Director comercial de GDU Juan Luis Barandiaran, gerente general de Los Nietitos Bruno Vivarès, Ximena Torres, Jefe de Compras Almacén Dulce Wilson Bouzada, gerente comercial de Los Nietitos Javier Manzino y jefe de Canal Moderno Sebastián Cuitiño.

En el marco del Día Mundial del Dulce de Leche, celebrado el 11 de octubre, Los Nietitos presentó su nuevo dulce de leche Mocaccino. Se trata de una combinación con notas de café y chocolate. Los sabores están pensados para generar nuevas formas u ocasiones de consumo en personas que disfrutan descubriendo nuevos placeres.

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La presentación fue el jueves 8 en la cafetería de Géant parque Roosevelt, donde Ximena Torres preparó un tiramisú usando el nuevo producto. La repostera explicó que aprovechó las notas de chocolate y café, que combinan de manera ideal con el postre, y que el dulce de leche le aporta un toque uruguayo. Además, señaló que, para que un tiramisú quede perfecto, debe tener la humedad justa: que la cuchara no encuentre plantillas secas ni que el café sea tan abundante que deje restos en el recipiente.

Antes de que Torres preparara unas copas con el postre y circularan pequeños potes para degustar, el gerente general de Los Nietitos, Bruno Vivarès, destacó que la empresa tiene 70 años de trayectoria, produce en Colonia y exporta a 15 países. De origen francés, Vivarès reconoció que al principio le costó acostumbrar el paladar al dulce de leche, ya que en su país los sabores tienden a centrarse más en el caramelo, con menos azúcar y más sal. Con el tiempo, sin embargo, le agarró “el gustito” a esa explosión de azúcar en la boca.