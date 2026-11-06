María Noel Riccetto y Manos del Uruguay presentaron una colección inspirada en ‘El lago de los cisnes’

La cápsula reúne cuatro tipos de prendas y combina técnicas artesanales con detalles inspirados en el plumaje de los cisnes

La delicadeza del ballet encontró su lugar en la artesanía uruguaya con una colección cápsula de María Noel Riccetto y Manos del Uruguay, presentada el martes 3 en el Hilton Garden Inn. Inspirada en El lago de los cisnes, la propuesta trasladó al tejido una de las obras más significativas en la carrera de la bailarina, con el blanco y el negro como protagonistas y detalles que evocan el plumaje de los cisnes.

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La elección de esta obra no fue casual. Para Riccetto, El lago de los cisnes es el ballet que consagra a una primera bailarina y que le exigió un mayor desafío artístico y personal. Su historia está atravesada por dos caras de un mismo personaje, opuestas pero también similares, una dualidad que encontró su representación en el blanco y el negro. “Es una combinación muy fina y especial”, explicó durante la presentación. La bailarina también recordó que fue una obra que marcó su trayectoria y que la acompañó en una etapa importante de su carrera.

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A partir de esa referencia, la diseñadora Ana de Prado trabajó en trasladar la estética del ballet a prendas de lana. La idea inicial era explorar el universo de la danza, pero, a medida que avanzaron las conversaciones con Riccetto, el proyecto tomó una dirección más concreta. De Prado buscó representar la figura del cisne, con su carácter puro, liviano y frágil, sin dejar de lado el costado dramático y expresionista de la obra. El desafío fue llevar esa imagen etérea a un material más estructurado y espeso, como la lana.

La cápsula incluye un buzo, un chaleco, una bufanda y una ruana. Para conseguir las formas y terminaciones deseadas, el equipo trabajó con moldes y técnicas de fieltrado con aguja, en un proceso que requirió varias pruebas y prototipos. “Cada pieza tiene mucho trabajo”, destacó De Prado. Algunas prendas necesitaron dos o tres versiones antes de alcanzar el resultado buscado.

La colaboración también tiene una dimensión personal para Riccetto. Su vínculo con la lana viene desde la infancia, cuando creció en una familia vinculada a su comercialización en el campo. Durante la presentación, recordó los juegos entre las bolsas de arpillera y los tubos de lana en la chacra de su padre. Una imagen de su niñez que volvió a cobrar sentido al encontrarse con Manos del Uruguay. “Es un sueño hecho realidad”, aseguró.