Medicina Personalizada invitó a sus pequeños socios a una tarde de fantasía

Con la convicción de que los mejores regalos son el tiempo compartido y los recuerdos en familia, Medicina Personalizada (MP) celebró una nueva edición del Día del Niño con una propuesta lúdica, creativa y cargada de valores.
La actividad giró en torno a un cuento creado especialmente titulado El día en que aburrirse se volvió divertido
La actividad se realizó el sábado 2 en el rancho del Club de Golf del Uruguay y giró en torno a un cuento creado especialmente para la ocasión titulado El día en que aburrirse se volvió divertido. Allí aparecen los protagonistas de la jornada: cinco duendes que invitan a ver el mundo con otros ojos. Verdelia, la duende de la naturaleza; Chispa, el duende de la curiosidad; Narratín, guardián de la imaginación; y los mellizos Anís y Canela, que celebran el encuentro en la mesa con recetas del corazón.
El relato —que también será obsequiado en las clínicas de MP— propone que el aburrimiento no es algo que viene de afuera, sino una oportunidad para crear, explorar, leer, cocinar o simplemente imaginar. Inspirados por esta historia, los niños protagonizaron junto con sus padres una tarde de actividades creativas en la que diseñaron sus propios duendes, con diversos materiales, dándoles una identidad única y mágica.
La propuesta buscó ser mucho más que un festejo: fue una oportunidad para transmitir valores, fomentar la conexión entre generaciones y recordar que la infancia es, ante todo, un territorio fértil para la imaginación.