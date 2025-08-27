Los Teros triunfaron ante Paraguay y pasaron a la final rumbo a Australia 2027

El próximo encuentro será el 6 de setiembre contra la selección de Chile

Leonardo Frugoni de la Unión de Rugby del Uruguay y presidente de Sudamérica Rugby Marcello Calandra.

Los Teros dieron un paso firme en su camino hacia la Copa del Mundo de Rugby 2027. El sábado 23, en la segunda semifinal de las eliminatorias, el seleccionado uruguayo se impuso con autoridad por 78 a 10 ante Los Yacarés de Paraguay, resultado que los coloca en la final y que reafirma una supremacía histórica en el continente.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El dominio celeste sobre Paraguay se extiende a lo largo de varias décadas. Tal como recordó ESPN en la previa del encuentro, el mejor resultado logrado por los guaraníes frente a Uruguay fue un empate 9 a 9 en el Campeonato Sudamericano A de 1985, disputado en el estadio General Pablo Rojas. Desde entonces, los enfrentamientos tuvieron un claro dueño: los Teros ganaron los 25 partidos siguientes, sumando 1.279 puntos a favor y solo 235 en contra. La diferencia más amplia se registró en 2011, cuando Uruguay venció por 102 a 6, con un margen de 96 puntos.

La semifinal del sábado se inscribe en esa misma línea. Desde el inicio, el equipo celeste mostró un juego sólido, efectivo y muy superior al de su rival. El marcador final de 78 a 10 no solo refleja la amplitud de la victoria, sino también el momento de madurez que atraviesa el rugby uruguayo, en plena consolidación en el escenario internacional.

Más allá de lo deportivo, el encuentro tuvo un clima especial en las tribunas. Aficionados del rugby, jugadores amateurs, antiguos Teros, familias de los protagonistas y autoridades se dieron cita para alentar al seleccionado. Entre los presentes estuvieron Leonardo Frugoni, directivo de la Unión de Rugby del Uruguay, y el presidente de Sudamérica Rugby, Marcello Calandra, quienes destacaron la importancia de este tipo de instancias para el crecimiento del deporte en la región.