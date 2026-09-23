McDonald's prepara una nueva edición del Gran Día solidario

Lo recaudado por la venta de Big Mac será destinado a la Asociación Casa Ronald McDonald Uruguay y a los Centros Educativos Impulso

Integrantes de la Comisión Directiva de Casa Ronald McDonald Emir Cámara, Patricia Marques, Geraldine Delfino y Virginia Brause rodean a la directora del Hospital de la Mujer Leticia Rieppi.

De la Asociación Casa Ronald McDonald: integrante de la Comisión Directiva Yéssica González, responsable de Comunicación Alexandra Dragone y asistente de Comunicación Valeria Alcántara.

Director de Impulso Fabrizio Patritti, directora de la Asociación Casa Ronald McDonald Sandra Marcos, gerente de Arcos Dorados Uruguay Sergio García y jefa de Comunicaciones de Arcos Dorados Paula Espasandín.

El viernes 9 de octubre se desarrollará una nueva edición del Gran Día, la jornada solidaria de McDonald’s en la que todo lo recaudado por la venta de la hamburguesa Big Mac irá a beneficio de la Asociación Casa Ronald McDonald Uruguay y de los Centros Educativos Impulso.

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Luana Persíncula, Soledad Ramírez, Jona Suárez y Freddy el Zurdo Bessio, cuatro de los cinco artistas de la campaña de este año (Meri Deal se encuentra en el exterior), se acercaron hasta el local frente a la playa Ramírez para compartir una conferencia de prensa, el miércoles 16.

El director de Arcos Dorados Uruguay, Sergio García, recordó que el Gran Día nació con el propósito de amplificar el impacto social de la marca en los países donde opera, consolidando en Uruguay una trayectoria ininterrumpida de 34 años.

Por su parte, la jefa de Comunicaciones de Arcos Dorados Uruguay, Paula Espasandín, expresó su agradecimiento a todos aquellos que brindan su respaldo, especialmente a las figuras de la campaña Gran Día 2026. Además, recalcó que toda Big Mac vendida el 9 de octubre será destinada a apoyar a la Asociación Casa Ronald McDonald, que brinda un “hogar lejos del hogar” a familias de niños internados o con tratamientos prolongados, embarazadas de riesgo y madres de bebés prematuros del Centro Hospitalario Pereira Rossell y del Hospital de Tacuarembó, así como a los Centros Educativos Impulso, para que sigan consolidando su compromiso con la calidad educativa y ampliando los horizontes de más de 1.350 niños y jóvenes de la cuenca de Casavalle.