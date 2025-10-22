¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

McDía Feliz: una jornada solidaria que transforma cada Big Mac en ayuda para quienes más lo necesitan

El objetivo de la jornada fue alcanzar las 70.000 unidades vendidas

Marcela López y Gabriela Juri.

Marcela López y Gabriela Juri.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Coordinadora de Casa Ronald Marcela Ghirardelli, director general de Arcos Dorados Diego Paniagua y directora de Casa Ronald Sandra Marcos. &nbsp;

Coordinadora de Casa Ronald Marcela Ghirardelli, director general de Arcos Dorados Diego Paniagua y directora de Casa Ronald Sandra Marcos.  

FOTO

Mauricio Rodríguez
Directivos de Casa Ronald Emir Cámara y Geraldine Delfino junto al gerente de Operaciones de Arcos Dorados Daniel Castera.

Directivos de Casa Ronald Emir Cámara y Geraldine Delfino junto al gerente de Operaciones de Arcos Dorados Daniel Castera.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Solvey Martínez, Virginia Longo y Amelia Illescas, de la dirección del Centro Hospitalario Pereira Rosell. &nbsp;

Solvey Martínez, Virginia Longo y Amelia Illescas, de la dirección del Centro Hospitalario Pereira Rosell.  

FOTO

Mauricio Rodríguez
César Bianchi.&nbsp;

César Bianchi. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Belén Dornel, Natalia Torello, Alejandra Barros y Tomás Ojeda.

Belén Dornel, Natalia Torello, Alejandra Barros y Tomás Ojeda.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Geraldine Lewi.

Geraldine Lewi.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Rosana Rodríguez, Chiara Elizondo y María Eugenia Peña.

Rosana Rodríguez, Chiara Elizondo y María Eugenia Peña.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Lo que comenzó como una acción benéfica puntual se ha consolidado como un clásico uruguayo que logra reunir a miles de personas con un mismo propósito: ayudar.

Cada año, una hamburguesa se convierte en símbolo de solidaridad. El Gran Día volvió a teñir de rojo y amarillo los locales de McDonald’s en todo el país, en una jornada en la que cada Big Mac vendida representa una oportunidad para transformar realidades.

En esta edición, los locales se llenaron de energía, música y sonrisas. Voluntarios, familias enteras, influencers y equipos de trabajo se acercaron a colaborar y compartir el espíritu solidario del día. En el McDonald’s del Montevideo Shopping, uno de los puntos más concurridos, la emoción se sentía en el aire. El aroma de las hamburguesas recién hechas se mezclaba con la algarabía de los clientes y el entusiasmo del personal, todos luciendo remeras alusivas al encuentro. En las pantallas, el contador de Big Mac vendidas avanzaba minuto a minuto y se acercaba al objetivo de la jornada: alcanzar las 70.000 unidades vendidas.

En total, se recaudaron 19.729.463 pesos, que serán destinados a causas que dejan huella: la ampliación de la Casa Ronald McDonald del Centro Hospitalario Pereira Rossell, que ofrece alojamiento y contención a familias del interior cuyos hijos reciben tratamientos médicos prolongados en Montevideo, y el fortalecimiento de las oportunidades educativas de jóvenes de Casavalle a través de los centros Impulso, espacios que promueven la formación integral y el acceso a un futuro mejor.

El Gran Día volvió a demostrar que los pequeños gestos pueden lograr grandes cambios. Entre risas, fotos y hamburguesas, Uruguay vivió una jornada en la que el sabor más importante fue el de la solidaridad compartida y en la que cada Big Mac comprada fue también una gran historia de esperanza.

Selección semanal
Defensoría Pública

Defensa Pública nació con una “espada de Damocles” por “amenazas” de la Suprema Corte

Por Redacción Búsqueda
Tecnología

Servicio Civil evalúa usar IA para mejorar elección de funcionarios, pero sin plan ni presupuesto definidos

Por José Frugoni
Medioambiente

“Las reglas deben ser justas y claras para todos”, advirtió Alliance ante la prórroga solicitada por Efice

Por Lucía Cuberos
Ley de Presupuesto

Gabriel Oddone transmite en Washington respaldo legislativo al proyecto de Presupuesto

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Luciano Cáceres

Luciano Cáceres: "La actuación te obliga a conocer tus límites"

Por Rosana Zinola
El salón de actos, construido sobre 1910 por el arquitecto Jacobo Vásquez Varela e inspirado en la Facultad de Medicina de París, con su cúpula, columnas y butacas de época, ya no está en condiciones de ser escenario de conferencias, ceremonias de recibimiento o recitales por y para la comunidad médica.

Comenzó una campaña para la restauración de la Facultad de Medicina, que cumple 150 años

Por Redacción Galería
La cosmética vulvar está en en auge: ¿cuidado real o nueva presión estética?

La cosmética vulvar está en en auge: ¿cuidado real o nueva presión estética?

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Día de la tartamudez: mitos y verdades de una condición que afecta a millones en todo el mundo
Video

Día de la tartamudez: mitos y verdades de una condición que afecta a millones en todo el mundo

Por Redacción Galería