McDía Feliz: una jornada solidaria que transforma cada Big Mac en ayuda para quienes más lo necesitan

Lo que comenzó como una acción benéfica puntual se ha consolidado como un clásico uruguayo que logra reunir a miles de personas con un mismo propósito: ayudar.

Cada año, una hamburguesa se convierte en símbolo de solidaridad. El Gran Día volvió a teñir de rojo y amarillo los locales de McDonald’s en todo el país, en una jornada en la que cada Big Mac vendida representa una oportunidad para transformar realidades.

En esta edición, los locales se llenaron de energía, música y sonrisas. Voluntarios, familias enteras, influencers y equipos de trabajo se acercaron a colaborar y compartir el espíritu solidario del día. En el McDonald’s del Montevideo Shopping, uno de los puntos más concurridos, la emoción se sentía en el aire. El aroma de las hamburguesas recién hechas se mezclaba con la algarabía de los clientes y el entusiasmo del personal, todos luciendo remeras alusivas al encuentro. En las pantallas, el contador de Big Mac vendidas avanzaba minuto a minuto y se acercaba al objetivo de la jornada: alcanzar las 70.000 unidades vendidas.

En total, se recaudaron 19.729.463 pesos, que serán destinados a causas que dejan huella: la ampliación de la Casa Ronald McDonald del Centro Hospitalario Pereira Rossell, que ofrece alojamiento y contención a familias del interior cuyos hijos reciben tratamientos médicos prolongados en Montevideo, y el fortalecimiento de las oportunidades educativas de jóvenes de Casavalle a través de los centros Impulso, espacios que promueven la formación integral y el acceso a un futuro mejor.