 de abril de 2027, mientras que en el principal balneario los arribos comenzarán el 8 de diciembre y se extenderán hasta el 3 de abril.

El director nacional de Turismo, Cristian Pos, señaló a Búsqueda que todavía no es posible determinar si el traslado de escalas tendrá un impacto sobre los comercios de Montevideo. Según explicó, eso dependerá de cuántos pasajeros desciendan de los barcos y del gasto que realicen durante su permanencia en la ciudad.

Según un informe del Mintur, durante la pasada temporada llegaron 132 cruceros, lo que representó una disminución de 17,5% frente a la anterior, debido a una menor actividad en ambos puertos. Más de 240.000 pasajeros descendieron en Uruguay entre Montevideo y Punta del Este, una cifra 22,7% inferior a la registrada en la temporada previa. El gasto total de los cruceristas, en tanto, superó los US$ 13 millones, una caída de 29% en valores corrientes.

Ante ese escenario, el ministerio busca desarrollar otros segmentos de la actividad, entre ellos los cruceros de expedición que utilizan Montevideo como puerto de embarque hacia el sur del continente y la Antártida.

Pos señaló que la cartera trabaja para profundizar la relación con las compañías marítimas y los operadores receptivos uruguayos, con el objetivo de ampliar las oportunidades vinculadas a ese tipo de viajes. Según detalló, las embarcaciones presentan diferencias importantes en su capacidad: algunas pueden transportar hasta 5.000 pasajeros, mientras que otras tienen espacio para 120.

Por otra parte, indicó que Uruguay trabaja junto con Argentina, Brasil y Chile en una propuesta de coordinación regional para planificar los circuitos y dar mayor previsibilidad a las compañías marítimas.

El Niño

En paralelo, las expectativas y campañas de promoción de la temporada de verano se desarrollan en un contexto de incertidumbre por la posible incidencia del fenómeno del Niño, que en las últimas semanas se mostró con un incremento considerable de las lluvias.

Pos señaló que, además de las medidas de comunicación y seguridad dirigidas a los visitantes, existe una discusión de más largo plazo sobre la necesidad de contar con seguros que cubran los efectos de determinados eventos climáticos.

En ese sentido, dijo que el Mintur analiza la posibilidad de extender o adaptar una línea de crédito que actualmente está vigente para micro, pequeñas y medianas empresas turísticas. Se trata de un instrumento disponible hasta fin de año, concebido originalmente para “impulsar proyectos de innovación, turismo regenerativo, comercialización y equipamiento”. La eventual extensión sería para atender las necesidades de empresas que enfrenten una mala temporada.

“Lo que ya elaboramos con otro fin podría readaptarse a la necesidad de algunas empresas de tener un mal verano”, explicó el jerarca. Aclaró que la posible extensión todavía está en análisis y que las medidas de mayor alcance están siendo tratadas por el ministro de Turismo, Pablo Menoni, junto con Presidencia.