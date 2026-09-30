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Loma Azul realizó su Jornada de Campo 2026 con genética hereford, aberdeen angus y una charla internacional

La cabaña de Federico Rubio SG abrió sus puertas en Florida para mostrar las líneas genéticas que serán parte del próximo remate y compartir una mirada internacional sobre el futuro de la carne vacuna

Martín Henderson, Diego Rubio, Simón Quilty y Rafael Tardáguila.

Martín Henderson, Diego Rubio, Simón Quilty y Rafael Tardáguila.

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Mauricio Rodríguez
José Segundo y Alberto Puig.

José Segundo y Alberto Puig.

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Mauricio Rodríguez
Valentín Martínez, Álvaro Fernández, Javier Vejo y José Zerbino.

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Álvaro Díaz Nadal, Maximiliano Dalla Mora, Andrés Peñagaricano y Rodrigo Fernández.

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Silvestre Hoeffner, Gonzalo Vargas, Pedro Irazoqui y Guzmán Vargas.&nbsp;

Silvestre Hoeffner, Gonzalo Vargas, Pedro Irazoqui y Guzmán Vargas. 

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Mauricio Rodríguez
Andrea García, Pilar Reyes, Mariana Fernández e InésPeñagaricano.

Andrea García, Pilar Reyes, Mariana Fernández e Inés Peñagaricano.

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Diane Supervielle, Lucía Perdomo, Paulina Rubio y Adolfo Albanell.

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Carmen de Olarte, Uwe Sedelmayr, Federica Fossati y Thomas Sedelmayr.

Carmen de Olarte, Uwe Sedelmayr, Federica Fossati y Thomas Sedelmayr.

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Mauricio Rodríguez
Julio Priore y Mónica Almeida.&nbsp;

Julio Priore y Mónica Almeida. 

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La primavera llegó al campo con genética, amigos y una mirada puesta en los mercados internacionales. En la cabaña Loma Azul de Federico Rubio SG, en Florida, se realizó la Jornada de Campo 2026, una instancia para recorrer el trabajo de la estancia y conocer las líneas que próximamente saldrán a la venta.

La jornada comenzó el jueves 24 de setiembre por la mañana, con un día que acompañó para recorrer la cabaña, conocer los animales y compartir con clientes y amigos. Loma Azul es una estancia 100% ganadera, dedicada a las razas hereford y aberdeen angus, que permanece en manos de la familia desde hace 50 años.

Luego de la muestra y el almuerzo, los presentes, entre quienes se destacó la presencia del presidente de la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus, Álvaro Díaz Nadal, la presidenta de la Sociedad de Criadores de Hereford Uruguay, Lucía Perdomo, el director de Itaú Corporate Uruguay, Valentín Martínez, y el gerente de Agronegocios de Banco Itaú Uruguay, José Pedro Zerbino, participaron de una charla a cargo de Simón Quilty, director general de MLX Limited y especialista con más de 30 años de experiencia en los agronegocios y los mercados internacionales de carne. Bajo el título “Perspectiva global de la carne vacuna”, Quilty repasó algunos de los principales movimientos y desafíos del mercado internacional.

Como es habitual en su estilo, comenzó con humor y una referencia al contexto local: “Me dijeron que este año estarán en Florida dos personas muy famosas: el papa León XIV y yo”, bromeó, antes de meterse de lleno en el análisis del sector.

El encuentro permitió así combinar la tradición ganadera de Loma Azul con una mirada hacia afuera, mientras los asistentes conocieron los animales y las líneas genéticas que podrán adquirirse en el próximo remate, previsto para el viernes 2 de octubre en la Rural de Florida, con opciones de participación presencial y online.

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