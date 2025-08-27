¡Hola !

Los Teros triunfaron ante Paraguay y pasaron a la final rumbo a Australia 2027

El próximo encuentro será el 6 de setiembre contra la selección de Chile

MAU_3281
MAU_3325
Agustina Arcos Pérez y Jimena Saavedra.

Agustina Arcos Pérez y Jimena Saavedra.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Agustín Tafernaberry, Mónica Retamar y Gabriel González.

Agustín Tafernaberry, Mónica Retamar y Gabriel González.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Nicolás Brun y Soledad Gutiérrez.&nbsp;

Nicolás Brun y Soledad Gutiérrez. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Belén y Juan Carlos Taborda.

Belén y Juan Carlos Taborda.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Mauricio Rompani y Mateo Martínez.

Mauricio Rompani y Mateo Martínez.

FOTO

Mauricio Rodríguez
José Zabalza y Marta Bentancor.

José Zabalza y Marta Bentancor.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Juan Davila, Juan Cabral y Osvaldo Sánchez

Juan Davila, Juan Cabral y Osvaldo Sánchez

FOTO

Mauricio Rodríguez
Leonardo Frugoni de&nbsp;la Unión de Rugby del Uruguay y presidente de Sudamérica Rugby&nbsp;Marcello Calandra.

Leonardo Frugoni de la Unión de Rugby del Uruguay y presidente de Sudamérica Rugby Marcello Calandra.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Los Teros dieron un paso firme en su camino hacia la Copa del Mundo de Rugby 2027. El sábado 23, en la segunda semifinal de las eliminatorias, el seleccionado uruguayo se impuso con autoridad por 78 a 10 ante Los Yacarés de Paraguay, resultado que los coloca en la final y que reafirma una supremacía histórica en el continente.

El dominio celeste sobre Paraguay se extiende a lo largo de varias décadas. Tal como recordó ESPN en la previa del encuentro, el mejor resultado logrado por los guaraníes frente a Uruguay fue un empate 9 a 9 en el Campeonato Sudamericano A de 1985, disputado en el estadio General Pablo Rojas. Desde entonces, los enfrentamientos tuvieron un claro dueño: los Teros ganaron los 25 partidos siguientes, sumando 1.279 puntos a favor y solo 235 en contra. La diferencia más amplia se registró en 2011, cuando Uruguay venció por 102 a 6, con un margen de 96 puntos.

Leé además

El autor Santiago Medero junto al editor de Planeta Leonardo Cabrera.
Presentación

Santiago Medero presentó su libro 'El palacio de mármol'

Por Belén Riguetti Aparicio

La semifinal del sábado se inscribe en esa misma línea. Desde el inicio, el equipo celeste mostró un juego sólido, efectivo y muy superior al de su rival. El marcador final de 78 a 10 no solo refleja la amplitud de la victoria, sino también el momento de madurez que atraviesa el rugby uruguayo, en plena consolidación en el escenario internacional.

Más allá de lo deportivo, el encuentro tuvo un clima especial en las tribunas. Aficionados del rugby, jugadores amateurs, antiguos Teros, familias de los protagonistas y autoridades se dieron cita para alentar al seleccionado. Entre los presentes estuvieron Leonardo Frugoni, directivo de la Unión de Rugby del Uruguay, y el presidente de Sudamérica Rugby, Marcello Calandra, quienes destacaron la importancia de este tipo de instancias para el crecimiento del deporte en la región.

Con este resultado, Uruguay confirma su lugar en la final de las eliminatorias y sigue alimentando la ilusión de estar en Australia 2027. El próximo encuentro será el 6 de setiembre contra la selección de Chile.

Selección semanal
Conflicto en Medio Oriente

“Alza” del antisemitismo en Uruguay: organizaciones judías plantean al gobierno la necesidad de estrategias

Por Juan Francisco Pittaluga
Fuerzas Armadas

El Club Naval citó a una asamblea extraordinaria por disconformidad con el nuevo comandante de la Armada

Por Juan Francisco Pittaluga
Sistema financiero

El Banco Central propone nuevos requerimientos de capital para bancos y aseguradoras

Por Redacción Búsqueda
Justicia

Imputaron a Penadés por violencia privada por episodio de 2014 en el que le ofreció dinero a cambio de sexo a un policía

Por Redacción Búsqueda

