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Autoridades, científicos y familiares despidieron a Gonzalo Moratorio en el Palacio Legislativo

A los 44 años, el científico fue velado en el Palacio Lesgislativo en reconocimiento a una trayectoria que dejó una huella en la ciencia uruguaya

Moratorio velorio
Búsqueda | Belén Castelló
Por Belén Castelló

El velatorio del científico Gonzalo Moratorio se realiza este jueves en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, donde entre las 15 y las 19:30 familiares, amigos, colegas y representantes del ámbito político y científico participaron de su despedida. Moratorio, fallecido a los 44 años, fue una de las figuras centrales de la respuesta científica de Uruguay durante la pandemia de covid-19.

La ceremonia contó con una importante presencia de autoridades nacionales, entre ellas la vicepresidenta Carolina Cosse y el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. También asistieron el expresidente Luis Lacalle Pou, el exministro de Salud Pública Daniel Salinas y referentes de la comunidad académica. En un ambiente de recogimiento, los familiares permanecieron en un sector reservado en el centro del salón.

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Moratorio falleció este jueves a causa de un glioblastoma, un tumor cerebral agresivo que le había sido diagnosticado en 2025. Era docente e investigador de la Universidad de la República y del Instituto Pasteur, y alcanzó un amplio reconocimiento público durante la emergencia sanitaria por su trabajo en el desarrollo de herramientas para enfrentar el coronavirus.

Junto a la científica Pilar Moreno, colideró el desarrollo de test nacionales para detectar el virus SARS-CoV-2, un aporte fundamental para la estrategia epidemiológica del país.

El bioquímico Rafael Radi destacó su entrega y compromiso con la sociedad. "Demostró que se podía hacer ciencia de calidad en Uruguay", expresó al referirse a su trabajo. Además, señaló que su legado y su vocación de servicio a través de la ciencia dejan una huella en el país.

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