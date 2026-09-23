¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

McDonald's prepara una nueva edición del Gran Día solidario

Lo recaudado por la venta de Big Mac será destinado a la Asociación Casa Ronald McDonald Uruguay y a los Centros Educativos Impulso

Jona Suárez, Soledad Ramírez, Luana Persíncula y Freddy el Zurdo Bessio.

Jona Suárez, Soledad Ramírez, Luana Persíncula y Freddy el Zurdo Bessio.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Director de Impulso Fabrizio Patritti, directora de la Asociación Casa Ronald&nbsp;McDonald Sandra Marcos, gerente de Arcos Dorados Uruguay Sergio&nbsp;García y jefa de Comunicaciones de Arcos Dorados Paula Espasandín.&nbsp;

Director de Impulso Fabrizio Patritti, directora de la Asociación Casa Ronald McDonald Sandra Marcos, gerente de Arcos Dorados Uruguay Sergio García y jefa de Comunicaciones de Arcos Dorados Paula Espasandín. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
De la Asociación Casa Ronald McDonald: integrante de la Comisión&nbsp;Directiva Yéssica González, responsable de Comunicación Alexandra&nbsp;Dragone y asistente de Comunicación Valeria Alcántara.

De la Asociación Casa Ronald McDonald: integrante de la Comisión Directiva Yéssica González, responsable de Comunicación Alexandra Dragone y asistente de Comunicación Valeria Alcántara.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Integrantes de la Comisión Directiva de Casa Ronald McDonald Emir&nbsp;Cámara, Patricia Marques, Geraldine Delfino y Virginia Brause rodean a la&nbsp;directora del Hospital de la Mujer Leticia Rieppi.

Integrantes de la Comisión Directiva de Casa Ronald McDonald Emir Cámara, Patricia Marques, Geraldine Delfino y Virginia Brause rodean a la directora del Hospital de la Mujer Leticia Rieppi.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Mauricio Pérez, Kiara Acosta y Melanie Cuba.

Mauricio Pérez, Kiara Acosta y Melanie Cuba.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

El viernes 9 de octubre se desarrollará una nueva edición del Gran Día, la jornada solidaria de McDonald’s en la que todo lo recaudado por la venta de la hamburguesa Big Mac irá a beneficio de la Asociación Casa Ronald McDonald Uruguay y de los Centros Educativos Impulso.

Luana Persíncula, Soledad Ramírez, Jona Suárez y Freddy el Zurdo Bessio, cuatro de los cinco artistas de la campaña de este año (Meri Deal se encuentra en el exterior), se acercaron hasta el local frente a la playa Ramírez para compartir una conferencia de prensa, el miércoles 16.

El director de Arcos Dorados Uruguay, Sergio García, recordó que el Gran Día nació con el propósito de amplificar el impacto social de la marca en los países donde opera, consolidando en Uruguay una trayectoria ininterrumpida de 34 años.

Por su parte, la jefa de Comunicaciones de Arcos Dorados Uruguay, Paula Espasandín, expresó su agradecimiento a todos aquellos que brindan su respaldo, especialmente a las figuras de la campaña Gran Día 2026. Además, recalcó que toda Big Mac vendida el 9 de octubre será destinada a apoyar a la Asociación Casa Ronald McDonald, que brinda un “hogar lejos del hogar” a familias de niños internados o con tratamientos prolongados, embarazadas de riesgo y madres de bebés prematuros del Centro Hospitalario Pereira Rossell y del Hospital de Tacuarembó, así como a los Centros Educativos Impulso, para que sigan consolidando su compromiso con la calidad educativa y ampliando los horizontes de más de 1.350 niños y jóvenes de la cuenca de Casavalle.

Luego de exhibir la campaña, autoridades de Arcos Dorados Uruguay agregaron que también se puede contribuir adquiriendo un bono solidario de 20 pesos a través de la aplicación de McDonald’s o en todos los locales del país hasta el Gran Día.

Selección semanal
Seguridad pública

El trabajo en la Secretaría de Inteligencia: hermetismo, mínima exposición y canales oficiales desactualizados

Por Juan Francisco Pittaluga
Medioambiente

Vecinos de Kiyú y Arazatí reclaman mayor presencia del Estado ante el avance de la erosión y el uso de agroquímicos

Por Lucía Cuberos
Temu

Agosto marcó nuevo mínimo en 2026 de compras con franquicia aduanera: ¿“efecto Temu” en el empleo?

Por Ismael Grau
Mercado cambiario

Setiembre arrancó con las menores oscilaciones del precio del dólar desde 2019

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Sofía Tardáguila: “A veces, dejamos una zanahoria sin comer por querer alcanzar la siguiente”

Sofía Tardáguila: “A veces, dejamos una zanahoria sin comer por querer alcanzar la siguiente”

Por Santiago Perroni
Generalista versus especialista, cómo será el trabajo en la era de la IA

Generalista versus especialista, cómo será el trabajo en la era de la IA

Por José Frugoni
Cambiarle el nombre al insomnio: una invitación a dejar de luchar contra el sueño

Cambiarle el nombre al insomnio: una invitación a dejar de luchar contra el sueño

Por Tessa García Gori
Francesca Giulia Tavanti

Moda e IA: el futuro de la creatividad según Francesca Tavanti, directora en Instituto Marangoni Florencia

Por Cecilia Presa