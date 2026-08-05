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Volvió el Festival de Cine Judío a Life Cinemas Alfabeta

El Festival de Cine Judío dio inicio a su 17ª edición con una función especial

Cónsul de Israel Igal Ekdesman y Jonas Bergstein.

Cónsul de Israel Igal Ekdesman y Jonas Bergstein.

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Mauricio Rodríguez
Director de Life Cinemas Pablo Garfinkel, Victoria Gastaldi y Silvana&nbsp;Bergson de Metroveinte y director de Life Cinemas Gabriel Rozman.&nbsp;

Director de Life Cinemas Pablo Garfinkel, Victoria Gastaldi y Silvana Bergson de Metroveinte y director de Life Cinemas Gabriel Rozman. 

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Mauricio Rodríguez
Sebastián González, Maite Urrecheaga, Leonardo Melos y&nbsp;Silvina Vila.

Sebastián González, Maite Urrecheaga, Leonardo Melos y Silvina Vila.

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Mauricio Rodríguez
Luis Wajskopf, Lidia Morus, Judith Schnur y Saúl Wajskopf.

Luis Wajskopf, Lidia Morus, Judith Schnur y Saúl Wajskopf.

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Mauricio Rodríguez
Sara Weiss, Miriam Poziomek, Mirtha y Silvia Aufman.

Sara Weiss, Miriam Poziomek, Mirtha y Silvia Aufman.

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Mauricio Rodríguez
Leonor Korynicki, Luisa Felhendleer y Olga Peselewitz.

Leonor Korynicki, Luisa Felhendleer y Olga Peselewitz.

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Mauricio Rodríguez
Stella García y Javier Viñieque.

Stella García y Javier Viñieque.

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Mauricio Rodríguez
Susan Gotzl, Mabel Pavlovski, Aida Entner y Ilonka Lakatos.

Susan Gotzl, Mabel Pavlovski, Aida Entner y Ilonka Lakatos.

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Mauricio Rodríguez
Dora Dueñas, Ana Zaborro y Edith Safir.

Dora Dueñas, Ana Zaborro y Edith Safir.

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Mauricio Rodríguez
Guillermo Kaplan Tamar y Ruth Bergstein.

Guillermo Kaplan Tamar y Ruth Bergstein.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El Festival de Cine Judío comenzó su 17ª edición con una presentación especial en Life Cinemas Alfabeta, donde invitados y amantes del cine disfrutaron de una función exclusiva que anticipó una nueva temporada dedicada al cine israelí y a historias de gran calidad artística.

Como antesala del comienzo oficial del festival, que se inauguró el 30 de julio, se realizó una presentación exclusiva el día previo en la que se exhibió La otra, una película nominada a nueve premios de la Academia Israelí de Cine, entre ellos, Mejor película, Mejor dirección, Mejor actriz, Mejor actriz de reparto, Mejor fotografía y Mejor música.

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La historia sigue a Ella, una vestuarista teatral de 34 años que mantiene una relación con un hombre casado. Tras la muerte de él, decide asistir en secreto a la shivá, el tradicional ritual judío de duelo, ocultando su verdadera identidad. A medida que establece vínculos con la familia del fallecido —especialmente con su esposa—, comienza un profundo proceso de reflexión sobre el lugar que ocupó en esa relación y su derecho a vivir el duelo. Con un equilibrio entre el drama y el humor, la película aborda temas como el amor, la pérdida, la identidad y la necesidad de reconocimiento.

Durante la presentación, realizada el 29 de julio en Life Cinemas Alfabeta, los asistentes fueron recibidos por integrantes de la comisión organizadora del festival, quienes compartieron unas palabras sobre la trayectoria y la importancia que el evento ha adquirido a lo largo de los años. Luego, junto con la entrega de pop y bebidas, el público ingresó a la sala para disfrutar de la proyección que acerca al público uruguayo algunas de las producciones más destacadas del cine judío contemporáneo.

Con 17 ediciones consecutivas, el Festival de Cine Judío se ha consolidado como una de las propuestas culturales más relevantes de la cartelera nacional, promoviendo el intercambio cultural a través del cine y acercando al público historias que invitan a la reflexión desde distintas miradas y realidades.

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