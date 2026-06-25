Life Cinemas organizó un prestreno de ‘Supergirl’ seguido por una fiesta para adultos

La película más reciente de DC es dirigida por Craig Gillespie

Responsable de Marketing de Dispel Sofía Vissani, gerente de Marketing de Life Cinemas Daniel Vergara y gerenta de Marketing de Dispel Florencia Cánepa.

Este jueves, Supergirl llega a los cines uruguayos. Se trata de la última producción del Universo DC, con Milly Alcock (Rhaenyra Targaryen de La casa del dragón) en el papel protagónico.

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La película, dirigida por Craig Gillespie —Cruella (2021) y Yo, Tonya (2017)—, explora las aventuras por la galaxia de Kara Zor-El (Supergirl) acompañada por una joven alienígena llamada Ruye Ruthye Marye Knoll, encarnada por Eve Ridley. Otro papel destacado es el de Jason Momoa, que da vida a Lobo, un motoquero adicto a los habanos.

El film, producido por James Gunn y Peter Safran, y escrito por Ana Nogueira, Jerry Siegel y Joe Shuster, está basado en el cómic Supergirl: Woman of Tomorrow y explora una versión más oscura y compleja de la “chica de acero”.

Todo comienza con el festejo de su vigesimotercer cumpleaños en un planeta que, por su sol, le permite emborracharse. Aunque todo cambia cuando su fiel compañero, el perro Krypto, corre riesgo de vida y ella debe luchar por salvarlo.

Las escenas de acción, típicas de este tipo de producción, están muy bien dosificadas con recursos que ponen, en ciertos momentos, en primer plano a otros protagoniostas, mientras Kara se enfrenta a sus enemigos. El diseño de producción tiene reminiscencias a Star Wars: Episodio IV (1977), en especial en las locaciones que simulan ser bares. Además, los flashbacks están bien diferenciados y no interrumpen el ritmo del relato. Como es de esperar, hace su aparición el primo de Kara: Kal-El (Superman) interpretado por David Corenswet.