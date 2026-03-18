Loly Paullier presenta su colección de objetos de época en Diana Saravia Gallery

La muestra puede visitarse durante el mes de marzo

En el marco del mes de la mujer, se inauguró en Diana Saravia Gallery una colección de objetos de época, ornato, cuidado y culto perteneciente al acervo de Loly Paullier.

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Coleccionista y artista, desde hace años Paullier reúne antigüedades representativas de diferentes culturas, poniendo especial atención a su dimensión simbólica y social.

Ìntima y disciplinada está compuesta por 150 objetos que forman parte de una colección curada de arte sacro, indígena y piezas con alto significado en distintas culturas, de uso diario, devoción o ritual. “Me conmueve ese contraste entre lo urbano y lo rural, entre lo ingenuo y lo elaborado, y rara vez pienso en piezas aisladas: me motiva la serie y la expectativa del próximo hallazgo”, comentó Paullier durante la inauguración.

Se denomina Íntima y disciplinada porque es solo una parte de su colección privada, que pocos conocen, que fue cuidadosamente seleccionada con la disciplina y el orden que la curaduría y el coleccionismo exigen.

Con una disposición muy atractiva se exhiben altares de Bolivia del siglo XIX, coronas coloniales y sonajeros hispánicos de metal y plata de los siglos XIX y XX, esculturas cristianas coloniales, chuspas (carteras) andinas de llama o vicuña de los siglos XVII al XX, tupus (alfileres) andinos coloniales de plata o bronce de los siglos XIX y XX, peines de culturas antiguas y bateas rituales andinas de madera del altiplano boliviano.