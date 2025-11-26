¡Hola !

Medicina Personalizada invitó a reflexionar sobre el liderazgo médico

El cirujano argentino Juan Pekolj destacó la importancia de reconocer y transitar con madurez las transiciones profesionales

Ricardo Voelker, director de MP Jorge Gerez, expositores Juan Pekolj y Luis Cazabán.

FOTO

José Enrique Pons, Mabel Goñi y Walter Pérez.

FOTO

Julio Rappa, Álvaro Villar, Norberto Liñares y Pedro Zurmendi.

FOTO

Mario Olazábal, Soledad Vicente y Álvaro Galiana.

FOTO

Mario Varangot y Jorge Pomi.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Medicina Personalizada (MP) organizó un encuentro dirigido a personal de la salud en el Club de Golf del Uruguay, el miércoles 19, con el objetivo de promover un espacio de intercambio sobre el rol del liderazgo en los equipos asistenciales y los desafíos que atraviesan los profesionales en distintas etapas de su carrera. La actividad estuvo a cargo del jefe de la Unidad de Trasplante Hepático y cirujano asociado del Hospital Italiano de Buenos Aires, el doctor Juan Pekolj.

Durante su exposición, Pekolj habló sobre el liderazgo y la importancia de reconocer las transiciones que se atraviesan en la vida profesional. Señaló que los cambios requieren flexibilidad para asumir nuevos roles y adaptarse a distintas responsabilidades.

Destacó la importancia de saber asumir el final de una etapa de liderazgo, transitar ese duelo de manera consciente y aprender a disfrutar del no protagonismo. Subrayó la necesidad de ubicarse en los roles que corresponden a cada momento, de mantenerse activos y de buscar nuevos espacios donde sentirse útiles, ya sea como asesores, docentes, consejeros o acompañando a las generaciones más jóvenes.

Explicó que la clave está en seguir construyendo sentido a través de nuevas motivaciones, proyectos y objetivos, así como en dedicar tiempo a hobbies y a la planificación de los años por venir, pensando en una hoja de ruta que permita experimentar esta transición con propósito.

Pekolj profundizó en cómo la vida se compone de etapas que evolucionan: momentos para aprender, para construir, para liderar y para acompañar. Explicó que, al llegar a una etapa, que llamó el “tercer tiempo”, el aporte toma nuevas formas, como la docencia y el apoyo a las generaciones siguientes. El doctor dijo que este tercer tiempo representa una oportunidad para vivir con propósito y pasión, entendiendo que existen formas de aportar. Además, resaltó la importancia de gestionar con madurez y anticipación cada transición.

