Luz y celebración en el debut de AVA La Caleta

De VinciCompass: country head de Argentina y Uruguay Juan Cruz Elizagaray, head de Inversiones Alternativas de Argentina y Uruguay Sofía Gutiérrez, coordinadora del Fondo Inmobiliario Uruguay Virginia Molini y co-head of Real Estate Rodrigo Coelho.

Project manager de MPR Project Management Mauro Fagúndez, gerente de Proyecto de Constructora Soler Marcelo Artagaveytia, coordinador técnico del Fondo Inmobiliario VinciCompass Guzmán Risso y socio de MPR Project Management Andrés Molfino.

AVA La Caleta abrió oficialmente sus puertas en la avenida de las Américas y la avenida La Playa, el martes 9, y lo hizo con una celebración que llenó de luz la noche. El edificio, con su estructura circular iluminada en tonos rojos y blancos, se convirtió en el gran protagonista apenas cayó el sol. Desde el ingreso, la carpa vidriada dejaba entrever destellos, movimiento y un clima vibrante que anticipaba que no se trataba solo de presentar un proyecto, sino de vivir una experiencia.

A medida que avanzaba el cóctel, los invitados recorrieron los espacios que definen la identidad del edificio. La propuesta apuesta a un estilo de vida contemporáneo, sustentado en amenities pensados para el bienestar, la sociabilidad y la comodidad diaria: barbacoa para encuentros, gimnasio completamente equipado, área de wellness con jacuzzis y saunas, piscina que funciona como respiro urbano, cowork y laundry, un conjunto que acompaña las rutinas de forma integral.

La arquitectura, firmada por Bodas Miani Anger, se percibe en cada detalle: líneas limpias, materiales nobles y una estética que combina modernidad con calidez. Mientras se realizaba el recorrido, la iluminación exterior —visible desde cada terraza— reforzaba esa impronta, generando un diálogo entre el edificio y la ciudad que lo rodea.

Durante la noche, la head de Inversiones Alternativas de Argentina y Uruguay de VinciCompass­, Sofía Gutiérrez, agradeció a quienes hicieron posible el proyecto y a los residentes que ya eligieron AVA La Caleta como su hogar. Su mensaje destacó la importancia de construir comunidad desde el inicio, una idea que se sintió presente en toda la velada.