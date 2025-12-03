Los primeros mil días: la etapa clave en el desarrollo infantil, según José María Paricio Talayero

El pediatra también reflexionó sobre los cambios que han atravesado las familias en las últimas décadas

Medicina Personalizada (MP) llevó adelante una charla, en la que disertó el médico pediatra José María Paricio Talayero, que fue denominada Aspectos básicos de la crianza en los primeros tres años de vida.

Durante su exposición en el Club de Golf del Uruguay, el especialista subrayó que este período es uno de los más determinantes en el desarrollo infantil: los primeros 1.000 días, una etapa en la que los niños adquieren aprendizajes fundamentales y en la que, según remarcó, es esencial que los adultos estén especialmente atentos a sus necesidades.

Paricio Talayero también reflexionó sobre los cambios que han atravesado las familias en las últimas décadas. Señaló que, en la actualidad, se vive más aislado, y que aquello que antes se resolvía conversando con familiares cercanos ahora suele buscarse en internet, de forma individual y sin intercambio directo. Esta transformación, dijo, tiene un impacto en la forma en que las familias crían, se informan y se acompañan mutuamente.

Con 43 años de experiencia en la profesión, el pediatra destacó el privilegio que implica trabajar con niños y observar de cerca cómo aprenden y se relacionan con el mundo. “Los niños son mucho más listos de lo que somos cuando crecemos”, afirmó, y aseguró que a lo largo de su carrera ha aprendido tanto de ellos como de las madres que los acompañan.