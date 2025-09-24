Más de 600 empresarios se encontraron en una nueva Gala Endeavor

Endeavor organizó una nueva cena de networking que reunió a más de 600 empresarios y personalidades de la política y la cultura uruguaya. La gala, realizada el jueves 11 en el Centro de Reuniones y Eventos del Latu, tiene como objetivo reunir fondos para seguir identificando y apoyando a emprendedores de alto impacto.
Este año el orador principal de la gala fue el cofundador de Auth0 y de Portal Bosque, el argentino Matías Woloski. Auth0 es una plataforma que permite implementar de forma segura el acceso a las aplicaciones gestionando la identidad de los usuarios sin tener que construir estas funcionalidades desde cero. Portal Bosque es una fundación sin fines de lucro que integra naturaleza, arte y tecnología para reimaginar la educación.
En su intervención, llamada “La curiosidad como brújula”, Woloski contó cómo se inició en la empresa de autopartes de su padre a los 13 años. Relató que en ese momento aprendió a relacionarse con los clientes y a desarrollar la empatía. Después estudió ingeniería, una carrera con la que aprendió a “pensar”.
A los 30 años inició su propio proyecto, Auth0, que se vendió en 2021 por 6.500 millones de dólares.
A partir de la llegada de sus hijos tomó el siguiente paso: creó Portal Bosque. Al mudarse a Uruguay se conectó con Ceibal e implementó laboratorios en liceos públicos. En ellos se enseñó a crear con tecnología.
En la charla aseguró que en la actualidad la base de la educación debería ser la curiosidad, que “es el combustible que tenemos que darles a los niños”. Afirmó que los estudiantes deberían pasar 80% de su tiempo creando proyectos y aprendiendo de los obstáculos de ese camino. El modelo que propone es el de guías y mentores y “la meta es tener individuos autosuficientes”.
Portal Bosque se ubica en La Barra de Punta del Este y abarca 10 hectáreas con espacio para niños y adultos. Tiene un staff de 40 personas, llega a 270 familias y a 400 niños.