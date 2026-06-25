¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Life Cinemas organizó un prestreno de ‘Supergirl’ seguido por una fiesta para adultos

La película más reciente de DC es dirigida por Craig Gillespie

Responsable de Marketing de Dispel Sofía Vissani, gerente de Marketing de Life Cinemas Daniel Vergara y gerenta de Marketing de Dispel Florencia Cánepa.

Responsable de Marketing de Dispel Sofía Vissani, gerente de Marketing de Life Cinemas Daniel Vergara y gerenta de Marketing de Dispel Florencia Cánepa.

FOTO

Valentina Weikert
Fabián Orellano.

Fabián Orellano.

FOTO

Valentina Weikert
Pablo Arijón y Brian Lacosta.

Pablo Arijón y Brian Lacosta.

FOTO

Valentina Weikert
Zaira Badiola y Luciano Battó.

Zaira Badiola y Luciano Battó.

FOTO

Valentina Weikert
Guillermo Fernández y Ebangelina Longo.

Guillermo Fernández y Ebangelina Longo.

FOTO

Valentina Weikert
Maithe Catarineu y Guillermo dos Santos.

Maithe Catarineu y Guillermo dos Santos.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Este jueves, Supergirl llega a los cines uruguayos. Se trata de la última producción del Universo DC, con Milly Alcock (Rhaenyra Targaryen de La casa del dragón) en el papel protagónico.

La película, dirigida por Craig Gillespie —Cruella (2021) y Yo, Tonya (2017)—, explora las aventuras por la galaxia de Kara Zor-El (Supergirl) acompañada por una joven alienígena llamada Ruye Ruthye Marye Knoll, encarnada por Eve Ridley. Otro papel destacado es el de Jason Momoa, que da vida a Lobo, un motoquero adicto a los habanos.

El film, producido por James Gunn y Peter Safran, y escrito por Ana Nogueira, Jerry Siegel y Joe Shuster, está basado en el cómic Supergirl: Woman of Tomorrow y explora una versión más oscura y compleja de la “chica de acero”.

Todo comienza con el festejo de su vigesimotercer cumpleaños en un planeta que, por su sol, le permite emborracharse. Aunque todo cambia cuando su fiel compañero, el perro Krypto, corre riesgo de vida y ella debe luchar por salvarlo.

Las escenas de acción, típicas de este tipo de producción, están muy bien dosificadas con recursos que ponen, en ciertos momentos, en primer plano a otros protagoniostas, mientras Kara se enfrenta a sus enemigos. El diseño de producción tiene reminiscencias a Star Wars: Episodio IV (1977), en especial en las locaciones que simulan ser bares. Además, los flashbacks están bien diferenciados y no interrumpen el ritmo del relato. Como es de esperar, hace su aparición el primo de Kara: Kal-El (Superman) interpretado por David Corenswet.

El prestreno se realizó en Life Cultural Alfabeta, el lunes 22, y tras la proyección hubo una fiesta para mayores de 18 años con música electrónica a cargo de la DJ Paww Firpo. Además de bebidas, los invitados podían servirse pop desde enormes cajas de alrededor de medio metro de alto.

La gerenta de Marketing de la distribuidora Dispel, Florencia Cánepa, dijo a Galería que decidieron organizar el festejo a puertas cerradas por el tono de la película. “Nos pareció que era la onda de Supergirl, porque a ella le gustan mucho las fiestas y es desestructurada, por lo que nos pareció buena idea hacer una megafiesta para adultos, ya que hay muchos fans grandes”, concluyó.

Selección semanal
Mercado cambiario

El dólar se valoriza frente al peso; la “competitividad” medida por el tipo de cambio real mejoró en mayo

Por Redacción Búsqueda
Tratamientos

Lucía Topolansky propone un GACH para revisar acceso a medicamentos de alto costo

Puerto

Puerto de Montevideo: terminal de contenedores TCP aumentó su ganancia en 2025 pese a menor actividad

Por Ana Morales
Panamá

La OEA busca defender su relevancia en una Asamblea General tensionada por las exigencias de Estados Unidos y los problemas de financiamiento

Por Victoria Fernández

TE PUEDE INTERESAR

El invierno se llena de música y fantasía con una cartelera dominada por los musicales

El invierno se llena de música y fantasía con una cartelera dominada por los musicales

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Julio Fernández Techera es rector de la Universidad Católica desde 2016.

Julio Fernández Techera, rector de la UCU: “En el mundo universitario se viene otra revolución”

Por Carolina Villamonte
Xime Torres cocina con su hijo Juan Jacinto. 

4 recetas para cocinar con niños estas vacaciones

Por Clementina Delacroix Cardeza
El príncipe de Gales William participó de la procesión real de Royal Ascot junto a su esposa, la princesa Kate Middleton, quien volvió tras dos ediciones de ausencia por su tratamiento contra el cáncer. 

Reino Unido celebró una nueva edición del Royal Ascot, con el regreso de Kate Middleton