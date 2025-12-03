¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Los primeros mil días: la etapa clave en el desarrollo infantil, según José María Paricio Talayero

El pediatra también reflexionó sobre los cambios que han atravesado las familias en las últimas décadas

José María Paricio Talayero.

José María Paricio Talayero.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Fabiana Rodríguez y Rodrigo Solís.

Fabiana Rodríguez y Rodrigo Solís.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Alexandra Kronfeld y Susana Baumfeld.

Alexandra Kronfeld y Susana Baumfeld.

FOTO

Adrián Echeverriaga
De Marketing de MP: asistente Florencia Borgato, gerenta Amorina Baggi y asistente Eugenia Carrau.

De Marketing de MP: asistente Florencia Borgato, gerenta Amorina Baggi y

asistente Eugenia Carrau.

FOTO

Adrián Echeverriaga

Medicina Personalizada (MP) llevó adelante una charla, en la que disertó el médico pediatra José María Paricio Talayero, que fue denominada Aspectos básicos de la crianza en los primeros tres años de vida.

Durante su exposición en el Club de Golf del Uruguay, el especialista subrayó que este período es uno de los más determinantes en el desarrollo infantil: los primeros 1.000 días, una etapa en la que los niños adquieren aprendizajes fundamentales y en la que, según remarcó, es esencial que los adultos estén especialmente atentos a sus necesidades.

Leé además

¿cual es el mejor lugar para ser nino?
Infancia feliz

¿Cuál es el mejor lugar para ser niño?

Por Redacción Galería

Paricio Talayero también reflexionó sobre los cambios que han atravesado las familias en las últimas décadas. Señaló que, en la actualidad, se vive más aislado, y que aquello que antes se resolvía conversando con familiares cercanos ahora suele buscarse en internet, de forma individual y sin intercambio directo. Esta transformación, dijo, tiene un impacto en la forma en que las familias crían, se informan y se acompañan mutuamente.

Con 43 años de experiencia en la profesión, el pediatra destacó el privilegio que implica trabajar con niños y observar de cerca cómo aprenden y se relacionan con el mundo. “Los niños son mucho más listos de lo que somos cuando crecemos”, afirmó, y aseguró que a lo largo de su carrera ha aprendido tanto de ellos como de las madres que los acompañan.

En ese sentido, hizo especial hincapié en el valor de la escucha: “Si sabés escuchar a las madres, te enterás de lo que les pasa a los niños”, sostuvo. Gran parte de los conocimientos que compartió en la charla, explicó, provienen precisamente de esa experiencia acumulada a lo largo de décadas escuchándolas, observándolas y acompañándolas.

Selección semanal
Javier Milei

¿Existe una estética oficial de la era Milei o de la derecha global?

Por Damián Tabarovsky
Mundial 2030

“Un solo partido de fútbol no puede financiar” la reforma del Estadio Centenario para el 2030, dice el canciller

Por  Ismael Grau  y Santiago Sánchez
Desayunos Búsqueda

Orsi defiende el “rumbo” de su gobierno de “filo progresista” y reivindica su liderazgo, pero admite “gusto a poco” con lo hecho hasta ahora

Por Victoria Fernández
Partido Colorado

Andrés Ojeda lleva la orgánica del Partido Colorado por el interior, en una gira paralela a la de Vamos Uruguay

Por Leonel García

TE PUEDE INTERESAR

Mick Jagger asistió a los British Fashion Awards acompañado por su pareja, la bailarina de ballet estadounidense Melanie Hamrick. 

Con Mick Jagger y anuncios de embarazos: así se celebraron los British Fashion Awards

Por Redacción Galería
Mikael Boudakian, el piloto y artista que pinta lo que ve desde el aire y expone en Art Basel Miami 2025

Mikael Boudakian, el piloto y artista que pinta lo que ve desde el aire y expone en Art Basel Miami 2025

Por Magdalena Cabrera
Derecho al olvido oncológico, un proyecto de ley que busca romper con el estigma del cáncer

Derecho al olvido oncológico, un proyecto de ley que busca romper con el estigma del cáncer

Por Magdalena Cabrera
Reivindicar lo analógico funciona como una forma de poner en valor prácticas culturales que, en definitiva, son más humanas.

Entretenimiento analógico y juegos de mesa: la tendencia de volver a tomarse el tiempo de estar

Por Milene Breito Pistón