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Loly Paullier presenta su colección de objetos de época en Diana Saravia Gallery

La muestra puede visitarse durante el mes de marzo

Diana Saravia y Loly Paullier.

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Adrián Echeverriaga
María Alcoba.

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Adrián Echeverriaga
Agustín Leindekar, Álvaro Ventós y Pablo Etchegaray.

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Javier Llugain y Guzmán Fernández.

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Celita Trabal y Mónica Urioste.

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Adrián Echeverriaga
Alberto Giannattasio y Lucas Rodríguez.

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Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Rosana Zinola
Por Rosana Zinola
Coordinadora de Sociales

En el marco del mes de la mujer, se inauguró en Diana Saravia Gallery una colección de objetos de época, ornato, cuidado y culto perteneciente al acervo de Loly Paullier.

Coleccionista y artista, desde hace años Paullier reúne antigüedades representativas de diferentes culturas, poniendo especial atención a su dimensión simbólica y social.

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Ìntima y disciplinada está compuesta por 150 objetos que forman parte de una colección curada de arte sacro, indígena y piezas con alto significado en distintas culturas, de uso diario, devoción o ritual. “Me conmueve ese contraste entre lo urbano y lo rural, entre lo ingenuo y lo elaborado, y rara vez pienso en piezas aisladas: me motiva la serie y la expectativa del próximo hallazgo”, comentó Paullier durante la inauguración.

Se denomina Íntima y disciplinada porque es solo una parte de su colección privada, que pocos conocen, que fue cuidadosamente seleccionada con la disciplina y el orden que la curaduría y el coleccionismo exigen.

Con una disposición muy atractiva se exhiben altares de Bolivia del siglo XIX, coronas coloniales y sonajeros hispánicos de metal y plata de los siglos XIX y XX, esculturas cristianas coloniales, chuspas (carteras) andinas de llama o vicuña de los siglos XVII al XX, tupus (alfileres) andinos coloniales de plata o bronce de los siglos XIX y XX, peines de culturas antiguas y bateas rituales andinas de madera del altiplano boliviano.

Mientras llegaban los invitados al lugar, Diana Saravia explicó que con esta exposición pretende “mostrar otra cara de la mujer: la mujer que busca, reúne, estudia, cuida y preserva”. Y luego agregó: “En un campo, muchas veces asociado a hombres, me interesa visibilizar esta forma silenciosa pero profunda de coleccionar y de dar valor. Esta muestra también habla de sensibilidad y disciplina, de memoria y presente. De mujeres que, a través de los objetos, siguen contando historias”.

La muestra puede visitarse durante el mes de marzo en Diana Saravia Gallery (Quijano 1288 bis).

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