Medicina Personalizada invitó a sus pequeños socios a una tarde de fantasía

La actividad giró en torno a un cuento creado especialmente titulado El día en que aburrirse se volvió divertido

Zelmar y Juan Pedro Dufrechou con Lucía Cocchi y Guillermina Dufrechou

Zelmar y Juan Pedro Dufrechou con Lucía Cocchi y Guillermina Dufrechou

FOTO

Mauricio Rodríguez

FOTO

Mauricio Rodríguez
Asistente de Marketing de MP Florencia Borgato y gerenta de&nbsp;Marketing de MP Amorina Baggi con Francesca Quartino, de El Asombratorio

Asistente de Marketing de MP Florencia Borgato y gerenta de Marketing de MP Amorina Baggi con Francesca Quartino, de El Asombratorio

FOTO

Mauricio Rodríguez

FOTO

Mauricio Rodríguez
Rodrigo Ferragut y Florencia Zachow con Olivia, Juana y Pilar Ferragut

Rodrigo Ferragut y Florencia Zachow con Olivia, Juana y Pilar Ferragut

FOTO

Mauricio Rodríguez

FOTO

Mauricio Rodríguez
Juan María Izaurralde, Inés Muzio y Francisca Izaurralde

Juan María Izaurralde, Inés Muzio y Francisca Izaurralde

FOTO

Mauricio Rodríguez

FOTO

Mauricio Rodríguez
Luciana Gómez con Francisco y Santiago Fleury

Luciana Gómez con Francisco y Santiago Fleury

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Con la convicción de que los mejores regalos son el tiempo compartido y los recuerdos en familia, Medicina Personalizada (MP) celebró una nueva edición del Día del Niño con una propuesta lúdica, creativa y cargada de valores.

La actividad se realizó el sábado 2 en el rancho del Club de Golf del Uruguay y giró en torno a un cuento creado especialmente para la ocasión titulado El día en que aburrirse se volvió divertido. Allí aparecen los protagonistas de la jornada: cinco duendes que invitan a ver el mundo con otros ojos. Verdelia, la duende de la naturaleza; Chispa, el duende de la curiosidad; Narratín, guardián de la imaginación; y los mellizos Anís y Canela, que celebran el encuentro en la mesa con recetas del corazón.

