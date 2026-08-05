Volvió el Festival de Cine Judío a Life Cinemas Alfabeta

El Festival de Cine Judío dio inicio a su 17ª edición con una función especial

Director de Life Cinemas Pablo Garfinkel, Victoria Gastaldi y Silvana Bergson de Metroveinte y director de Life Cinemas Gabriel Rozman.

El Festival de Cine Judío comenzó su 17ª edición con una presentación especial en Life Cinemas Alfabeta, donde invitados y amantes del cine disfrutaron de una función exclusiva que anticipó una nueva temporada dedicada al cine israelí y a historias de gran calidad artística.

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Como antesala del comienzo oficial del festival, que se inauguró el 30 de julio, se realizó una presentación exclusiva el día previo en la que se exhibió La otra, una película nominada a nueve premios de la Academia Israelí de Cine, entre ellos, Mejor película, Mejor dirección, Mejor actriz, Mejor actriz de reparto, Mejor fotografía y Mejor música.

La historia sigue a Ella, una vestuarista teatral de 34 años que mantiene una relación con un hombre casado. Tras la muerte de él, decide asistir en secreto a la shivá, el tradicional ritual judío de duelo, ocultando su verdadera identidad. A medida que establece vínculos con la familia del fallecido —especialmente con su esposa—, comienza un profundo proceso de reflexión sobre el lugar que ocupó en esa relación y su derecho a vivir el duelo. Con un equilibrio entre el drama y el humor, la película aborda temas como el amor, la pérdida, la identidad y la necesidad de reconocimiento.

Durante la presentación, realizada el 29 de julio en Life Cinemas Alfabeta, los asistentes fueron recibidos por integrantes de la comisión organizadora del festival, quienes compartieron unas palabras sobre la trayectoria y la importancia que el evento ha adquirido a lo largo de los años. Luego, junto con la entrega de pop y bebidas, el público ingresó a la sala para disfrutar de la proyección que acerca al público uruguayo algunas de las producciones más destacadas del cine judío contemporáneo.