Matilde Campodónico y Sergio Blanco activan "Dispositivo 3"

La muestra reúne dos de sus proyectos en común en un mismo espacio y tiempo

En el Centro Cultural de España (CCE), la fotógrafa Matilde Campodónico y el dramaturgo y director teatral Sergio Blanco presentaron Dispositivo 3: una exposición que reúne dos de sus proyectos en común en un mismo espacio y tiempo.

Por un lado, se presentó la primera colaboración, Campo Blanco, en la que ambos artistas reflexionan sobre el hecho fotográfico a través de una performance e instalación en la que la fotógrafa lee textos in situ bajo la observación de una cámara fotográfica, de cámaras de videovigilancia y del público. Los textos son fruto de más de un año de intercambios entre ambos creadores y, en la medida en que van siendo leídos, aparecen nuevas ideas acerca de las posibilidades y los límites de la búsqueda por reproducir el mundo como una forma fantasmagórica de desear vencer a la muerte.

En el mismo espacio, se dio a conocer un segundo proyecto, Memento mori, en el que quien pone el cuerpo es Blanco, leyendo una serie de textos que él mismo ha escrito bajo la forma de una conferencia autoficcional en torno a la muerte y en la que los soportes de fondo son obras de la fotógrafa. Una vez más, el tema es la muerte, pero también las distintas formas de reproducir el mundo a través de la obsesión por las palabras y las imágenes, como un posible antídoto contra ella.

En la inauguración, estuvieron presentes el embajador de España, Javier Salido Ortiz, la directora del CCE, Paula Olivares Murcia, y otros integrantes del cuerpo diplomático, además de artistas y personalidades de la cultura.