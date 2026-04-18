‘Mamá está acá’, un documental que pone en escena lo invisible de maternar

Claudia Abend y Adriana Loeff exploran las múltiples formas de la maternidad a través de cuatro historias atravesadas por el cuidado, el deseo y la resiliencia

Las directoras uruguayas Claudia Abend y Adriana Loeff presentaron su último documental titulado Mamá está acá. La película fue proyectada en Life Cinemas, el viernes 10, en el marco del 44º Festival Internacional de Cinemateca, que se llevó adelante entre el 30 de marzo y el 12 de abril. El jueves 30 será el estreno en cines. Este es el tercer filme de Loeff y Abend, quienes ya habían trabajado juntas en Hit y La flor de la vida.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El documental propone una mirada sobre los vínculos, el cuidado y las múltiples formas de la maternidad. Las directoras contaron a Galería que, al quedar embarazadas casi al mismo tiempo, sus conversaciones giraban siempre en torno a lo que les depararía la vida, por eso decidieron invertir sus esfuerzos en contar la historia de cuatro mujeres: la experiencia de adopción de una madre sola, el nacimiento del primer bebé de dos mamás y la dura batalla por la vida de un niño con problemas de salud. Los casos son los de Danna Liberman, Jimena Márquez, María Luz Viera y Paula Villalba.

En el caso de Liberman, su segundo hijo nació sin respirar durante algunos minutos, lo que le provocó una lesión cerebral de la que no logró recuperarse. Su vida transcurrió en un delicado equilibrio entre el amor, el agotamiento y la resistencia. A partir de esa experiencia escribió una obra de teatro y ahora integra esta película.

En tanto, Villalba —diseñadora de vestuario—, cuando la maternidad biológica dejó de ser una posibilidad, encontró en la adopción una nueva esperanza. Hoy cría sola a Lucas, un niño que enfrenta dificultades para regular sus emociones, sin un diagnóstico claro.

Por último, Márquez y Viera mostraron cómo fue la llegada de su primera hija: Primavera. En la película cuentan cómo fueron los últimos meses de embarazo y el parto. El día del nacimiento, todo lo imaginado se desarmó: una cesárea de urgencia reemplazó el parto natural. Jimena la recibió en brazos mientras Luz las contemplaba desde la camilla.