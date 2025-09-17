Los mejores ejemplares de Angus y Hereford fueron premiados en la Expo Prado

En la edición número 120 de la Expo Prado se premió a los mejores ejemplares de las distintas razas de bovinos. Galería estuvo presente en la elección de los ejemplares machos de aberdeen angus y en la de hembras de polled hereford.
El Yunque y Las Anitas fueron las cabañas ganadoras
En el caso del Gran campeón macho de aberdeen angus, fue galardonado el brete 260 de la cabaña El Yunque del departamento de Cerro Largo. La Gran campeona de polled hereford fue el ejemplar del brete 126 de la cabaña Las Anitas de J. Ernesto Alfonso e Hijos del departamento de Durazno. En este caso, el socio en genética es brasileño: Tapa da Pedra.
El encargado de entregar las cocardas fue el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti. El ministro comentó a Galería que la Expo Prado este año lució varias innovaciones en, por ejemplo, los galpones. “Está lleno el parque, están todos los stands vendidos y hay una excelente muestra de animales”, dijo.
En relación con el futuro agroindustrial uruguayo, aseguró que es promisorio: “Estamos en el mejor de los mundos, con buenos valores. Sin dificultades de colocación en nuestros principales productos y con las posibilidades de entrar en nuevos mercados”.
Además de las competencias, la jornada primaveral fue ideal para que la gente pudiera recorrer la expo. Antes de las juras, se hizo presente el presidente de la República, Yamandú Orsi, quien se reunió con la directiva de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) presidida por Rafael Ferber. En rueda de prensa, el primer mandatario sostuvo que “lo primero que reconocen y piden” desde ARU es contar con un buen vínculo, y dijo que hay “varios teléfonos abiertos”, lo que no quiere decir que no haya diferencias y discrepancias. No obstante, “lo positivo son las instancias (de diálogo) que se han tenido, aunque no siempre se llegue a un acuerdo”. Al terminar la conferencia, niños de escuelas públicas lo saludaron al grito de “hola, Yamandú”, lo que llamó la atención del mandatario, que respondió con un saludo a la distancia.