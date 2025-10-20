Más de 400 jóvenes se acercaron a conocer oportunidades de estudio en Estados Unidos

El salón de eventos del hotel Hyatt Centric Montevideo se transformó en una vidriera académica internacional con la última edición de la Feria de Universidades EducationUSA. Más de 400 estudiantes de liceo y universidad, acompañados por familiares y amigos, participaron de la jornada en busca de información sobre cómo dar el primer paso para estudiar en Estados Unidos.
El encuentro ofreció la oportunidad única de dialogar cara a cara con representantes de 12 universidades estadounidenses que viajaron especialmente a Montevideo para compartir sus programas académicos y la vida universitaria en sus campus. Las consultas fueron variadas: desde carreras tradicionales, como Ingeniería, Medicina y Derecho, hasta programas innovadores en distintas áreas, ciencias ambientales, tecnología y artes creativas.
Además de la oferta académica, la feria brindó charlas y orientación práctica sobre los procesos de postulación, requisitos de admisión, oportunidades de financiamiento y becas, así como también los pasos necesarios para obtener la visa estudiantil. Esto permitió que los asistentes no solo conocieran las opciones de estudio, sino también el camino concreto para convertir ese proyecto en una experiencia real.
La Feria de Universidades EducationUSA, coorganizada desde 2014 por la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, la Alianza Cultural Uruguay–Estados Unidos y EducationUSA —la fuente oficial de orientación sobre estudios superiores en Estados Unidos—, se ha consolidado como un referente ineludible para quienes sueñan con continuar su formación académica en el exterior. Año tras año, este espacio confirma su papel como puente entre Uruguay y el sistema educativo estadounidense, y abre nuevas puertas para las futuras generaciones de estudiantes.