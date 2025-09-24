Más de 600 empresarios se encontraron en una nueva Gala Endeavor

Directora ejecutiva de Endeavor Analía Migues, vicepresidenta de la República Carolina Cosse y presidente de Endeavor Eduardo Mangarelli.

Endeavor organizó una nueva cena de networking que reunió a más de 600 empresarios y personalidades de la política y la cultura uruguaya. La gala, realizada el jueves 11 en el Centro de Reuniones y Eventos del Latu, tiene como objetivo reunir fondos para seguir identificando y apoyando a emprendedores de alto impacto.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

En el año de su 25° aniversario en el país, Endeavor celebró haber seleccionado a más de 70 emprendedores de más de 50 empresas que han generado más de 50.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Este año el orador principal de la gala fue el cofundador de Auth0 y de Portal Bosque, el argentino Matías Woloski. Auth0 es una plataforma que permite implementar de forma segura el acceso a las aplicaciones gestionando la identidad de los usuarios sin tener que construir estas funcionalidades desde cero. Portal Bosque es una fundación sin fines de lucro que integra naturaleza, arte y tecnología para reimaginar la educación.

En su intervención, llamada “La curiosidad como brújula”, Woloski contó cómo se inició en la empresa de autopartes de su padre a los 13 años. Relató que en ese momento aprendió a relacionarse con los clientes y a desarrollar la empatía. Después estudió ingeniería, una carrera con la que aprendió a “pensar”.

A los 30 años inició su propio proyecto, Auth0, que se vendió en 2021 por 6.500 millones de dólares.