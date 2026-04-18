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‘Mamá está acá’, un documental que pone en escena lo invisible de maternar

Claudia Abend y Adriana Loeff exploran las múltiples formas de la maternidad a través de cuatro historias atravesadas por el cuidado, el deseo y la resiliencia

Las directoras: Adriana Loeff y Claudia Abend.

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Valentina Weikert
Danna Liberman y María Luz Viera.

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Valentina Weikert
Majo Borges y María Noel Riccetto.

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Lucía Castro, Josefina Mieres y Sofía Cardoso.

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Valentina Weikert
Gabriel Massa y Virginia Scasso.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Las directoras uruguayas Claudia Abend y Adriana Loeff presentaron su último documental titulado Mamá está acá. La película fue proyectada en Life Cinemas, el viernes 10, en el marco del 44º Festival Internacional de Cinemateca, que se llevó adelante entre el 30 de marzo y el 12 de abril. El jueves 30 será el estreno en cines. Este es el tercer filme de Loeff y Abend, quienes ya habían trabajado juntas en Hit y La flor de la vida.

El documental propone una mirada sobre los vínculos, el cuidado y las múltiples formas de la maternidad. Las directoras contaron a Galería que, al quedar embarazadas casi al mismo tiempo, sus conversaciones giraban siempre en torno a lo que les depararía la vida, por eso decidieron invertir sus esfuerzos en contar la historia de cuatro mujeres: la experiencia de adopción de una madre sola, el nacimiento del primer bebé de dos mamás y la dura batalla por la vida de un niño con problemas de salud. Los casos son los de Danna Liberman, Jimena Márquez, María Luz Viera y Paula Villalba.

En el caso de Liberman, su segundo hijo nació sin respirar durante algunos minutos, lo que le provocó una lesión cerebral de la que no logró recuperarse. Su vida transcurrió en un delicado equilibrio entre el amor, el agotamiento y la resistencia. A partir de esa experiencia escribió una obra de teatro y ahora integra esta película.

En tanto, Villalba —diseñadora de vestuario—, cuando la maternidad biológica dejó de ser una posibilidad, encontró en la adopción una nueva esperanza. Hoy cría sola a Lucas, un niño que enfrenta dificultades para regular sus emociones, sin un diagnóstico claro.

Por último, Márquez y Viera mostraron cómo fue la llegada de su primera hija: Primavera. En la película cuentan cómo fueron los últimos meses de embarazo y el parto. El día del nacimiento, todo lo imaginado se desarmó: una cesárea de urgencia reemplazó el parto natural. Jimena la recibió en brazos mientras Luz las contemplaba desde la camilla.

Claudia Abend comentó a Galería que fue la primera vez que vieron la producción junto a las protagonistas, acompañadas por sus familiares y amigos. El estreno mundial fue en España, en la 29ª edición del Festival de Málaga, durante el mes de marzo. “Es como verla por primera vez”, contó. Se sorprendió al descubrir al público reír o conmoverse en momentos que no había anticipado.

Sobre la producción, Adriana Loeff confesó que cada proyecto que encara es como el primero y sostuvo que es clave mantener la curiosidad intacta, como en los inicios.

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