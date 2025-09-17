¡Hola !

Los mejores ejemplares de Angus y Hereford fueron premiados en la Expo Prado

El Yunque y Las Anitas fueron las cabañas ganadoras

Gran campeona polled hereford de la cabaña Las Anitas.

Gran campeona polled hereford de la cabaña Las Anitas.

FOTO

Valentina Weikert
Competencia de la raza aberdeen angus.

Competencia de la raza aberdeen angus.

FOTO

Valentina Weikert
Gran campeona hembra shorthon con Horacio y Paulina Acosta, Luz Aparicio y Tannia Zeballos.

Gran campeona hembra shorthon con Horacio y Paulina Acosta, Luz Aparicio y Tannia Zeballos.

FOTO

Valentina Weikert
Florencia Serolini, Josefina Burutarán y Faustina Bartaburu.

Florencia Serolini, Josefina Burutarán y Faustina Bartaburu.

FOTO

Valentina Weikert
Martina Pesce y Santiago Pareja.

Martina Pesce y Santiago Pareja.

FOTO

Valentina Weikert
Luciana Castro y Marcelo Fernández junto a su hijo Gregorio.

Luciana Castro y Marcelo Fernández junto a su hijo Gregorio.

FOTO

Valentina Weikert
Emilia Aicardi y Francesca Siccardi.

Emilia Aicardi y Francesca Siccardi.

FOTO

Valentina Weikert
Gran campeón macho shorthon con Ramon Trinidad.

Gran campeón macho shorthon con Ramon Trinidad.

FOTO

Valentina Weikert
Guzmán Tellechea, Álvaro Delgado y presidente de la ARU Rafael Ferber.

Guzmán Tellechea, Álvaro Delgado y presidente de la ARU Rafael Ferber.

FOTO

Valentina Weikert
Juliana, Francisca, Carlota, Tomás y Bernardo Nadal.

Juliana, Francisca, Carlota, Tomás y Bernardo Nadal.

FOTO

Valentina Weikert
Juan Martín Bordaberry y José Miguel Martirena.

Juan Martín Bordaberry y José Miguel Martirena.

FOTO

Valentina Weikert
Rufino Capurro, Ángela Becerra y Vicente Capurro.

Rufino Capurro, Ángela Becerra y Vicente Capurro.

FOTO

Valentina Weikert
Presidente de la ARU Rafael Ferber y ministro de Ganadería Alfredo Fratti rodeados por representantes de criadores de la raza aberdeen angus.

Presidente de la ARU Rafael Ferber y ministro de Ganadería Alfredo Fratti rodeados por representantes de criadores de la raza aberdeen angus.

FOTO

Valentina Weikert
Gran campeón macho de aberdeen angus con Washington Viera.

Gran campeón macho de aberdeen angus con Washington Viera.

FOTO

Valentina Weikert
Chris Andino, ministro de Ganadería Alfredo Fratti y Ricardo Romero.

Chris Andino, ministro de Ganadería Alfredo Fratti y Ricardo Romero.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

En la edición número 120 de la Expo Prado se premió a los mejores ejemplares de las distintas razas de bovinos. Galería estuvo presente en la elección de los ejemplares machos de aberdeen angus y en la de hembras de polled hereford.

En el caso del Gran campeón macho de aberdeen angus, fue galardonado el brete 260 de la cabaña El Yunque del departamento de Cerro Largo. La Gran campeona de polled hereford fue el ejemplar del brete 126 de la cabaña Las Anitas de J. Ernesto Alfonso e Hijos del departamento de Durazno. En este caso, el socio en genética es brasileño: Tapa da Pedra.

Fabio Núñez y Matías Birriel con el Gran campeón macho y mejor ejemplar sin distinción de sexo.
Rural

El percherón volvió a ser protagonista en la Expo Prado

Por Katherine Kilian
De UTE: director Sergio Castiglioni, presidenta Andrea Cabrera, director José Luis Pereira, directora Ximena Caporale y vicepresidente Roberto Bentancor.
Expo Prado

UTE presentó en la Rural proyectos de sostenibilidad e innovación

Por Katherine Kilian
Gerenta general de Antel Laura Saldanha, directora de Antel Laura Raffo, ministra de Industria Fernanda Cardona, presidente de Antel Alejandro Paz y vicepresidente de Antel Pablo Álvarez.
Expo Prado

Antel sorprendió en la Expo Prado con un stand de tecnología y entretenimiento

Por Katherine Kilian

El encargado de entregar las cocardas fue el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti. El ministro comentó a Galería que la Expo Prado este año lució varias innovaciones en, por ejemplo, los galpones. “Está lleno el parque, están todos los stands vendidos y hay una excelente muestra de animales”, dijo.

En relación con el futuro agroindustrial uruguayo, aseguró que es promisorio: “Estamos en el mejor de los mundos, con buenos valores. Sin dificultades de colocación en nuestros principales productos y con las posibilidades de entrar en nuevos mercados”.

Además de las competencias, la jornada primaveral fue ideal para que la gente pudiera recorrer la expo. Antes de las juras, se hizo presente el presidente de la República, Yamandú Orsi, quien se reunió con la directiva de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) presidida por Rafael Ferber. En rueda de prensa, el primer mandatario sostuvo que “lo primero que reconocen y piden” desde ARU es contar con un buen vínculo, y dijo que hay “varios teléfonos abiertos”, lo que no quiere decir que no haya diferencias y discrepancias. No obstante, “lo positivo son las instancias (de diálogo) que se han tenido, aunque no siempre se llegue a un acuerdo”. Al terminar la conferencia, niños de escuelas públicas lo saludaron al grito de “hola, Yamandú”, lo que llamó la atención del mandatario, que respondió con un saludo a la distancia.

