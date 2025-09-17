Los mejores ejemplares de Angus y Hereford fueron premiados en la Expo Prado

El Yunque y Las Anitas fueron las cabañas ganadoras

Presidente de la ARU Rafael Ferber y ministro de Ganadería Alfredo Fratti rodeados por representantes de criadores de la raza aberdeen angus.

En la edición número 120 de la Expo Prado se premió a los mejores ejemplares de las distintas razas de bovinos. Galería estuvo presente en la elección de los ejemplares machos de aberdeen angus y en la de hembras de polled hereford.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

En el caso del Gran campeón macho de aberdeen angus, fue galardonado el brete 260 de la cabaña El Yunque del departamento de Cerro Largo. La Gran campeona de polled hereford fue el ejemplar del brete 126 de la cabaña Las Anitas de J. Ernesto Alfonso e Hijos del departamento de Durazno. En este caso, el socio en genética es brasileño: Tapa da Pedra.

El encargado de entregar las cocardas fue el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti. El ministro comentó a Galería que la Expo Prado este año lució varias innovaciones en, por ejemplo, los galpones. “Está lleno el parque, están todos los stands vendidos y hay una excelente muestra de animales”, dijo.

En relación con el futuro agroindustrial uruguayo, aseguró que es promisorio: “Estamos en el mejor de los mundos, con buenos valores. Sin dificultades de colocación en nuestros principales productos y con las posibilidades de entrar en nuevos mercados”.