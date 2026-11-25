McDonald's celebró sus 35 años en Uruguay en el Hotel del Prado
La compañía cuenta con 35 restaurantes y cerca de 3.000 trabajadores en el país, y prevé inaugurar cuatro nuevos locales
Jefa de Comunicación de Arcos Dorados Uruguay Paula Espasandín, chairman de Arcos Dorados Woods Staton y director de Arcos Dorados Uruguay Sergio García.
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Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos Chris Andino y director corporativo de Seguridad de Arcos Dorados Ross Newland.
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De Arcos Dorados Latinoamérica: CEO Carlos González, presidente Esteban Sequeira y vicepresidente de Supply Chain Philippe de Grivel.
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Coordinadora de Finanzas de Arcos Dorados Uruguay Fabiana Fernández, gerente de Operaciones, Desarrollo y Real Estate de Arcos Dorados Uruguay Daniel Castera y asistente ejecutiva de Arcos Dorados Latinoamérica Tina Gelber.
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De Arcos Dorados: vicepresidente de Comunicaciones David Grinberg y vicepresidenta de Recursos Humanos Luana Mattos.
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Gonzalo Rivarola, Santiago Inchausti y Álvaro Galiana, directivo de la Casa Ronald McDonald.
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Marcelo Secco y Sandra Marcos, directora ejecutiva de la Asociación Casa Ronald McDonald Uruguay.
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Lorena Palmieri, Diego Pereyra, Verónica Meeuwes y Yessica González.
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Darío López, Sofía Traverso, Juan González y Melina Rey.
Una marca puede convertirse, con el paso del tiempo, en parte de la vida cotidiana de un país. McDonald’s celebró sus 35 años en Uruguay con una noche dedicada a repasar ese recorrido y reconocer a quienes lo hicieron posible. La velada reunió a autoridades, colaboradores, proveedores y referentes de la comunidad, en un encuentro que también permitió mirar hacia los próximos años.
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El festejo tuvo lugar el miércoles 18 en el Hotel del Prado. Una alfombra roja recibió a los invitados, mientras los medios aguardaban la llegada de las principales autoridades de Arcos Dorados, empresa que opera la franquicia en Uruguay. Entre ellas estuvieron el chairman de la compañía, Woods Staton, y el director de Arcos Dorados Uruguay, Sergio García. Una orquesta ubicada junto a la entrada acompañó la recepción y sumó música en vivo.
Durante la celebración, las autoridades repasaron la trayectoria de la marca en el país y destacaron los vínculos construidos con la sociedad uruguaya. “El público de Uruguay lo aceptó desde el día uno”, señaló García, quien también hizo referencia al crecimiento de la operación y a la generación de puestos de trabajo. Según explicó, la empresa incorporó más de 300 nuevos puestos y actualmente cuenta con cerca de 3.000 colaboradores.
Por su parte, Paula Espasandín, jefa de Comunicación de Arcos Dorados Uruguay, destacó el papel de la compañía como puerta de entrada al mundo laboral para miles de jóvenes. También subrayó la importancia de la formación y el desarrollo personal dentro de la empresa: “Incentiva a aprender, estudiar, capacitarse y superarse; por eso nos da orgullo trabajar con jóvenes”.
La celebración tuvo, además, un momento de reconocimiento para tres trabajadores que están en la compañía desde el día uno, en homenaje a su trayectoria y compromiso. Actualmente, Arcos Dorados Uruguay opera 35 restaurantes en el país y anunció que continuará su expansión con la apertura de cuatro nuevos locales en el futuro próximo.