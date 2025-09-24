¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Más de 600 empresarios se encontraron en una nueva Gala Endeavor

La fiesta tiene como objetivo reunir fondos para identificar nuevos emprendedores

Directora ejecutiva de Endeavor Analía Migues, vicepresidenta de la República Carolina Cosse y presidente de Endeavor Eduardo Mangarelli.

Directora ejecutiva de Endeavor Analía Migues, vicepresidenta de la República Carolina Cosse y presidente de Endeavor Eduardo Mangarelli.

FOTO

Gastón De Armas
De Endeavor: directores Martín Gómez Platero y Ana Inés Echavarren.

De Endeavor: directores Martín Gómez Platero y Ana Inés Echavarren.

FOTO

Gastón De Armas
Alfonso Capurro, Patricia Damiani, senador Andrés Ojeda y Marcos Taranto.

Alfonso Capurro, Patricia Damiani, senador Andrés Ojeda y Marcos Taranto.

FOTO

Gastón De Armas
Diputado Rodrigo Goñi, Ana Castillo y Federico Muttoni.

Diputado Rodrigo Goñi, Ana Castillo y Federico Muttoni.

FOTO

Gastón De Armas
Director de Endeavor Jean Paul Beer y Javier Rocha.

Director de Endeavor Jean Paul Beer y Javier Rocha.

FOTO

Gastón De Armas
Tamara Schandy y Guzmán Rodríguez.

Tamara Schandy y Guzmán Rodríguez.

FOTO

Gastón De Armas
Diputado Gabriel Gurméndez y Leonardo Costa.

Diputado Gabriel Gurméndez y Leonardo Costa.

FOTO

Gastón De Armas
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Endeavor organizó una nueva cena de networking que reunió a más de 600 empresarios y personalidades de la política y la cultura uruguaya. La gala, realizada el jueves 11 en el Centro de Reuniones y Eventos del Latu, tiene como objetivo reunir fondos para seguir identificando y apoyando a emprendedores de alto impacto.

En el año de su 25° aniversario en el país, Endeavor celebró haber seleccionado a más de 70 emprendedores de más de 50 empresas que han generado más de 50.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Leé además

Jerónimo Pino comenzó con su empresa en 2022, y desde entonces ha trabajado con más de 100 conferencistas e impactó a más de 10.000 personas.
Emprender como estilo de vida

Jerónimo Pino, director de Cacique Group: "La idea por sí sola no vale nada; el 99% es la ejecución"

Por María Inés Fiordelmondo Blaires

Este año el orador principal de la gala fue el cofundador de Auth0 y de Portal Bosque, el argentino Matías Woloski. Auth0 es una plataforma que permite implementar de forma segura el acceso a las aplicaciones gestionando la identidad de los usuarios sin tener que construir estas funcionalidades desde cero. Portal Bosque es una fundación sin fines de lucro que integra naturaleza, arte y tecnología para reimaginar la educación.

En su intervención, llamada “La curiosidad como brújula”, Woloski contó cómo se inició en la empresa de autopartes de su padre a los 13 años. Relató que en ese momento aprendió a relacionarse con los clientes y a desarrollar la empatía. Después estudió ingeniería, una carrera con la que aprendió a “pensar”.

A los 30 años inició su propio proyecto, Auth0, que se vendió en 2021 por 6.500 millones de dólares.

A partir de la llegada de sus hijos tomó el siguiente paso: creó Portal Bosque. Al mudarse a Uruguay se conectó con Ceibal e implementó laboratorios en liceos públicos. En ellos se enseñó a crear con tecnología.

En la charla aseguró que en la actualidad la base de la educación debería ser la curiosidad, que “es el combustible que tenemos que darles a los niños”. Afirmó que los estudiantes deberían pasar 80% de su tiempo creando proyectos y aprendiendo de los obstáculos de ese camino. El modelo que propone es el de guías y mentores y “la meta es tener individuos autosuficientes”.

Portal Bosque se ubica en La Barra de Punta del Este y abarca 10 hectáreas con espacio para niños y adultos. Tiene un staff de 40 personas, llega a 270 familias y a 400 niños.

Selección semanal
“Búsquelo por el mundo”

Juan Sartori pone en pausa su actividad política en Uruguay y se concentra en los negocios internacionales

Por Federico Castillo
Gobierno de Montevideo

El Frente Amplio “blinda” a Cosse y busca unificar el relato sobre su gestión pese a las diferencias internas

Por Santiago Sánchez
Fuerzas Armadas

Después de cinco años consecutivos, Uruguay declinó participar en un ejercicio militar clave de Estados Unidos

Por Juan Francisco Pittaluga
Intendencia de Montevideo

Tensión en la Junta Departamental de Montevideo por déficit de casinos municipales y Kibón

Por Lucía Cuberos

TE PUEDE INTERESAR

Quién es Julia Paternain, la atleta con pasado de modelo y un MBA, que hizo historia

Quién es Julia Paternain, la atleta con pasado de modelo y un MBA, que hizo historia

Por Javier Alfonso
Néstor Guzzini, María Elena Pérez y Gerardo Minutti, actores y director de Perros.
Video

'Perros' es el nuevo estreno del cine uruguayo, una comedia dramática seleccionada para los Premios Goya

Por Federica Chiarino Vanrell
Margaret Whyte, de 89 años y raíces escocesas, asegura que su obra siempre fue controvertida. 

La artista Margaret Whyte representará a Uruguay en la 61ª Bienal de Arte de Venecia

Lorena Ponce de León: “Entendí dos cosas: que no me gusta que me manden y que quiero un quiosco, pero mío”

Lorena Ponce de León: “Entendí dos cosas: que no me gusta que me manden y que quiero un quiosco, pero mío”

Por Magdalena Cabrera