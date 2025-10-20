¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Más de 400 jóvenes se acercaron a conocer oportunidades de estudio en Estados Unidos

La Feria de Universidades EducationUSA conectó a representantes de 12 universidades con potenciales estudiantes

De la Embajada de Estados Unidos: Grace Chung, Chris Andino y Jackie Kruszewski.

De la Embajada de Estados Unidos: Grace Chung, Chris Andino y Jackie Kruszewski.

FOTO

Mauricio Rodríguez
De la Alianza Cultural Uruguay- Estados Unidos: Victoria Dieste, Lucía Pin, Marcela Serra y Luciano Bermúdez.

De la Alianza Cultural Uruguay- Estados Unidos: Victoria Dieste, Lucía Pin, Marcela Serra y Luciano Bermúdez.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Fabricio y Romina Araújo junto a Gabriela Morando.

Fabricio y Romina Araújo junto a Gabriela Morando.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El salón de eventos del hotel Hyatt Centric Montevideo se transformó en una vidriera académica internacional con la última edición de la Feria de Universidades EducationUSA. Más de 400 estudiantes de liceo y universidad, acompañados por familiares y amigos, participaron de la jornada en busca de información sobre cómo dar el primer paso para estudiar en Estados Unidos.

El encuentro ofreció la oportunidad única de dialogar cara a cara con representantes de 12 universidades estadounidenses que viajaron especialmente a Montevideo para compartir sus programas académicos y la vida universitaria en sus campus. Las consultas fueron variadas: desde carreras tradicionales, como Ingeniería, Medicina y Derecho, hasta programas innovadores en distintas áreas, ciencias ambientales, tecnología y artes creativas.

Además de la oferta académica, la feria brindó charlas y orientación práctica sobre los procesos de postulación, requisitos de admisión, oportunidades de financiamiento y becas, así como también los pasos necesarios para obtener la visa estudiantil. Esto permitió que los asistentes no solo conocieran las opciones de estudio, sino también el camino concreto para convertir ese proyecto en una experiencia real.

La Feria de Universidades EducationUSA, coorganizada desde 2014 por la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, la Alianza Cultural Uruguay–Estados Unidos y EducationUSA —la fuente oficial de orientación sobre estudios superiores en Estados Unidos—, se ha consolidado como un referente ineludible para quienes sueñan con continuar su formación académica en el exterior. Año tras año, este espacio confirma su papel como puente entre Uruguay y el sistema educativo estadounidense, y abre nuevas puertas para las futuras generaciones de estudiantes.

Selección semanal
Ley de Presupuesto

Gabriel Oddone transmite en Washington respaldo legislativo al proyecto de Presupuesto

Por Redacción Búsqueda
Educación

Director de instituto de ANEP separado del cargo recurrió la resolución y pide un "acto de reparación"

Por Redacción Búsqueda
Entrevista

Luis Calabria: la Jutep debe “controlar” pero no puede ser una “hoguera” para “quemar la trayectoria y honor” de los funcionarios

Por  Federico Castillo  y Guillermo Draper
Seguridad Pública

Carlos Negro asegura que no entrará en un debate de “talenteo ni de zócalo” con la oposición: “nos dejaron una situación crítica”

Por Juan Francisco Pittaluga

TE PUEDE INTERESAR

Casi la mitad de los ‘gamers’ son mujeres: datos clave del informe “Global Power of Play 2025”

Casi la mitad de los ‘gamers’ son mujeres: datos clave del informe “Global Power of Play 2025”

Por Redacción Galería
Imagen inspirada en una escena de Belleza americana, creada con inteligencia artificial.
Video

Cariño, pasame los espárragos y no me interrumpas

Por Patricia Mántaras de la Orden
En Uruguay se registran cada día cinco casos nuevos de cáncer de mama

En Uruguay se registran cada día cinco casos nuevos de cáncer de mama

Por Federica Chiarino Vanrell
Leonardo DiCaprio en la première de Una batalla tras otra, el 5 de setiembre en California.
Video

Leonardo DiCaprio: un eterno protagonista

Por Federica Chiarino Vanrell