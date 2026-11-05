La Jutep volvió a pedir información a Presidencia en el marco de la investigación sobre la camioneta de Orsi

La polémica alrededor de la camioneta Hyundai Santa Fe que el presidente de la República, Yamandú Orsi, compró unos pocos días antes de asumir en el gobierno con un descuento de unos US$ 25.000 sobre su precio de lista se remonta a fines de mayo. Desde entonces, se fueron sumando distintas piezas que todavía, sin embargo, no terminan de completar el puzle. La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) tomó el caso de inmediato y unos cinco meses después lo continúa analizando. A principios de junio la presidenta del organismo, Ana Ferraris, anunció que le daría tratamiento “prioritario” luego de recibir una decena de denuncias anónimas para que se lo investigue. Se asignó a una abogada especialmente para esta tarea, con el objetivo de recopilar antecedentes y elaborar un informe jurídico.

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Los plazos para tener un expediente listo y cerrado para su tratamiento en el directorio de la Jutep se han ido postergando, al mismo tiempo que se ha corrido de foco el interés político sobre un asunto que estuvo intenso en la agenda pública a mediados de este año. Pero la investigación avanza. La semana pasada, sobre fines de octubre, la Jutep solicitó información adicional a Presidencia sobre este caso. En esta ocasión se trata de “datos patrimoniales” del presidente Orsi, según dijeron a Búsqueda fuentes del gobierno.

Es la segunda vez que la Jutep reclama ampliar información a Presidencia. A fines de junio, el organismo había solicitado formalmente una serie de datos sobre el procedimiento para seleccionar un vehículo de la misma marca, un Hyundai IONIQ 5 eléctrico, para la ceremonia de asunción del 1 de marzo de 2025. Se buscaba determinar si existía alguna vinculación entre la selección del vehículo para el desfile presidencial y el descuento en la compra de la camioneta personal.

Un mes más tarde, tras considerar insuficiente la respuesta, la Jutep amplió el requerimiento de información a la Torre Ejecutiva. Hubo nuevas preguntas —“más concretas”, dijeron en su momento fuentes políticas a Búsqueda — tanto sobre la selección del vehículo IONIQ 5 como de las condiciones para la compra de la camioneta Santa Fe.

Ahora, con las respuestas de la Presidencia, la asesoría letrada que está llevando adelante la investigación en la Jutep resolvió enviar un nuevo cuestionamiento. Presidencia tiene un plazo de 15 días para responder.

La investigación procura establecer si las circunstancias de la compra de la camioneta con una importante rebaja tienen relevancia de acuerdo a las normas de ética que rigen la función pública. El caso plantea, además, una cuestión jurídica particular, dado que la compra se concretó durante el período de transición, cuando Orsi era presidente electo, pero todavía no había asumido formalmente el cargo. Según pudo saber Búsqueda, no hay una fecha para la resolución definitiva del asunto.

La rifa desierta y el auto omitido

La operación de compra de la camioneta, con explicaciones confusas desde Presidencia, generó cuestionamientos y suspicacias a nivel político. Es que el debate no se centró únicamente en el descuento obtenido por el presidente sino en la forma de pago. A inicios de junio, al mismo tiempo en el que Orsi difundía un video explicando los detalles de la compra y ofreciendo disculpas a la ciudadanía por la controversia, Búsqueda informó algo que el presidente omitió en su mensaje: como parte del pago, había entregado un vehículo Renault Stepway, donado por la automotora CarOne durante la campaña electoral de la fórmula presidencial del Frente Amplio.

El mandatario organizó una rifa con el vehículo como premio, y lo recaudado fue donado al Frente Amplio. Pero como la rifa quedó desierta, el vehículo siguió en manos del entonces candidato, que luego lo presentó como parte de pago.

En su mensaje en el video subido a la web y redes sociales de la Presidencia, Orsi reconoció: “Es verdad también que pude acceder al nuevo auto porque el precio era razonable, lo reconozco, pero jamás hubo algún otro interés ni negociación que esta oportunidad de moverme en un automóvil seguro, sin generar un gasto extra al Estado”. Y agregó: “Si algún organismo de contralor considera que cometí un error, me haré cargo. Y si se entiende que debo pagar la diferencia entre el costo real y el valor actual de mercado, lo haré sin más demora”.

Como forma de darle un cierre político al episodio de la camioneta, Orsi decidió donar el vehículo a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para que se use como transporte de estudiantes. Desde entonces, el mandatario está utilizando exclusivamente los vehículos oficiales.

La semana pasada, en declaraciones consignadas por Subrayado, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, afirmó que la camioneta ya fue acondicionada para el traslado de escolares a centros educativos, pero no pudo precisar si será utilizada en Montevideo o en el interior del país. “Se hicieron todos los trámites y ya está pronta para empezar a funcionar, cuando tengamos novedades respecto al tema, vamos a informar”, concluyó.