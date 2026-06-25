Life Cinemas organizó un prestreno de ‘Supergirl’ seguido por una fiesta para adultos

Este jueves, Supergirl llega a los cines uruguayos. Se trata de la última producción del Universo DC, con Milly Alcock (Rhaenyra Targaryen de La casa del dragón) en el papel protagónico.
La película más reciente de DC es dirigida por Craig Gillespie
Este jueves, Supergirl llega a los cines uruguayos. Se trata de la última producción del Universo DC, con Milly Alcock (Rhaenyra Targaryen de La casa del dragón) en el papel protagónico.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
La película, dirigida por Craig Gillespie —Cruella (2021) y Yo, Tonya (2017)—, explora las aventuras por la galaxia de Kara Zor-El (Supergirl) acompañada por una joven alienígena llamada Ruye Ruthye Marye Knoll, encarnada por Eve Ridley. Otro papel destacado es el de Jason Momoa, que da vida a Lobo, un motoquero adicto a los habanos.
El film, producido por James Gunn y Peter Safran, y escrito por Ana Nogueira, Jerry Siegel y Joe Shuster, está basado en el cómic Supergirl: Woman of Tomorrow y explora una versión más oscura y compleja de la “chica de acero”.
Todo comienza con el festejo de su vigesimotercer cumpleaños en un planeta que, por su sol, le permite emborracharse. Aunque todo cambia cuando su fiel compañero, el perro Krypto, corre riesgo de vida y ella debe luchar por salvarlo.
Las escenas de acción, típicas de este tipo de producción, están muy bien dosificadas con recursos que ponen, en ciertos momentos, en primer plano a otros protagoniostas, mientras Kara se enfrenta a sus enemigos. El diseño de producción tiene reminiscencias a Star Wars: Episodio IV (1977), en especial en las locaciones que simulan ser bares. Además, los flashbacks están bien diferenciados y no interrumpen el ritmo del relato. Como es de esperar, hace su aparición el primo de Kara: Kal-El (Superman) interpretado por David Corenswet.
El prestreno se realizó en Life Cultural Alfabeta, el lunes 22, y tras la proyección hubo una fiesta para mayores de 18 años con música electrónica a cargo de la DJ Paww Firpo. Además de bebidas, los invitados podían servirse pop desde enormes cajas de alrededor de medio metro de alto.
La gerenta de Marketing de la distribuidora Dispel, Florencia Cánepa, dijo a Galería que decidieron organizar el festejo a puertas cerradas por el tono de la película. “Nos pareció que era la onda de Supergirl, porque a ella le gustan mucho las fiestas y es desestructurada, por lo que nos pareció buena idea hacer una megafiesta para adultos, ya que hay muchos fans grandes”, concluyó.