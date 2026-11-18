La elegancia está en los detalles, en la precisión de cada pieza y en la capacidad de mantener un estilo a través del tiempo. Bajo esa premisa, Longines celebró su espacio en Brela Joyas, donde también dio a conocer The Longines Master Collection, una de sus propuestas más representativas de la alta relojería suiza.
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La cita fue al atardecer del miércoles 11 en el local de Brela, ubicado en Carrasco Valley, en donde clientes, amigos y autoridades de la marca compartieron un cóctel pensado para disfrutar de un encuentro alrededor de la nueva colección.
La velada incluyó una activación fotográfica y permitió a los asistentes acercarse a las piezas de la colección, que reúne algunos de los rasgos más característicos de la identidad de Longines: tradición relojera, precisión mecánica y sofisticación. La propuesta representa una expresión de la experiencia de la firma suiza en la fabricación de relojes y de su búsqueda por combinar técnica y estética.
The Longines Master Collection se distingue por una reinterpretación de la elegancia clásica, con un rediseño que alcanza distintos elementos de cada reloj, desde la esfera y las agujas hasta el bisel y la pulsera. El resultado busca conservar el espíritu tradicional de la marca y, al mismo tiempo, proyectarlo hacia una mirada contemporánea.