McDonald's reinauguró su local de Punta Carretas Shopping
La nueva imagen del local acompaña el proceso de renovación integral de Punta Carretas Shopping y la apertura de la nueva Avenida Boulevard con marcas de lujo
Director general de Arcos Dorados Uruguay Sergio García, gerente comercial de Punta Carretas Shopping Nazaret Agulla, coordinador de Operaciones de Punta Carretas Shopping Jhordy Fernández, jefa de Comunicaicones de Arcos Dorados Uruguay Paula Espasandín y director de Marketing de Punta Carretas Shopping Enrique Sojo.
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Mauricio Rodríguez
Gerente de Operaciones de Arcos Dorados Uruguay Daniel Castera, consultora de Operaciones de Arcos Dorados Uruguay Gabriela Álvez, coordinadora de Marketing de Arcos Dorados Uruguay Sol Carreras, gerenta de local McDonald´s Punta Carretas Siri Pérez y director general de Arcos Dorados Uruguay Sergio García.
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De Arcos Dorados Uruguay: coordinadora de Personas y Cultura Pública Paula Fernández, gerenta de Marketing Verónica Meeuwes y coordinadora de Local Store Marketing Kamila Terán.
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Reggina Menéndez, Fiama Alfonso, Francesca Sosa y Giuliana Gómez.
En una noche de premios, música y con una mesa desplegada para que los más pequeños pudieran pintar y llevarse sus propias tote bags, McDonald’s estrenó la nueva imagen de su local ubicado en el exterior de Punta Carretas Shopping. La reinauguración acompaña el proceso de renovación integral del centro comercial y la apertura de la nueva Avenida Boulevard con marcas de lujo.
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En este y otros de sus nuevos locales, McDonald’s realiza una fuerte apuesta a la tecnología y la comodidad del cliente, con quioscos digitales que optimizan la experiencia de compra y la posibilidad de entrega de pedidos en la mesa. El paquete decorativo del local, denominado Ingredientes Esenciales, es nuevo y único en Uruguay, y está alineado a la identidad del shopping.
Entre la larga lista de innovaciones también figura la de la terraza, donde se incorporó nuevo mobiliario y un renovado espacio de Playland, diseñado para brindar más opciones de entretenimiento y disfrute a las familias. El sector de McCafé mantiene su esencia al consolidarse como el más elegido por los clientes y uno de los más valorados dentro de la experiencia de la marca. El local reinaugurado el martes 9 cuenta con un equipo de 60 colaboradores para garantizar una operación de excelencia.
Durante el corte de cinta, el gerente de Operaciones de Arcos Dorados Uruguay, Daniel Castera, destacó que el 2026 es un año especial para McDonald’s, en el que celebrará su cumpleaños número 35. Además, anunció que aún quedan por delante la remodelación del local de Atlántida y la apertura de cuatro nuevos locales. La experiencia familiar y la atención personalizada continúan siendo pilares fundamentales de McDonald’s